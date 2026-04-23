रजनीकांतपासून तर कमल हासनपर्यंत, दाक्षिणात्य कलाकारांनी बजावला मतदानाचा हक्क...

तामिळनाडू राज्यात 23 एप्रिल रोजी मतदान होत आहे. आता अनेक स्टार्सनं आपला मतदानाचा हक्क बजावला आहे.

Published : April 23, 2026 at 3:12 PM IST

हैदराबाद : दक्षिण भारतातील तामिळनाडू राज्यातील 234 विधानसभा जागांसाठी 23 एप्रिल रोजी मतदान सुरू झालं आहे. सर्व 234 जागांसाठी एकाच टप्प्यात मतदान होत आहे. निवडणुकीचा निकाल 4 मे, 2026 रोजी होणार आहे. तामिळनाडूमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी 118 जागांची आवश्यकता आहे. राज्यातील 56.7 दशलक्ष मतदार आज राज्याच्या नवीन मुख्यमंत्र्यांची निवड करतील. डीएमके आणि एआयएडीएमके यांच्यात चुरशीची लढत आहे. पहिल्यांदाच राजकारणात प्रवेश केलेले दक्षिण सुपरस्टार थलपथी विजय हे देखील आपलं नशीब आजमावत आहेत. ते 'तामिळगा वेटी कळघम' पक्षाकडून पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत आहेत. विजय, दक्षिण सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन आणि अजित कुमार यांच्यासह अनेक कलाकारांनी आपले मतदान केले आहेत.

स्टार्सनं केलं मतदान : चेन्नईतील पोएस गार्डन येथील आपल्या घरातून निघाल्यानंतर रजनीकांत हे मतदान केंद्रावर पोहोचले आणि त्यांनी आपले मौल्यवान मत दिले. रजनीकांत यांनी चेन्नईतील स्टेला मॅरिस स्कूलमध्ये जाऊन मतदान केंद्रावर मतदान केलं. एका व्हिडिओमध्ये रजनीकांतन हे शाई लावलेले बोट दाखवताना दिसले. रजनीकांत यांनी नुकतेच त्यांच्या बहुप्रतीक्षित 'जेलर 2' या चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण केलं आहे. निर्मात्यांनी नुकतेच शूटिंग स्थळावरील फोटो शेअर केले आहेत.

शाई लावलेल्या बोटांचे प्रदर्शन : टीव्हीके प्रमुख आणि अभिनेता विजय हे त्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेसह मतदान केंद्रावर पोहोचले. यानंतर त्यांनी देखील मतदान केलं. दरम्यान दाक्षिणात्य सुपरस्टार आणि रेसर अजित कुमार हे सकाळी लवकर थिरुवनमियूर मतदान केंद्रावर पोहोचले आणि त्यांनी मतदान केलं. दरम्यान मतदान केंद्रावर पोलिसांनी परिस्थितीवर कडक नियंत्रण ठेवलंय. एमएनएमचे प्रमुख आणि अभिनेता कमल हासन, त्यांची स्टार मुलगी श्रुती हासनबरोबर त्यांनी मतदान केलं. मतदान केल्यानंतर, वडील आणि मुलीने कॅमेऱ्यासमोर शाई लावलेल्या बोटांचे प्रदर्शन केले.

मतदानाचा हक्क बजावला : रजनीकांतपासून ते कमल हासनपर्यंत, मतदान करण्यासाठी आलेल्या सर्व कलाकारांनी लोकांना मतदानाचा हक्क बजावण्याचे आवाहनही यावेळी केलं. अभिनेता आणि गायक ध्रुव विक्रम यांनीही मतदान केलं. याशिवाय अभिनेता धनुष आणि भारतीय गायक आणि संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्रन यांनीही आपला मतदानाचा हक्क बजावला. अभिनेता विक्रम प्रभू यांनीही मतदान करण्यासाठी मतदान केंद्रावर हजेरी लावली.

