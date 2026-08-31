करीना कपूर आणि पृथ्वीराज सुकुमारन अभिनीत 'दायरा'चा ट्रेलर रिलीज, पाहा व्हिडिओ...
करीना कपूर आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'दायरा'चा ट्रेलर रिलीज करण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 31, 2026 at 3:15 PM IST
हैदराबाद : 'दायरा'च्या निर्मात्यांनी बहुप्रतीक्षित इन्व्हेस्टिगेटिव्ह क्राईम थ्रिलरचा ट्रेलर 31 ऑगस्त रोजी प्रदर्शित केला आहे. यात हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री करीना कपूर खान आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. 'दायरा'चा ट्रेलर रोमांचक आहे. ट्रेलरमध्ये या चित्रपटामधील कलाकारांची ओळख देखील करून दिली आहे. या चित्रपटामध्ये क्षिती जोग, कंवलजीत सिंग, जितेंद्र जोशी, संदीप कुलकर्णी आणि तृप्ती खामकर यांच्याही विशेष भूमिका असणार आहेत. सध्या 'दायरा' चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना दिसत आहेत. चित्रपटामध्ये करीना आणि पृथ्वीराज यांच्यामधील परस्परविरोधी दृष्टिकोन, आव्हानात्मक निवडी आणि त्यानंतरच्या परिणाम दाखविल्या जात आहे.
'दायरा' ट्रेलर : मेघना गुलजार दिग्दर्शित हा चित्रपट सस्पेन्स आणि थरारक अॅक्शननं परिपूर्ण आहे. हा चित्रपट यावर्षी सप्टेंबरमध्ये प्रदर्शित होईल. इन्स्टाग्रामवर ट्रेलरची एक झलक शेअर करताना, करीना कपूरनं कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'काही सत्ये सहजासहजी समोर येत नाहीत.'दायरा'च्या जगात आपले स्वागत आहे. 'दायरा'चा ट्रेलर आता प्रदर्शित झाला आहे.'
दोन्ही स्टार्सच्या भूमिका : ट्रेलरनुसार, करीना कपूर खान डीजीपी अजूनी कोहली यांची भूमिका करत आहे. याशिवाय पृथ्वीराज डीसीपी रमण कुमार यांची भूमिका साकारत आहे. ट्रेलरची सुरुवात एका पोलीस चकमकीच्या प्रकरणानं होते, ज्यात दोन अधिकाऱ्यांचे भिन्न दृष्टिकोन दाखवला जातो. एकीकडे डीसीपी रमण कुमार चकमकीबद्दल स्पष्टीकरण देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतो, तर दुसरीकडे डीजीपी अजूनी कोहली या प्रकरणाचा उलगडा करताना दिसते. त्या एका कुटुंबाला भेटतात आणि 7 ऑक्टोबर रोजी घडलेल्या घटनेबद्दल चौकशी करतात.
जसजसा तपास पुढं जातो, तसतसे त्यांचे कर्तव्य आणि न्यायाचा पाठपुरावा एकमेकांना छेद देऊ लागतात. जेव्हा एक कुटुंब आपल्या हरवलेल्या मुलीला शोधण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे मदत मागते, तेव्हा प्रकरण अधिक गंभीर होते. तपासादरम्यान, एका आरोपीबद्दल माहिती समोर येते, जो दोन वर्षांपासून त्याच प्रकारच्या गुन्हेगारीत सक्रिय असतो आणि तो अद्याप पकडला गेलेला नसतो.
हा ट्रेलर अल्पवयीन गुन्हेगारांना लागू असलेल्या कायदेशीर चौकटीची एक झलकही दाखवतो. बलात्कार आणि खून यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या अल्पवयीन मुलांच्या बाबतीत, अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणाशी संबंधित कायदे लागू केले पाहिजेत का, हा एक मुद्दा उपस्थित करतो.
'दायरा'बद्दल : 'राझी' आणि 'तलवार'सारखे दमदार आणि प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारे चित्रपट दिल्यानंतर,'दायरा' हा जंगली पिक्चर्स आणि दिग्दर्शिका मेघना गुलजार यांच्यातील तिसरा चित्रपट आहे. हा चित्रपट जंगली पिक्चर्स आणि डॉ. जयंतीलाल गडा (पेन स्टुडिओज) यांनी निर्मित केला आहे. हा दमदार क्राईम-थ्रिलर चित्रपट 18 सप्टेंबर 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.