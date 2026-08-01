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जंतर मंतर येथील आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान मोदींविरोधात अपमानास्पद भाषा वापरणाऱ्या रुचिका सिंगच्या माफीवर कंगना रणौतची प्रतिक्रिया

जंतर मंतर येथील आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान मोदींविरोधात अपमानास्पद भाषा वापरल्याबद्दल रुचिका सिंगनं मागितलेल्या माफीवर कंगना रणौतनं प्रतिक्रिया दिली आहे.

Kangana Ranaut and Pm modi
कंगना रणौत आणि पंतप्रधान मोदी (Photo : ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 11:59 AM IST

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हैदराबाद : धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतरही जंतर मंतर येथे 'कॉक्रोच जनता पार्टी'नं केलेल्या आंदोलनाची चर्चा सोशल मीडियावर खूप सुरू आहे. आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात अपमानास्पद भाषा वापरण्यात आली होती. याशिवाय नरेंद्र मोदी यांची अश्लील पोस्टर देखील 'मुलांनी तयार केली होती. आंदोलन झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांवर आता कारवाई करण्यात आली. विद्यार्थ्यांचं आंदोलन खूप शांत पद्धतीनं सुरू होते, मात्र प्रशासनानं त्यांच्या कठोर कारवाई केल्यामुळं हे आंदोलन हिंसक झाले. अनेक विद्यार्थ्यांना आंदोलनादरम्यान मारण्यात आलं.

पंतप्रधान मोदींविरुद्ध अपमानास्पद भाषा : तसेच आंदोलनात सहभागी झालेली रुचिका सिंगचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाला होता. यामध्ये तिनं नरेंद्र मोदी यांच्या मोदींविरुद्ध अपमानास्पद भाषेचा वापर केला होता. यानंतर रुचिकाला ताब्यात घेण्यात आलं. मात्र अनेकांनी हा प्रश्न सोशल मीडियावर उपस्थित केला की, कोणाचा स्वातंत्र बोलण्याचा अधिकार कसा हिरावून घेतल्या जात आहे. दरम्यान, रुचिकानं सोशल मीडियावर पंतप्रधान मोदींविरुद्ध अपमानास्पद भाषा वापरल्याबद्दल देशाची माफी मागितली आहे.

Kangana Ranaut post
कंगना रणौतची पोस्ट (Instagram)

'मुलांचे रक्षण करा': आता, भाजप खासदार कंगना रणौतनं रुचिका सिंगबद्दल एक पोस्ट शेअर केली आहे. ज्या व्हिडिओमध्ये तिच्यावर ड्रग्स घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता, त्यावरही तिनं प्रतिक्रिया दिली आहे. कंगनानं लिहिलं, 'ती फक्त 15 वर्षांची आहे. तिनं स्वतः दावा केला आहे की, तिनं सोशल मीडियावर मोदींविरुद्ध कधीही काहीही नकारात्मक लिहिलेले नाही. पण तिच्या मित्रांनी तिला जंतर मंतरवर नेले आणि त्यांना शिवीगाळ करण्यास भाग पाडले. तुमच्या मुलांचे दुष्ट आणि राक्षसी वृत्ती असलेल्यापासून रक्षण करा. आपल्याला आपल्या मुलांचे त्यांच्यापासून रक्षण करण्याची गरज आहे. तुम्ही स्वतःच बघा, स्कार्फ किंवा बुरखा घालणाऱ्या एकाही मुलीनं असे काही दाखवून दिलेले नाही, पण आपल्या मुलींची सहजपणे दिशाभूल केली जात आहे. असे का होत आहे? एक समाज म्हणून आपण कुठेतरी कमी पडत आहोत. आपण यावर विचार करायलाच हवा. आपण आपल्या मुलींना सुरक्षित ठेवले पाहिजे.

Kangana Ranaut post
कंगना रणौतची पोस्ट (Instagram)

'मुलांची दिशाभूल करू नका' : सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या स्वतःच्या एका क्लिपबद्दल कंगना लिहिलं, 'तुम्ही माझ्या चित्रपटातील पात्राची क्लिप शेअर करत आहात, ज्या भूमिकेसाठी मला लाखो रुपये मिळाले होते. मी एका हाय-प्रोफाईल शो बिझनेस इव्हेंटमध्ये आहे, जिथे माझ्या आजूबाजूला मला ओळखणारे लोक आहेत, आणि मी सुद्धा असे काहीतरी केले आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी तुम्ही ही क्लिप दाखवत आहात? ही तीच गोष्ट आहे का? तरुणांची दिशाभूल करू नका. जसे दाखवले जात आहे तसे ते नाही. आज तुम्ही मुलांची दिशाभूल करत आहात, आणि उद्या ते तुमच्यावरच उलटेल.'

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TAGGED:

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