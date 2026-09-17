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'दायरा'मधील अत्यंत गुंतागुंतीची भूमिका आणि निवृत्तीच्या नियोजनाबाबत करीना कपूर खाननं केलं भाष्य...

मेघना गुलजारचा 'दायरा' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला लवकरच येणार आहे. या चित्रपटाबद्दल अधिक माहिती करीना कपूर खाननं दिली आहे.

Kareena Kapoor khan interview
करीना कपूर खानची मुलाखत (Photo: Special Arrangement)
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By Seema Sinha

Published : September 17, 2026 at 3:04 PM IST

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मुंबई : मेघना गुलजार यांच्या 'दायरा' या गुन्हेगारी-रहस्यमय क्राइम थ्रिलर चित्रपटात करीना कपूर खाननं डीसीपी अजूनी कोहलीची भूमिका साकारली आहे. अजूनी ही एक संयमी, शांत आणि नियमांचे काटेकोर पालन करणारी पोलीस अधिकारी आहे, जी एका गुंतागुंतीच्या आणि क्रूर प्रकरणाचा तपास करत आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करणाऱ्या एका उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारण्याबद्दल करीना सांगते की, तिला तिची नेहमीची ओळख असलेली उत्स्फूर्त अभिव्यक्ती आणि 'बेबो जोश' (तिची विशिष्ट ऊर्जापूर्ण अभिनयशैली) यांना पूर्णपणे आवर घालावा लागला.

या क्राइम थ्रिलरमधील गुंतागुंतीच्या आणि नैतिकदृष्ट्या संदिग्ध (ग्रे शेड्स असलेल्या) भूमिकेचे वर्णन करताना करीना 'ईटीव्ही भारत'ला सांगते, "ही माझ्या करिअरमधील सर्वात गुंतागुंतीची (ग्रे) व्यक्तिरेखा आहे. अजूनी शांत आहे, जिचे मन वाचणे कठीण आहे आणि जी चेहऱ्यावर स्मितहास्य ठेवून कठीण प्रसंगांची आणि लोकांची गुपिते उलगडते. हा एक अत्यंत तीव्र आणि कोंदटल्यासारखा अनुभव होता, मला सर्व काही केवळ डोळ्यांतून व्यक्त करायचे होते. हे खरोखरच खूप थकवणारे असायचे."

A scene from the Daayra movie
'दायरा' चित्रपटातील दृष्य (Photo: Special Arrangement)

पुढं ती म्हणते की, सिनेमॅटोग्राफर सौरभ गोस्वामी यांची दृश्य-शैली (visual language) प्रामुख्यानं क्लोज-अप शॉट्सवर अवलंबून आहे, ज्यामध्ये कलाकारांचे चेहरे ठळकपणे दिसतात. "बहुतेक दृश्यांमध्ये कॅमेरा माझ्या चेहऱ्यावर असायचा, पण माझे पाय थरथरत असायचे कारण माझ्या मनात विचार यायचा की, 'तो बेबो (तिचे टोपणनाव) वाला भाव कधी येईल?' (हसते) आणि त्यावर मेघना म्हणायची, 'नाही' (त्याची गरज नाही). ही व्यक्तिरेखा खूप संयमित आहे आणि तिनं माझ्या व्यक्तिमत्त्वाला एक वेगळीच खोली दिली आहे," असे ती पुढे सांगते.

'दायरा' हा चित्रपट एका गंभीर गुन्ह्याशी संबंधित सामाजिक प्रतिक्रिया, कायदा आणि न्याय यांवर आधारित आणि सत्य घटनांनी प्रेरित असा तणावपूर्ण तपास-नाट्य असलेला चित्रपट आहे. यात करीना आणि मल्याळम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन यांची जोडी आहे, जो डीसीपी रमण कुमारची भूमिका साकारत आहेत. जिथे 'अजूनी' कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करते, तिथे रमणची न्यायाकडे पाहण्याची दृष्टी अधिक आक्रमक आणि अस्थिर आहे, ज्यामुळं तपासाच्या प्रक्रियेत ते एकमेकांच्या अगदी विरुद्ध ठरतात.

A scene from the Daayra movie
'दायरा' चित्रपटातील दृष्य (Photo: Special Arrangement)

करीना कपूर खाननं सुकुमारनसोबतच्या पडद्यावरील जोडीचे वर्णन 'मजेदार सांस्कृतिक मिलाफ' असे केले आणि गंमतीनं त्याला "पंजाबचे छोले आणि केरळचे मटण" असे संबोधले. त्यांच्याबरोबर काम करण्याबद्दल उत्साह व्यक्त करताना ती म्हणाली की, भौगोलिक स्थान किंवा प्रादेशिक चित्रपटसृष्टी या गोष्टी महत्त्वाच्या नसतात, कारण शेवटी ते सर्व कलाकारच असतात. "मला खूप आनंद आहे की मेघना यांनी एका अशा नवीन जोडीचा विचार केला, ज्यात अशा दोन कलाकारांना एकत्र आणले गेले, जे कदाचित एकमेकांना ओळखतही नाहीत. मेघना, मी आणि पृथ्वीराज यांच्यातील या नवीन सहयोगाबद्दल सगळेच खूप उत्साहित आहेत. कधीकधी नशीबच लोकांना एकत्र आणते. यात उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम असे काहीही नसते. आपण सर्वजण कलाकार आहोत," असे ती म्हणते.

