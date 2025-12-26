ETV Bharat / entertainment

करीना कपूर खान आणि पृथ्वीराज सुकुमारन अभिनीत 'दायरा' चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण...

मेघना गुलजार यांच्या 'दायरा' चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण झाले आहे. या चित्रपटामध्ये करीना कपूर खान आणि साऊथ स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन पहिल्यांदा एकत्र दिसणार आहेत.

Daayra Movie
'दायरा' चित्रपट (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 26, 2025 at 4:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : दिग्दर्शिका मेघना गुलजार यांच्या इन्व्हेस्टिगेटिव्ह क्राइम थ्रिलर 'दायरा' चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण झाले आहे. यामध्ये करीना कपूर खान आणि पृथ्वीराज सुकुमारन हे स्टार दिसणार आहेत. जंगली पिक्चर्स आणि पेन स्टुडिओज यांच्या सहकार्यानं निर्मित, हा चित्रपट आता पोस्ट-प्रॉडक्शनमध्ये असून 2026मध्ये चित्रपटगृहात रिलीज होणार आहे. 'दायरा' ही एक अशी कथा आहे, जी फक्त गुन्हेगारीचे चित्रण करत नाही, तर एका वाईट कृत्यामुळं समाजात उलथापालथ कशी निर्माण होऊ शकते याचाही शोध घेते. हा चित्रपट सोपी उत्तरे देत नाही, तर त्याऐवजी कथा संपल्यानंतरही प्रश्न सोडते.

'दायरा' चित्रपटाचे शूटिंग झाले पूर्ण : संवेदनशील कथाकथन आणि तीक्ष्ण कथनानं, मेघना गुलजार एक असे जग निर्माण करते, जे मनावर परिणाम करून स्पर्श करते. करीना कपूर खान आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांच्या जोडीनं चित्रपटाचे वजन वाढवले आहे. 'तलवार' आणि 'राजी'नंतर 'दायरा' हा मेघना गुलजार आणि जंगली पिक्चर्सचा तिसरा सहयोग आहे, जो पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण देणारा आणि प्रशंसा मिळवणारा सिनेमा ठरेल. 'दायरा'चं शूटिंग पूर्ण झाले आहे आणि चित्रपट 2026मध्ये थिएटरमध्ये रिलीज होण्यासाठी सज्ज आहे. आता अनेकजण या चित्रपटाच्या आगमनाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.

मेघना गुलजार यांचे चित्रपट : या चित्रपटाद्वारे करिना कपूर आणि सुकुमारन पहिल्यांदाच एकत्र काम करत आहेत. अभिनेत्री 2024मध्ये अनेक चित्रपटांमध्ये दिसली असली तरी, 2025मध्ये करीना एकाही चित्रपटात दिसली नाही. आता, करीना 2026मध्ये मेघना गुलजारच्या चित्रपटात एक नवीन कथासह परत प्रेक्षकांना भेटायला येणार आहे. दरम्यान 'दायरा' चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी अद्याप प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केलेली नाही, मात्र याबद्दल लवकरच घोषणा होऊ शकते. हा मेघना गुलजारचा दिग्दर्शक म्हणून आठवा चित्रपट आहे. मेघनाचे अनेक चित्रपट प्रेक्षकांना आवडतात. तिचे 'फिलहाल' (2002), 'जस्ट मॅरीड' (2007), 'दस कहानियां' (2007), 'तलवार' (2015), 'राजी' (2018), 'छपाक' (2020) आणि विकी कौशल अभिनीत शेवटचा हिट चित्रपट, 'सॅम बहादूर' (2023) चित्रपट खूप गाजले आहेत. आता, मेघना 'दायरा' घेऊन परतत आहे.

हेही वाचा :

  1. करीना कपूर खानला बॉलिवूडमध्ये 25 वर्षे पूर्ण, 'बेबो'नं 'कहो ना प्यार है'सह 'हे' 7 चित्रपट नाकारले...
  2. अर्जुन-करिनाची जोडी पुन्हा एकदा जेंडर इक्वेलिटीची शिकवण देईल, अभिनेत्यानं रोमँटिक-कॉमेडीच्या सीक्वेलचा दिला इशारा...
  3. आयफातील शाहिद-करीनाच्या पुनर्मिलनानंतर इम्तियाज अलीनं 'जब वी मेट'च्या सीक्वेलबद्दल केलं विधान...

TAGGED:

KAREENA KAPOOR
DAAYRA
DAAYRA WRAP UP SHOOTING
दायरा
PRITHVIRAJ SUKUMARAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.