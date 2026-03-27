'या' स्टार्सनं केली कन्या पूजा, फोटो झाले व्हायरल
अटष्मीच्या दिवशी अनेक स्टार्सनं आपल्या घरी कन्या पूजा आयोजित केली होती. आता या स्टार्सनं काही फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 27, 2026 at 12:17 PM IST
हैदराबाद : नवरात्रीचा आजचा दिवस हा शेवटचा आहे. देशभरात मोठ्या उत्साहात अष्टमी साजरी करण्यात आली होती. घरोघरी माता दुर्गाची पूजा करण्यात आली आणि लहान मुलींना खाऊ घालण्यात आलं. लोकांनी देवीसमान कंजकांचे (कुमारिका) आपल्या घरात स्वागत केले, पूजा केली आणि जेवणासह त्यांना भेटवस्तू वाटल्या. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कॉमेडियन कपिल शर्मानेही छोट्या मुलींना जेवण आणि भेटवस्तू देऊन त्यांचा आदर केला. आता कपिलनं हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. दरम्यान काल अनेक स्टार्सनं आपल्या घरी अष्टमीच्या दिवशी आपल्या घरी कंजका पूजा आयोजित केली होती. दरम्यान मनीष पॉलचे काही फोटो आणि व्हिडिओ समोर आले आहेत.
'या' स्टार्सनं केली अष्टमीची पूजा : अष्टमीच्या दिवशी आपल्या घरी कंजका पूजा आयोजित करून मनीष पॉलनं आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर काही व्हिडिओ आणि फोटो शेअर केले. या फोटोंमध्ये, मनीष त्याच्या घरी आलेल्या कन्यांची पूजा करताना दिसत आहे. त्यांना खाऊ घालताना दिसत आहे. याशिवाय त्यानं काही भेटवस्तू देखील देताना दिसत आहे. तसेच परिणीती चोप्रानेही अष्टमीच्या दिवशी कन्यांची पूजा करून त्यांना जेवण दिले. अभिनेत्रीनं स्वादिष्ट जेवणाचा फोटो शेअर करत याची एक झलक दाखवली. उर्मिला मातोंडकरनेही तिच्या चाहत्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि देवी दुर्गाचा फोटो शेअर केला. टीव्ही स्टार दिव्यांका त्रिपाठीनं अष्टमीच्या विशेष प्रसंगी पूजा केली आणि स्वादिष्ट जेवणाची झलक शेअर केली.
कंजका पूजाचं महत्व : कंजका पूजा (कन्या पूजा) ही नवरात्रीच्या सप्तमी, अष्टमी किंवा नवमी दिवशी केली जाणारी एक पवित्र परंपरा आहे, ज्यात 2 ते 10 वर्षे वयोगटातील 9 मुलींची पूजा केली जाते. तसेच माता दुर्गा हिची पूजा करतात, दरम्यान घरी आलेल्या मुलीचे पाय धुतले जातात आणि त्यांना हलवा, चण्याची भाजी, पूरी आणि बाकी इतर पदार्थ जेवण दिले जाते. यानंतर त्यांना दक्षिणा किंवा भेटवस्तू दिली जाते. अशी एक धार्मिक श्रद्धा आहे की, मुलींची पूजा केल्यानं माता दुर्गा प्रसन्न होते आणि भक्तांच्या इच्छा पूर्ण करते. ही परंपरा स्त्रियांच्या पूजेचे आणि आदराचे प्रतीक मानले जाते.
