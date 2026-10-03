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करण जोहरनं सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत 'दृश्यम 3'चे केलं कौतुक

करण जोहरनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यानं अजय देवगण स्टारर 'दृश्यम 3'चं कौतुक केलं आहे.

Drishyam 3 and Karan Johar
'दृश्यम 3' आणि करण जोहर (Film Poster/IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 1:48 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता अजय देवगण-अभिनीत 'दृश्यम: द कन्क्लुजन'बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई करत आहे. गांधी जयंतीच्या दिवशी, 2 ऑक्टोबर रोजी हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर दाखल झाला. या चित्रपटानं भारतात 50 कोटींहून अधिक कमाई करून ओपनिंग केल्यानंतर याची चर्चा आता सोशल मीडियावर होत आहे. 'दृश्यम 3' हा अजय देवगणच्या तीन दशकांच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा ओपनर ठरला आहे. चित्रपट पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांनी चित्रपटाचे खूप भरभरून कौतुक केलं आहे. आता करण जोहरनेही 'दृश्यम 3' चित्रपट पाहिला आहे. हा चित्रपट पाहून तो देखील प्रभावित झाला आहे.

करण जोहरनं केलं 'दृश्यम 3'चं कौतुक : करण जोहरनं सोशल मीडियावर चित्रपटाचे कौतुक केलं आहे. करणनं त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर 'दृश्यम 3'चे कौतुक करणाऱ्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'काय चित्रपट आहे! मजेदार, अप्रतिम! अजय आणि जयदीपनं जबरदस्त काम केलं आहे! उत्कृष्ट! अभिषेक पाठक एक हुशार दिग्दर्शक आहे! संपूर्ण कलाकार आणि क्रूचे अभिनंदन.' सॅकनिल्कनुसार या चित्रपटानं पहिल्याच दिवशी 66.75 कोटी रुपयांची कमाई केली. चित्रपटगृहात गर्दी नसतानाही चित्रपटाची उपस्थिती 67.08 टक्के होती. यामध्ये सकाळी 46.38 टक्के, दुपारी 70.15 टक्के, संध्याकाळी 75.31 टक्के आणि रात्री 76.46 टक्के होती.

Karan Johar post
करण जोहरची पोस्ट (Instagram)

अजय देवगणच्या टॉप 10 चित्रपटांची कमाई

  • दृश्यम 3 - 66.75 कोटी (कमाई चालू आहे)
  • सिंघम अगेन: 43.70 कोटी
  • रेड 2: 19.71 कोटी
  • धमाल 4: 15.5 कोटी
  • दृश्यम 2: 15.38 कोटी
  • शैतान: 15.21 कोटी
  • भोला: 11.2 कोटी
  • दे दे प्यार दे 2: 9.45 कोटी
  • दृश्यम 3: 8.8 कोटी .... (आगाऊ बुकिंग सुरू आहे)
  • थैंक गॉड: 8.1 कोटी
  • मैदान: 7.25 कोटी
  • सन ऑफ सरदार: 7.25 कोटी

2026 मधील दुसरा सर्वात मोठा हिंदी ओपनर : 'दृश्यम 3' हा चालू वर्ष,2026 मधील दुसरा सर्वाधिक ओपनिंग मिळवणारा चित्रपट आहे. 'दृश्यम 3'नं धुरंधर (145 कोटी)च्या मागे असून, त्यानं यादीत 'मिर्झापूर: द मुव्ही' आणि 'बॉर्डर 2'ला मागे टाकले आहे. हा चित्रपट 2026 मधील भारतीय सिनेमातील चौथा सर्वात मोठा ओपनर ठरला आहे. 'दृश्यम 3'नं या यादीत 'टॉक्सिक' आणि 'पेड्डी', 'द राजा साहेब', 'द पॅराडाईज' आणि 'जन नायकन' यांनाही मागे टाकले आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अभिषेक पाठक यांनी केलं. हा या फ्रँचायझीचा शेवटचा भाग आहे. प्रकाश राज आणि जयदीप अहलावत हे दोन नवीन चेहरे या शेवटच्या भागात सामील झाले आहेत.

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