करण जोहरचा डिजिटल डिटॉक्स की एक पीआर स्टंट? प्रियांका चोप्राला सोडून अनेक स्टार्सला केलं अनफॉलो...

निर्माता करण जोहरनं त्यांच्या इंस्टाग्रामवर अनेक स्टार्सला अनफॉलो केलंय. मात्र तो आताही प्रियांका चोप्राला फॉलो करत आहे.

Published : May 29, 2026 at 10:31 AM IST

हैदराबाद : निर्माता करण जोहरनं शाहरुख खान, मनीष मल्होत्रा, अनन्या पांडे आणि कार्तिक आर्यन यांना अनफॉलो केलंय. इतकेच नाही, तर करीना कपूर, वरुण धवन, मलायका अरोरा, सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​आणि आलिया भट्ट यांसारखे कलाकारही त्याच्या फॉलोइंग लिस्टमध्ये नाहीत. करण जोहरनं संपूर्ण हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांना आपल्या यादीतून वगळल्यानंतर तो सध्या चर्चेत आला आहे. प्रियांका चोप्रा ही एकमेव भारतीय अभिनेत्री आहे, जिला तो अजूनही फॉलो करत आहे. करणचं हे पाऊल आश्चर्यकारक असून आता सर्वांना एक मोठा धक्का बसला आहे. जोहरनं एकेकाळी प्रियांका चोप्राला जाहीरपणे 'कमकुवत' असल्याचं म्हटलं होतं आणि तिला बॉलिवूडमधून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोपही त्याच्यावर आहे. इतका विरोध असूनही त्यानं प्रियांकाला कसं फॉलो केलं याबद्दल अनेकांना प्रश्न पडत आहे.

करण जोहरनं साधला होता प्रियांका चोप्रावर निशाना : अनेकजण सोशल मीडियावर करण जोहरचा हा एक नवीन पीआर स्टंट असल्याचं म्हणत आहे. करण जोहर आणि प्रियांका चोप्रा यांच्यातील कटुतावाद 2012 पासून आहे. प्रियांका चोप्रा आणि शाहरुख खान यांच्या कथित अफेअरच्या अफवा पसरल्या होत्या. करण जोहर हा शाहरुख आणि त्याची पत्नी गौरी खानचा खूप जवळचा मित्र आहे. त्यामुळं त्यावेळी करणनं गौरीची बाजू घेतली होती आणि प्रियांकाला पूर्णपणे बाजूला सारण्यास सुरुवात केली होती. तिला चित्रपटसृष्टीतून अनधिकृतपणे बॅन करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची बातमी देखील आली होती. करण प्रियांकाबद्दल नकारात्मक बातम्या पसरवत असल्याचा आरोप देखील त्यांच्यावर आहे. या वादावर प्रियांका चोप्रानं 2023मध्ये एका अमेरिकन पॉडकास्टमध्ये एक खुलासा केला होता. कोणाचेही नाव न घेता, तिनं कबूल केलं की, तिला हिंदी चित्रपटसृष्टी सोडून हॉलिवूडमध्ये जाण्यास भाग पाडलं गेलं होतं. प्रियांकानं यात म्हटलं होतं, "हिंदी चित्रपटसृष्टीत मला एका कोपऱ्यात ढकललं जात होतं. लोक मला चित्रपटांमध्ये घेत नव्हते, माझे लोकांबरोबर वाद होत होते. मला अशा प्रकारचा खेळ खेळता येत नाहीत, त्यामुळं मी या राजकारणाला कंटाळले आणि विश्रांती घेतली." कंगना रणौतसारख्या अभिनेत्रींनी उघडपणे प्रियांकाला पाठिंबा दिला होता आणि नेपोटिज्म होत असल्याचं उघड केलं होतं. कंगनानं या परिस्थितीसाठी थेट करण जोहरला जबाबदार ठरवलं होतं.

करण जोहरबद्दल : चित्रपट निर्माता करण जोहर इंस्टाग्रामवर खूप सक्रिय आहे. तो त्याच्या आयुष्याबद्दलचे अपडेट्स यावर शेअर करत असतो. तसेच त्यांच्या मुलांचे गोंडस व्हिडिओ देखील शेअर करतो. इंस्टाग्रामवर त्याचे 17.5 दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत. पण आता करण जोहरनं इंस्टाग्रामवर लोकांना अनफॉलो करायला सुरुवात केली आहे. करण जोहरच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर धर्मा मूव्हीज कंपनीनं नुकताच 'चांद मेरा दिल' हा चित्रपट निर्मित केला आहे. हा चित्रपट सध्या चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. यामध्ये अनन्या पांडे आणि लक्ष्य लालवाणी हे स्टार्स मुख्य भूमिकेत आहे. या चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर चांगला प्रतिसाद मिळालेला नाही.