मेघना यांना "टास्कमास्टर" म्हणत करीना कपूर खाननं सांगितलं की, शिस्त आणि त्याचवेळी प्रेमळपणा आणि दयाळूपणा यांचा मेळ घालण्याच्या दिग्दर्शिकेच्या क्षमतेमुळं त्यांच्या मनात चित्रीकरणाबाबत जबाबदारीची तीव्र जाणीव निर्माण झाली. 45 वर्षीय अभिनेत्रीनं आठवण सांगितली की, जेव्हा त्यांनी 'अजूनी'च्या वेशभूषेत (कॉस्ट्यूम्समध्ये) किरकोळ बदल करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हाही मेघना आपल्या व्यक्तिरेखेच्या दृष्टिकोनावर ठाम राहिल्या.

A scene from the Daayra movie
'दायरा' चित्रपटातील दृष्य (Photo: Special Arrangement)

"मी मेघनाला विचारायचे, 'आपण कपडे थोडे फिट करू शकतो का, कारण ते खूप सैल आहेत?' त्यावर ती म्हणायची, 'नाही, मला तिच्या शरीराची ठेवण (फिगर) अजिबात अधोरेखित झालेली नकोय.' ती केवळ आमच्या अभिनयावरच नाही, तर आमच्या कपड्यांवर, बाह्यांवर... अशा प्रत्येक गोष्टीवर लक्ष ठेवून असायची (हसते). सर्वांवर नियंत्रण कसे ठेवायचे हे तिला चांगलेच ठाऊक आहे. ती प्रेमळ आणि दयाळू आहे, पण तरीही सेटवर तिची पूर्ण पकड असते. माझ्या 26 वर्षांच्या कारकिर्दीत मी अनेक दिग्दर्शकांसोबत काम केलं आहे, पण मेघनासोबत काम करताना मला नेहमीच 'सतर्क' राहावेसे वाटायचे. मी सेटवर अर्धा तास आधीच पोहोचायचे, कारण मेघना कोणत्याही गोष्टीवरून नाराज व्हावी असे मला वाटत नसे. इतक्या वर्षांनंतरही तशी भावना अनुभवताना मला एखाद्या नवोदित कलाकारासारखे वाटले. कलाकार म्हणून पुढे जाण्यासाठी हीच गोष्ट आम्हाला प्रेरित करते. मला वाटते की, असे खूप कमी दिग्दर्शक आहेत जे विशिष्ट वातावरण आणि माहोल निर्माण करतात. जेव्हा तुम्ही मेघना गुलजार यांच्या चित्रपटात प्रवेश करता, तेव्हा तुम्हाला स्वतःला पूर्णपणे त्या विश्वात झोकून द्यावे लागते आणि त्या वातावरणात समरस व्हावे लागते," असे ती म्हणाली.

A scene from the Daayra movie
'दायरा' चित्रपटातील दृष्य (Photo: Special Arrangement)

करीना कपूर खान पुढे म्हणते की, ही व्यक्तिरेखा, 'डीसीपी अजूनी' पोलिसांबद्दलच्या ठराविक समजुतींना छेद देते. "मला वाटते की पोलिसांबद्दल आपल्या मनात एक ठराविक प्रतिमा असते, चालण्याची विशिष्ट ढब, थोडा पुरुषीपणा, हातात बंदूक आणि ॲक्शन करणारी व्यक्ती. पण या चित्रपटात, आणि विशेषतः विषयाच्या संवेदनशीलतेमुळं, मेघना स्पष्ट होती की, तिला एक महिला पोलीस हवी आहे,जी स्त्रीसुलभ आहे, जिच्यात स्त्रीत्व आहे, जी लिपस्टिक लावते, पण त्याच वेळी ती अत्यंत कठोरही आहे, जी प्रत्येक गोष्ट हसतमुखपणे करते. अजूनीची व्यक्तिरेखा तुम्ही पाहिली असेलच, जी आत्मविश्वासानं वावरते," असं अभिनेत्रीनं सांगितलं.

