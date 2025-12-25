ETV Bharat / entertainment

कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे अभिनीत 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'चा एक्स रिव्ह्यू, वाचा सविस्तर

अभिनेता कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे यांच्या मुख्य भूमिका असलेला चित्रपट 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' याला आता संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे.

kartik aaryan and ananya panday
कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे (POSTERS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 25, 2025 at 12:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे स्टारर रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ऐन ख्रिसमसच्या दिवशी प्रदर्शित झाला आहे. हा चित्रपट 5000हून अधिक स्क्रीनवर रिलीज झाला आहे. दरम्यान या चित्रपटाचं कार्तिकनं खूप प्रमोशन केलं होतं. या चित्रपटानं आगाऊ बुकिंगमध्ये 6 कोटींची कमाई केली आहे. दरम्यान कार्तिकचा हा चित्रपट 'धुरंधर' आणि हॉलिवूड चित्रपट 'अवतार: फायर अँड अ‍ॅश'ला रुपेरी पडद्यावर स्पर्धा देईल. या चित्रपटामध्ये कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडेची जोडी आहे. आता या चित्रपटाचे 'एक्स' रिव्ह्यू समोर आले आहेत.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' चे 'एक्स' रिव्ह्यूज : 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'ला प्रेक्षकांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया मिळत आहेत. काहीजण या चित्रपटाला कंटाळवाणा म्हणत आहेत, तर काहीजण या चित्रपटाला शुद्ध प्रेमकथा म्हणत आहेत. एका यूजरनं एक पोस्ट करत लिहिलं, 'मी निराश झाले आहे. मला चित्रपटाबद्दल खूप आशा होत्या. मला वाटलं होतं की, यात एक चांगला रोमँटिक कॉमेडीचा अनुभव असेल, संगीत ऐकण्यासारखं असेल आणि हृदयस्पर्शी क्षण असतील, मात्र मला त्यापैकी काहीही दिसले नाही. हा चित्रपट पाहून मला शाहरुख आणि अनुष्काचा 'जब हॅरी मेट सेजल'ची आठवण आली.' दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये असे लिहिलं आहे, 'एक शुद्ध प्रेम रोमँटिक चित्रपट, निष्ठा, भावना आणि साधेपणानं भरलेला.'

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' चित्रपटाबद्दल... : एकानं लिहिलं,'पहिला भाग सामान्य, सामान्य बॉलिवूड विनोद आणि नंतर मुख्य जोडीमध्ये प्रेम आहे, कोणताही जोरदार संघर्ष नाही, परंतु दुसरा भाग मनोरंजक आहे आणि चित्रपट भावनिक होता. रेटिंग: 3/5. नक्की पाहा.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'फारसा गाजवता आला नाही, आगाऊ बुकिंग बंद आहे, गाण्याच्या रिमेकनं कार्तिकच्या भयानक नृत्याच्या हालचाली आणि अनन्याच्या भावहीन चेहऱ्यानं सदाबहार गाण्यांना खराब केलं आहे. एकंदरीत, धर्मा प्रॉडक्शन आपला सर्वात मोठा फ्लॉप वाचवण्यासाठी उत्सुक आहे.' या चित्रपटामध्ये कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे व्यतिरिक्त जॅकी श्रॉफ, टिकू तलसानिया, नीना गुप्ता आणि अरुणा इराणी आहे. हा चित्रपट करण जोहरच्या धर्मा प्रॉडक्शन अंतर्गत तयार करण्यात आला आहे. समीर विद्वांस यांनी चित्रपटाचं दिग्दर्शित केलंय, ज्यांनी यापूर्वी कार्तिक आर्यन स्टारर 'सत्यप्रेम की कथा' दिग्दर्शित केला होता.

हेही वाचा :

  1. कार्तिक आर्यन स्टारर 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'मधील टायटल ट्रॅक रिलीज, अभिनेत्यानं शूटिंगचा अनुभव केला शेअर...
  2. कार्तिक आर्यन 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' चित्रपटासाठी करण जोहरबरोबर करणार काम, पोस्ट व्हायरल
  3. 'भूल भुलैया 4'बरोबर 'रूह बाबा' पुन्हा परततोय! कार्तिक आर्यननं दिला मोठा इशारा...

TAGGED:

TU MERI MAIN TERA MAIN TERA TU MERI
KARTIK AARYAN AND ANANYA PANDAY
तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी
X REVIEW

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.