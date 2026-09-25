'दृश्यम: द कन्क्लूजन'च्या कलाकारांसह 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'च्या पहिल्या भागातून कपिल शर्माचे पुनरागमन...
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'चा 5वा सीझन पुन्हा एकदा परत येत आहे. पहिल्या एपिसोडमध्ये अजय देवगण आपल्या 'दृश्यम: द कन्क्लूजन'च्या कलाकारांबरोबर येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 2:22 PM IST
हैदराबाद : विनोदी कलाकार कपिल शर्मा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'च्या पाचव्या सीझनसह नेटफ्लिक्सवर परतण्यास सज्ज झाला आहे. या शोमध्ये 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' या चित्रपटाची स्टार कास्ट उपस्थित राहणार आहे. 26 सप्टेंबर रोजी रात्री 8 वाजता प्रसारित होणाऱ्या या सीझनच्या पहिल्या भागात अजय देवगण, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव आणि जयदीप अहलावत हे कलाकार, तसेच दिग्दर्शक अभिषेक पाठक हे कपिल शर्माबरोबर हास्य-विनोद आणि मनमोकळ्या गप्पांच्या मारताना दिसेल.
अजय देवगण कपिल शर्माच्या शोमध्ये येईल : हिंदी 'दृश्यम' फ्रँचायझीचा तिसरा आणि अंतिम भाग चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत असताना, अजय देवगण कपिल शर्माच्या या विनोदी शोमध्ये पुन्हा एकदा हजेरी लावत आहे. या भागात जयदीप अहलावत हे कृष्णा अभिषेक आणि किकू शारदा यांची जोडी असलेल्या 'सोना आणि मोना 2.0'सोबत थिरकताना दिसतील, तर सुनील ग्रोव्हर अजय देवगणची हुबेहूब नक्कल करून कार्यक्रमात मनोरंजन करताना दिसेल. सहा महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'चा पाचवा सीझन परतत आहे. या शोमध्ये कपिल शर्मासोबत सुनील ग्रोव्हर, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा, अर्चना पूरण सिंग आणि नवज्योत सिंग सिद्धू हे मंडळी सहभागी असतील. नवीन भाग दर शनिवारी रात्री 8 वाजता नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित केला जाणार आहे.
'दृश्यम: द कन्क्लूजन'बद्दल : दरम्यान, अजय देवगण 'दृश्यम: द कन्क्लूजन'मध्ये विजय साळगावकरच्या भूमिकेत पुन्हा प्रेक्षकाचं मनोरंजन करणार आहे. अभिषेक पाठक दिग्दर्शित या चित्रपटात तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, रजत कपूर, प्रकाश राज आणि जयदीप अहलावत यांच्याही विशेष भूमिका असणार आहेत. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. तसेच या चित्रपटाची कहाणी मल्याळम अभिनेता मोहनलाल यांच्या 'दृश्यम 3'पेक्षा वेगळी असणार आहे. दरम्यान 9 सप्टेंबर रोजी गोव्यात झालेल्या ट्रेलर लाँचच्या वेळी अभिषेक पाठक यांनी सांगितलं की, हा हिंदी चित्रपट पूर्णपणे वेगळ्या पटकथेवर आधारित असेल, या चित्रपटावर सुमारे अडीच वर्षांपासून काम सुरू आहे आणि तो मल्याळम चित्रपटाच्या तिसऱ्या भागातील कथेचे अनुसरण करत नाही.