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कंगना रणौतनं घेतला यू-टर्न, 'जनरेशन Z'ला देशाची 'शक्ती आणि अभिमान' म्हटल्यानंतर आली चर्चेत

कंगना रणौतनं 'जनरेशन Z'ला गटर म्हटलं होत, आता तिनं या वक्तव्यावरून यू-टर्न घेतला आहे. अभिनेत्रीनं 'जनरेशन Z'चं कौतुक केलंय.

Kangana Ranaut
कंगना रणौत (Photo : ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2026 at 2:17 PM IST

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हैदराबाद : जनरेशन Zवरील वक्तव्यामुळं टीकेला सामोरे गेल्यानंतर काही आठवड्यांनी, अभिनेत्री-राजकारणी कंगना रणौतनं आपल्या भाष्यावर यू-टर्न घेतला आहे. शुक्रवारी संसदेबाहेर माध्यमांशी बोलताना, कंगनानं जनरेशन Zला 'एक मोठी संपत्ती' आणि तिच्या सरकारचा एक भाग म्हटलंय. अभिनेत्री म्हणाली, "जनरेशन Z ही आपल्या देशाची ताकद आहे आणि एका अर्थानं आपल्या राष्ट्राची मोठी संपत्ती आहे. आमचे तरुण आपल्या संस्कृती आणि ओळखीचे राजदूत म्हणून पुढे येत आहेत याचा आम्हाला खूप आनंद आहे."मंडीच्या भाजप खासदार पुढं म्हटलं, "आम्हाला मोहन भागवतजींना ऐकण्याची आणि त्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा लाभ घेण्याची संधी मिळाली, ज्यांचा आम्ही मनापासून आदर करतो. ही आनंदाची बाब आहे की, देशातील तरुण आमच्यात सामील होत आहेत आणि आपली सांस्कृतिक ओळख स्वीकारत आहेत."

कंगना रणौतनं घेतला यू-टर्न : जनरेशन Z सरकारचाच एक भाग आहे. जनरेशन Z खूप चांगली आहे. "गैरवर्तन करणारे 10-15 काही लोक जनरेशन Z'चे आहेत." कंगनानं अलीकडेच सीजेपीच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनादरम्यान काही तरुण आंदोलकांच्या भाषेवर आणि वागणुकीवर टीका केली होती. तिनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती, यामध्ये तिनं आंदोलक, ज्या प्रकारे ऑनलाइन बोलतात त्याबद्दल निराशा व्यक्त करताना तिनं 'जनरेशन गटर' हा शब्दप्रयोग वापरला. 'मी माझ्या आयुष्यात कधीच घाणेरडी गोष्ट पाहिली नाही. 'जनरेशन Z'च्या आंदोलनाचे हे व्हिडिओ पाहणे किळसवाणे आहे. ज्या प्रकारे ते बोलत आहेत आणि जी भाषा वापरत आहेत, मी माझ्या आयुष्यात प्रत्येक फ्रेममध्ये इतकी किळसवाणी आणि कुरूपता कधीच पाहिली नाही," असे तिनं एका इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये लिहिलं होतं. तसेच तिनं पुढं म्हटलं होतं, 'या लोकांना कोण जन्म देत आहे आणि कोण वाढवत आहे?' भारत हा विविध, सुंदर लोकांचा देश आहे, जो कृपाळू आणि सांस्कृतिक परिपक्वतेनं ओतप्रोत आहे.'

कंगना रणौतनं आंदोलनामधील महिलांवर केली टीका : आणखी एका वादग्रस्त वक्तव्यात, कंगना रणौतनं आंदोलनातील महिलांच्या सहभागावर टीका केली आणि त्यांना 'तथाकथित पाश्चात्त्य झालेल्या भारतीय महिला' म्हटलं. तिनं त्यांच्यावर पारंपरिक मूल्यांच्या विरुद्ध जीवनशैली स्वीकारल्याचा आरोप केला आणि त्या घरगुती जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यास तयार नसल्याचा दावा केला. यानंतर तिनं पुढं लिहिलं होतं, 'मी त्यांना गटार पिढी म्हणते. त्यांच्यापैकी काही जणी व्यवस्थेसाठी काहीही योगदान देऊ शकत नाहीत. त्या अभ्यासात चांगल्या नाहीत. त्या इतक्या कुरूप आणि भ्रष्ट आहेत की त्या गृहिणीसुद्धा होऊ शकत नाहीत.'

तिच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळं, विशेषतः आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुण महिलांना लक्ष्य करणाऱ्या वक्तव्यांमुळं, सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. अनेक यूजर्सनं तिच्या वक्तव्यांचा निषेध केला होता.

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