मुख्यमंत्री विजय यांच्याशी नाव जोडल्याच्या अफवांमुळं होणाऱ्या बदनामीच्या पार्श्वभूमीवर कंगना रणौतनं त्रिशा कृष्णनला दिला पाठिंबा
मुख्यमंत्री विजय यांच्यासोबतच्या डेटिंगच्या अफवांदरम्यान कंगना रणौतनं त्रिशा कृष्णनला पाठिंबा दिला आणि तिच्या चारित्र्यहननाचा निषेध केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2026 at 5:47 PM IST
हैदराबाद: भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रणौतनं महिलांच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्यांना लक्ष्य करण्याच्या प्रवृत्तीविरोधात आवाज उठवला आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी महिलांवरील वैयक्तिक हल्ले आणि अपमानजनक वक्तव्यांचा निषेध केला होता. आता याप्रकरणी कंगना रणौतनेही प्रतिक्रिया दिली आहे. अलीकडेच, तामिळनाडू मुख्यमंत्री थलपथी विजय यांनी महिलांबद्दल दुटप्पी वक्तव्ये करणाऱ्यांना कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. यानंतर काही दिवसांतच, कंगना रणौतनं त्रिशा कृष्णनला पाठिंबा दर्शवला. कुल्लू येथे जिल्हा विकास समन्वय आणि देखरेख समितीच्या बैठकीचं अध्यक्षपद भूषवल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना कंगनानं भाष्य केलं आणि त्रिशाला पाठिंबा दिला.
कंगना रणौतनं केलं भाष्य : कंगनानं म्हटलं, "कडक राजकीय टीका हो शकते, मात्र महिलांबद्दल अपमानजनक वक्तव्ये केली जाऊ नयेत." ती पुढं म्हणाली की, एखाद्या महिलेच्या चारित्र्यावर हल्ला करणे , ही तिला बदनाम करण्याची जुनी पद्धत आहे, विशेषतः जर ती यशस्वी, शक्तिशाली किंवा उच्च पदावर असेल तर. आपल्या प्रतिक्रियेत कंगनानं पुढं म्हटलं, "तामिळनाडूमध्ये काय घडले ते तुम्ही पाहिले आहे, जिथे एक अत्यंत आदरणीय कलाकार आणि अभिनेत्री त्यांच्यातील संबंधांच्या प्रकरणात अडकले होते. मात्र, जेव्हा अपमान आणि चारित्र्यहननाचा प्रश्न येतो, तेव्हा नेहमीच महिलांना लक्ष्य केले जाते. अशा प्रकारच्या गोष्टी, महिलांची ही चारित्र्यहनन कधी थांबणार? एक समाज म्हणून आपण आत्मपरीक्षण केले पाहिजे आणि आपण महिलांकडे कसे पाहतो आणि आपण त्यांचा खरोखर आदर करतो की नाही हे पाहिले पाहिजे." उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या वक्तव्यांवरून निर्माण झालेल्या राजकीय वादानंतर कंगनाचे हे वक्तव्य आले आहे. मात्र, डीएमकेनं त्या वक्तव्यांच्या अर्थावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, ती वक्तव्ये संपादित आणि विकृत केली गेली असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. इतकेच नाही, तर स्टॅलिन यांनी त्रिशाचा नावाचा उल्लेखही केला नसल्याचं डीएमकेनं स्पष्ट केलं.
अपमानजनक टिप्पणींच्या विरोधात आवाज उठवला : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी विधानसभेत महिलांवर होणाऱ्या वैयक्तिक हल्ल्यांच्या आणि अपमानजनक टिप्पणींच्या विरोधात आवाज उठवला. ते म्हणाले, "राजकीय टीका करणे कठीण असू शकते, परंतु त्यात महिलांविरुद्ध बदनामीकारक टिप्पणींचा समावेश नसावा." त्यांनी महिलांवरील वैयक्तिक हल्ले, दुहेरी अर्थाच्या टिप्पण्या आणि अशा वक्तव्यांचा वापर यावरही इशारा दिला. अपमानास्पद भाषेमुळं कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. राजकीय चर्चा आणि महिलांना मिळणाऱ्या वागणुकीवर बोलताना, विजय यांनी 1989च्या विधानसभा घटनेदरम्यान जयललिता यांच्यासोबत झालेल्या गैरवर्तन आणि अपमानाचा उल्लेख केला. हा वाद तामिळनाडू विधानसभेत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी डीएमके यांच्यात सुरू असलेल्या मोठ्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झाला आहे.