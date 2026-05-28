कंगना रणौत स्टारर 'भारत भाग्य विधाता'मधील मोशन पोस्टर रिलीज...
'भारत भाग्य विधाता'च्या निर्मात्यांनी कंगना रणौतचा चित्रपटातील फर्स्ट लूक प्रदर्शित केला आहे. हा चित्रपट पुढच्या महिन्यात 12 जून रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 28, 2026 at 5:15 PM IST
हैदराबाद : 'भारत भाग्य विधाता' हा कंगना रणौतचा आगामी चित्रपट आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला, 6 मे रोजी, निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली. महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात, निर्मात्यांनी कंगना रणौतच्या चित्रपटातील फर्स्ट लूक प्रदर्शित करून चाहत्यांना एक सुंदर भेट दिली आहे. गुरुवारी, 28 मे रोजी, निर्मात्यांनी इन्स्टाग्रामवर 'भारत भाग्य विधाता'चे एक नवीन मोशन पोस्टर प्रदर्शित केले, ज्यामध्ये कंगना रणौतचा फर्स्ट लूक दाखवला गेला आहे. पोस्टर प्रदर्शित करताना, निर्मात्यांनी कॅप्शन दिलं, 'सामान्य लोकांची एक विलक्षण कहाणी. एका अशा रात्रीची कहाणी, जेव्हा माणुसकी भीतीपेक्षा मोठी ठरली. जेव्हा जबाबदारी त्यागात बदलली. जेव्हा एकता कर्तव्य बनली आणि शौर्याने जीव वाचवले. भारताच्या खऱ्या नायकांची न सांगितलेली कहाणी. 'भारत भाग्य विधाता'. 12 जून रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल.'
'भारत भाग्य विधाता'मधील मोशन पोस्टर रिलीज : दरम्यान या चित्रपटाचे मोशन पोस्टरमध्ये कंगना रणौत जखमी अवस्थेत असल्याची दिसत आहे. ती आगीच्या ज्वाळांमधून लोकांचे प्राण वाचवताना दिसत आहे. हा चित्रपट शौर्य, माणुसकी, त्याग आणि एकतेची कहाणी दर्शवेल, जिथे सामान्य माणूस जीवन आणि मृत्यूच्या मध्ये उभा आहे. तसेच या चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित होताच चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया समोर येऊ लागल्या. एका चाहत्यानं लिहिलं, 'क्वीन आणखी एका दमदार अभिनयासह परत आली आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं 'अनामिक नायकांच्या कथा मोठ्या पडद्यावर आणल्याबद्दल माझा तुम्हाला प्रचंड आदर... अशीच चमकत राहा.' आणखी एकानं लिहिलं, 'कंगना मॅम, तुम्ही अत्यंत धाडसी आहात! तुमचा आम्हाला नेहमीच अभिमान वाटतो.'
'भारत भाग्य विधाता' कधी होईल रिलीज : 'भारत भाग्य विधाता' ही समाजातील त्या खऱ्या, अज्ञात नायकांच्या सामूहिक कर्तव्याची कथा आहे, जे एकत्र आले आणि त्यांनी राष्ट्रसेवेसाठी आपल्या दैनंदिन जबाबदाऱ्यांचा त्याग केला. नर्स, वॉर्ड बॉय, स्वच्छता कर्मचारी, लिफ्ट ऑपरेटर, सुरक्षा रक्षक आणि प्रशासकीय कर्मचारी हे सर्व रुग्णांना सुरक्षित ठेवण्याच्या एका असाधारण प्रयत्नाचा भाग बनले. सत्य घटनांवर आधारित, हा चित्रपट 2008च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान 400 लोकांचे प्राण वाचवणाऱ्या रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांची कथा दर्शवतो. मनोज तापारिया यांनी लिहिलेल्या आणि दिग्दर्शित केलेल्या या चित्रपटात कंगना रणौत मुख्य भूमिकेत आहे. डॉ. जयंतीलाल गडा प्रस्तुत, 'भारत भाग्य विधाता' हा चित्रपट पेन स्टुडिओ, मणिकर्णिका फिल्म्स आणि परमहंस क्रिएशन्स यांनी युनोइया फिल्म्स एलएलपी आणि फ्लोटिंग रॉक्स एंटरटेनमेंट प्रा. लि. यांच्या सहकार्यानं निर्मित केला आहे. हा चित्रपट 12 जून रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. तसेच बॉक्स ऑफिसवर इम्तियाज अलीच्या 'मैं वापस आऊंगा' या चित्रपटाशी टक्कर 'भारत भाग्य विधाता'ची होईल.