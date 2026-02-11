युट्यूबर कॅरीमिनाटी उर्फ अजय नागरविरुद्ध निर्माता करण जोहरनं याचिका केली दाखल...
युट्यूबर कॅरीमिनाटी उर्फ अजय नागर आता अडचणीत सापडला आहे. त्याच्याविरुद्ध निर्माता करण जोहरनं याचिका दाखल केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 11, 2026 at 4:12 PM IST
हैदराबाद : लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर आणि युट्यूबर कॅरीमिनाटी उर्फ अजय नागर हा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्यानं अलीकडेच चित्रपट निर्माता करण जोहरला रोस्ट करणारा एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. या व्हिडिओवर निर्मात्यानं आक्षेप घेतला आणि त्याच्याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. आता 9 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत, न्यायालयानं व्हिडिओ डिलीट करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय अशा व्हिडिओंवर बंदी घालण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश पांडूरंग भोसले यांना करण जोहरवर तयार केलेला व्हिडिओ हा बदनामीकारक वाटला. यावर त्यांनी आता कडक आदेश दिल्यानंतर पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर याबद्दल चर्चा होता दिसत आहे. कॅरीमिनाटी, ज्यांचे खरे नाव अजय नागर आहे, त्यानं त्यांच्या यूट्यूब चॅनल अंतर्गत 'कॉफी विथ जलन' नावाचा एक रोस्ट व्हिडिओ पोस्ट केला, तेव्हा वाद सुरू झाला, यात जोहरच्या चॅट शो 'कॉफी विथ करण'ची खिल्ली उडविण्यात आली. यात बॉलिवूडमधील घराणेशाहीबद्दलचे विनोदही होते. जोहरच्या मते, व्हिडिओनं विनोदापासून वैयक्तिक हल्ल्यापर्यंतची सीमा ओलांडली. कोर्टात केलेल्या याचिकेत त्यांनी असा दावा केला की, रोस्ट करण्यात त्यानं अपशब्द वापरले आणि थेट अश्लील पद्धतीनं त्यांच्या नावावर टीका केली.
करण जोहरनं कॅरीमिनाटी विरोधात याचिका दाखल केली : सोमवार 9 फेब्रुवारी रोजी, मुंबई न्यायालयानं जोहरच्या याचिकेवर सुनावणी केली आणि तात्काळ आदेश जारी केला. न्यायाधीश पांडुरंग भोसले यांनी निरीक्षण केलं की "प्रथमदर्शनी असे दिसते की, अजय नागर आणि दीपक चार (कॅरीमिनाटी चॅनेलचे व्यवस्थापक) यांनी वादग्रस्त विधाने केली आहेत आणि वादीच्या विरोधात असभ्य भाषा वापरली आहे." या निरीक्षणाच्या आधारे, न्यायालयानं व्हिडिओ त्वरित काढून टाकण्याचे आदेश दिले आणि बाकी कंटेंटच्या पुढील प्रसारणावर बंदी घातली आहे.न्यायालयानं मेटा प्लॅटफॉर्म आणि इतर सोशल मीडिया मध्यस्थांना सूचीबद्ध URL काढून टाकण्याचे आणि व्हिडिओ कोणत्याही स्वरूपात पुन्हा अपलोड केला जाणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये इतर यूजर्सनं बनवलेल्या लहान क्लिप्स किंवा रील्सचा समावेश आहे. जोहरने असा युक्तिवाद केला की, जरी मूळ व्हिडिओ हटवला गेला असला तरी, तो आधीच लाखो लोकांनी पाहिला आहे. त्यानं पुढं सांगितलं की, यूजर्स संपादित क्लिप्स शेअर करत आहेत, ज्यामुळं त्यांच्या प्रतिष्ठेला सतत नुकसान होत आहे.
बदनामीकारक कंटेंट पोस्ट करण्यास मनाई : कॅरीमिनाटीच्या कायदेशीर टीमनं असे उत्तर दिलं की, व्हिडिओ आधीच काढून टाकण्यात आला आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, तातडीनं कायदेशीर कारवाईची आवश्यकता नाही आणि दावा केला की जोहरनं युट्यूबरला स्पष्टीकरण देण्याची किंवा त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी न देता घाईघाईनं खटला दाखल केला. या युक्तिवादाला न जुमानता, न्यायाधीश भोसले यांनी अंतरिम मनाई आदेश जारी केला. या आदेशामुळं कॅरीमिनाटी, त्यांची टीम आणि चॅनेलशी जोडलेल्या कोणालाही जोहरबद्दल कथितपणे बदनामीकारक कंटेंट पोस्ट करण्यास किंवा शेअर करण्यास मनाई आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत ही बंदी कायम राहणार आहे.
