'किस किसको प्यार करूं २'मधील 'फुर' गाणं रिलीज, पाहा कपिल शर्माचा नवीन अंदाज...

'किस किसको प्यार करूं २' चित्रपटामधील कपिल शर्माचं गाणं 'फुर' रिलीज करण्यात आलं आहे. सध्या हे गाणं सोशल मीडियावर धमाल करत आहे.

kisko pyaar karoon 2
'किस किसको प्यार करूं २' ('किस किसको प्यार करूं २'मधील गाण्याचं पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 14, 2025 at 1:09 PM IST

मुंबई - कॉमेडियन कपिल शर्मा 'किस किसको प्यार करूं २' या चित्रपटामुळं खूप चर्चेत आहे. या चित्रपटाद्वारे तो प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणार आहे. आता या चित्रपटच्या प्रदर्शनपूर्वी यातील एक धमाकेदार गाणं रिलीज करण्यात आलं आहे. हे गाणं आता अनेकांना आवडत आहे. या गाण्यामध्ये कपिलचा अंदाज खूप दमदार आहे. या गाण्याचं नाव 'फुर' आहे. 'किस किसको प्यार करूं २'मधील गाणं गायक जोश ब्रार आणि रॅपर हनी सिंग गायलं आहे. सध्या हे गाणं सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. या गाण्यात कपिलचा पंजाबी स्वॅग पाहायला मिळत आहे. हे गाणं पार्टीसाठी खूप जोरदार असणार आहे.

'किस किसको प्यार करूं २'मधील पहिलं गाणं रिलीज : या गाण्याची कोरिओग्राफी रजित देव यांनी केली असून याला दिग्दर्शित मिहिर गुलाटी यांनी केलं आहे. हा चित्रपट बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत आहे. या चित्रपटामध्ये कपिल पुन्हा एकदा तीन मुलींबरोबर लग्न करणार, यानंतर त्याच्या आयुष्यात कुठल्या मजेदार गोष्टी घडणार याबद्दल प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. पुन्हा एकदा कपिल त्याच्या चाहत्यांना हसविण्यासाठी सज्ज आहे. दरम्यान चित्रपटामधील 'फूर' या गाण्याबद्दल सांगायचं झालं तर, हे गाणं एकूण अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एका चाहत्यानं या गाण्याच्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे, 'योयो आणि कपिल. पुनरागमनाचे खरे उदाहरण. ही पॉवर जोडी.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'यो यो हनी सिंग कपिल शर्मा एकत्र धोकादायक.' आणखी एकानं लिहिलं, 'चित्रपटाच्या थीमनुसार परिपूर्ण गाणे.'

'किस किसको प्यार करूं २' डिसेंबरमध्ये प्रदर्शित होईल : 'किस किसको प्यार करूं २'चे पहिले गाणं 'फुर' खूप पॉवरफुल आहे. गाण्यामध्ये कपिल व्यतिरिक्त, पारुल गुलाटी, आयशा खान आणि त्रिधा चौधरी हे स्टार्स आहेत. या चित्रपटामधील 'फुर' गाणं रिलीज करताना कपिलनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'नाचण्यासाठी, डोलण्यासाठी आणि उग्र होण्यास तयार व्हा.' अनुकल्प गोस्वामी दिग्दर्शित 'किस किसको प्यार करूं २' चित्रपट रुपेरी पडद्यावर १२ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट २०१५ मध्ये आलेल्या 'किस किसको प्यार करूं' या चित्रपटाचा सीक्वेल आहे.