या आगामी क्राईम थ्रिलर चित्रपटासाठी ज्येष्ठ गीतकार गुलजार यांनी एकमेव गाणं, 'सच का दायरा' लिहिलं आहे. या गाण्याला अमित त्रिवेदी यांनी संगीत दिलं असून बी प्राक यांनी ते गायलं आहे. गुलजार यांच्याशी असलेल्या आपल्या कौटुंबिक संबंधांचा उल्लेख करताना, करीना कपूर खाननं या सहयोगाला 'पूर्ण वर्तुळ' पूर्ण करणारा क्षण म्हटलं आहे; कारण शर्मिला टागोर आणि बबिता यांच्यापासून ते सैफ अली खान आणि आता तिचे गुलजार यांच्याशी अनेक पिढ्यांचे नाते राहिले आहे.

A scene from the Daayra movie
'दायरा' चित्रपटातील दृष्य (Photo: Special Arrangement)

ती म्हणाली, "माझ्या सासूबाई शर्मिला-जी यांनी त्यांच्यासोबत अनेक चित्रपटांत काम केलं आहे आणि आता त्यांची सून गुलजार यांच्या मुलीसोबत काम करत आहे, त्यामुळं हे नाते एका अर्थानं पूर्ण वर्तुळ करणारे ठरले आहे." कारकिर्दीच्या या टप्प्यावर, करीना कपूर खानला अशा चांगल्या दिग्दर्शकांसोबत काम करायचे आहे, जे एक कलाकार म्हणून तिला आव्हान देतील. "आपल्या चित्रपटसृष्टीत कोणतेही निश्चित सूत्र नाही, आपल्याला फक्त योग्य गोष्टींची निवड करावी लागते. आता मी कमी काम करत आहे. पण मोजकेच पाच दिग्दर्शक आहेत आणि मला आनंद आहे की, मेघना त्यापैकी एक आहेत. त्यामुळं आम्हाला योग्य पटकथा शोधाव्या लागतात, पण त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली याचा मला आनंद आहे."

A scene from the Daayra movie
'दायरा' चित्रपटातील दृष्य (Photo: Special Arrangement)

'उडता पंजाब'मधील अमली पदार्थांच्या समस्येशी लढा देणारी गंभीर आणि संयमी डॉ. प्रीत साहनी असो, 'जाने जान'मधील तणावग्रस्त आणि संयमी सिंगल मदर माया डिसूझा असो, किंवा स्वतःच्या निर्मितीखालील पहिल्याच चित्रपटात - 'द बकिंगहॅम मर्डर्स'मध्ये - मुलाच्या निधनाचे दुःख आणि स्थानिक राजकारण यांचा सामना करणारी दुःखी ब्रिटिश-भारतीय गुप्तहेर जसमीत भामरा असो, करीनानं पडद्यावर अशा विविध प्रकारच्या स्त्रियांच्या भूमिका साकारल्या आहेत, ज्यांनी तिची केवळ 'ग्लॅमरस' प्रतिमेला सतत मोडीत काढलं आहे.

ती पुढे म्हणते, "एखाद्या अभिनेत्याला विशिष्ट चौकटीत अडकवून ठेवू नये. केवळ ग्लॅमरस प्रतिमा जपण्यावर माझा कधीच भर राहिला नाही. लोकांच्या दृष्टिकोनातून तुमची प्रतिमा घडत असते, पण एक कलाकार म्हणून विविध भूमिकांचा शोध घेणे हे माझे कर्तव्य आहे. 'चमेली'पासून ते 'रिफ्युजी'सारख्या वेगळ्या धाटणीच्या भूमिकेपर्यंत, मी नेहमीच तसे केले आहे."

'जब वी मेट'मधील 'गीत' या भूमिकेमुळं प्रेक्षकांच्या लक्षात राहणे हा आपल्या अभिनयाचा एक अविभाज्य भाग असल्याचं तिनं मान्य केलं. तसेच, त्या पात्राचा ठामपणा आणि मनापासून येणारा आत्मविश्वास आजही 'पॉप कल्चर'मध्ये तितकाच प्रभावी ठरत असल्याचं तिनं नमूद केलं. "अर्थातच, ती ओळख माझ्यासोबत कायम राहणार आहे, एक अभिनेत्री म्हणून माझ्या कारकिर्दीचा तो एक भाग आहे. पण मला अशा प्रकारच्या भूमिका साकारायलाही खूप आवडते. आता, जेव्हा मी संख्येपेक्षा गुणवत्तेला प्राधान्य देत आहे, तेव्हा मेघनाचा चित्रपट काळाच्या कसोटीवर नक्कीच टिकून राहील. माझी निवृत्त होण्याची कोणतीही योजना नाही, त्यामुळं अजूनही मला खूप काही करून पाहायचे आहे," असे म्हणत ती आपलं बोलणं संपवते.

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KAREENA KAPOOR KHAN
KAREENA KAPOOR KHAN INTERVIEW
MEGHNA GULZAR
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