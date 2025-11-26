ETV Bharat / entertainment

कपिल शर्मा आणि मनजोत सिंग अभिनीत 'किस किसको प्यार करूं २'चा ट्रेलर झाला प्रदर्शित...

कपिल शर्मा आणि मनजोत सिंग यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'किस किसको प्यार करूं २'चा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला आहे.

'किस किसको प्यार करूं २' (Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Official Trailer Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 26, 2025 at 3:38 PM IST

मुंबई - टेलिव्हिजन आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सर्वांना हसवणारा कपिल शर्मा आता त्याच्या आगामी 'किस किसको प्यार करूं २' या चित्रपटातून पुन्हा एकदा प्रेक्षकांवर जादू करण्यासाठी सज्ज आहे. हा चित्रपट 'किस किस को प्यार करूं'चा सीक्वेल आहे. आता या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. 'किस किसको प्यार करूं २' चित्रपटाचा ट्रेलर खूप मजेशीर आहे. हा चित्रपट पहिल्या भागाप्रमाणेच खूप मजेशीर असणार आहे. या चित्रपटामध्ये कपिल हा ४ वेगवेगळ्या धर्मांच्या मुलींबरोबर लग्न करणार आहे. या चित्रपटामध्ये मनजोत सिंग देखील कपिलबरोबर दिसणार आहे. हा चित्रपट गोंधळांनी भरलेला आहे.

'किस किसको प्यार करूं २' चित्रपटाचा ट्रेलर : ट्रेलरच्या सुरुवातीला कपिल म्हणतो की, "फादर मला एका मुलीवर प्रेम आहे. मी हिंदू धर्मातून मुस्लिम धर्म स्वीकारला, यानंतर मी मुस्लिमपासून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला पण यानंतरही मला ती मिळाली नाही. त्याऐवजी, मला तिन्ही धर्मांमधून एक पत्नी मिळाली आहे. फादर." आता ट्रेलरमधून हे स्पष्ट होतं आहे की, कपिलचे आयुष्य अशा वादळात बुडाले आहे, ज्यातून बाहेर पडणे त्याच्यासाठी अत्यंत कठीण होईल. आता तो त्याच्या आयुष्यात तिन्ही पत्नींबरोबर राहून किती गोंधळात पडणार, याबद्दल तुम्हाला चित्रपटामध्ये पाहायला मिळेल. याशिवाय ट्रेलरमध्ये तो आणखी एक लग्न करण्याच्या तयारीमध्ये असल्याचा दिसत आहे.

'किस किसको प्यार करूं २' चित्रपटाबद्दल : प्रदर्शित झालेल्या ट्रेलरमध्ये तो आपल्या तिन्ही पत्नीना एकमेकांपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. 'किस किसको प्यार करूं २' चित्रपट १२ डिसेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होत आहे. अनुकुल गोस्वामी दिग्दर्शित या चित्रपटाची निर्मिती गणेश जैन, रतन जैन आणि अब्बास-मस्तान यांनी व्हीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट अंतर्गत आणि अब्बास-मस्तान फिल्म प्रॉडक्शन्सच्या सहकार्यानं केली आहे. या चित्रपटामध्ये कपिल शर्मा आणि मनजोत सिंग व्यतिरिक्त शनाया कपूर, त्रिप्टी डिमरी, पारुल गुलाटी, आयशा खान, त्रिधा चौधरी, हीरा वारिना, अंसारी आणि मशताक खान हे कलाकार दिसणार आहेत. या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना धमाकेदार कॉमेडी पाहायला मिळणार आहे.

