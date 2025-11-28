ETV Bharat / entertainment

कार्तिक आर्यन स्टारर 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'मधील टायटल ट्रॅक रिलीज, अभिनेत्यानं शूटिंगचा अनुभव केला शेअर...

कार्तिक आर्यननं 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'च्या टायटल ट्रॅकचं खूप कौतुक केलं आहे. हे गाणं आता प्रदर्शित करण्यात आलं आहे.

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri movie
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' चित्रपट (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 28, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
मुंबई : चाहते बऱ्याच काळापासून बॉलिवूड अभिनेता कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे अभिनीत 'तू मेरी मै तेरा, मै तेरा तू मेरी' या चित्रपटाच्या रिलीजची वाट पाहात आहेत. आता या चित्रपटातून पहिल्यांदा कार्तिक हा अनन्याबरोबर मोठ्या पडद्यावर स्क्रिन शेअर करताना दिसणार आहे. धर्मा प्रॉडक्शनच्या या रोमँटिक चित्रपटानं यापूर्वी चांगलीच खळबळ उडवून दिली होती. या चित्रपटाच्या टीझरला प्रेक्षकांनी खूप प्रेम दिलंय. आता 'तू मेरी मै तेरा, मै तेरा तू मेरी'मधील टायटल ट्रॅक हे प्रदर्शित करण्यात आलं आहे. या चित्रपटामधील हे गाणं देखील अनेकांना आवडलं आहे. रिलीज झालेलं हे गाणं न्यूईयर पार्टीसाठी खूप खास असेल अनेकजण म्हणताना दिसत आहेत.

कार्तिक आर्यननं गाण्याबद्दल दिली माहिती : दरम्यान २८ नोव्हेंबर रोजी अभिनेता कार्तिक आर्यननं त्याच्या आगामी चित्रपट 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'च्या शीर्षकगीताच्या शूटिंगबद्दल काही विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत. यामध्ये त्यानं सेटवरील उत्साही आणि संस्मरणीय अनुभवाबद्दल निवेदनात माहिती देत म्हटलं, "तू मेरी मै तेरा, मै तेरा तू मेरी' हे गाणे पार्टी सीझनची सुरुवात करण्यासाठी आहे! या गाण्याच्या शूटिंग दरम्यान सेटवर ऊर्जा खूपच धमाल होती!! विशाल आणि शेखरनं या गाण्याद्वारे काहीतरी असाधारण सादर केले आहे. आणि रेमोनं कोरिओग्राफीमध्ये त्याची जादू आणल्यानं, सेटवरील वातावरण पुढील स्तरावर नेले. या गाण्यावर प्रेक्षक कसे उत्साहित होतात हे पाहण्यासाठी मी उत्सुक आहे!!" दरम्यान गाण्याबद्दल अनन्या पांडे पुढं सांगितलं, "हा ट्रॅक पूर्णपणे उत्साही आहे! तो चित्रपटाचा संपूर्ण अनुभव टिपतो - मजा, गोंधळ आणि रूमी आणि रे यांच्यातील विद्युत कनेक्शन. आम्ही शूटिंगच्या वेळी खूप धमाल केली आणि मला खरोखर वाटते की, हे या सीझनमधील सर्वात मोठे पार्टी अँथम आहे. या धमाकेदार गाण्यासाठी विशाल आणि शेखरला खूप मोठे प्रॉप्स! आणि अर्थातच, रेमो सरांची कोरिओग्राफी तुम्हाला उठून नाचण्याची इच्छा करून देते, त्यांनी त्यांच्या कोरिओग्राफीनं गाण्यात अशी संसर्गजन्य ऊर्जा आणली!'

कार्तिक आणि अनन्या यांचं किलर डान्स मूव्हज : तसेच गाण्याबद्दल बोलताना, विशाल दादलानी आणि शेखर रावजियानी म्हटलं, "तू मेरी मै तेरा, मै तेरा तू मेरी'मध्ये एक ऊर्जा आहे, जी पूर्णपणे विद्युत आहे आणि टायटल ट्रॅक त्या स्पंदनापर्यंत वाढला पाहिजे. कार्तिक आर्यनच्या अदम्य उत्साहाला चॅनेल करणारा आवाज तयार करणे नेहमीच धमाकेदार असते. हे ट्रॅक फक्त एक गाणे नाही, तर ते सर्वत्र लोकांना हलविण्यासाठी बनवलेले एक अँथम आहे. प्रत्येक पार्टीच्या व्यक्तीला ही आमची भेट समजा. या सीझनमधील सर्वात मोठा, सर्वात मोठा आणि सर्वात व्यसनाधीन धमाकेदार गाणे.' दरम्यान या पार्टी गाण्यात कार्तिक आणि अनन्या त्यांच्या किलर डान्स मूव्हज दाखवत आहेत. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन समीर विद्वांस यांनी केलं आहे. हा चित्रपट या ख्रिसमसमध्ये २५ डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

संपादकांची शिफारस

