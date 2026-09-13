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15 किलोचा ढोल आणि सलग 4 तास वादन! कडक उन्हातही मागे हटले नाहीत मराठी कलाकार; वाचा 'कलावंत ढोल-ताशा पथका'चा प्रवास

पुण्यातील प्रसिद्ध 'कलावंत ढोल-ताशा पथकानं' चित्रपट व मालिकांच्या व्यग्र वेळापत्रकातून वेळ काढत बाप्पाच्या सेवेची 12 वर्षे यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहेत.

Kalavant Dhol Tasha Pathak
कलावंत ढोल ताशा पथकाचा 12 वर्षांचा यशस्वी प्रवास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2026 at 4:53 PM IST

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पुणे : उद्यापासून सर्वत्र गणेशोत्सवाला सुरुवात होणार असून, 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया'च्या जयघोषात आपल्या लाडक्या गणरायाचं आगमन होणार आहे. सर्व सार्वजनिक मंडळं तसंच ढोल-ताशा पथकांची तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली असून, पुण्यातील ढोल-ताशा पथकं वादनासाठी सज्ज झाली आहेत. कलेच्या देवतेच्या कृपेनं कलाकारांना जे आशीर्वाद मिळत आहेत, त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी 12 वर्षांपूर्वी मराठी कलाकारांनी एकत्र येत, पारंपरिक वाद्य म्हणून ओळख असलेल्या या ढोल-ताशा पथकाची सुरुवात केली होती. आज या पथकानं आपली 12 वर्षे यशस्वीरीत्या पूर्ण केली असून, तेराव्या वर्षात पदार्पण केलं आहे.

'कलावंत ढोल-ताशा पथका'चा प्रवास सांगताना कलाकार (ETV Bharat)

पुणे शहराचा गणेशोत्सव जगप्रसिद्ध असून, तो पाहण्यासाठी जगभरातून लोक येत असतात. पुणे शहरात पारंपरिक पद्धतीनं गणेशोत्सव साजरा करण्यावर भर दिला जातो. शहरात जवळपास 180 हून अधिक ढोल-ताशा पथकं असून, या पथकांकडून गणेशोत्सवात वादन केलं जातं. यात प्रामुख्यानं, चित्रपट आणि मालिकांच्या चित्रीकरणातून वेळ काढत कलेची देवता असलेल्या गणपती बाप्पाच्या चरणी सेवा रुजू करणाऱ्या 'कलावंत ढोल-ताशा पथका'तील कलाकारांना पाहण्यासाठी भाविक मोठी गर्दी करतात.

'अशी' झाली सुरुवात

याबाबत 'कलावंत ढोल-ताशा पथका'चे प्रमुख आणि अभिनेता सौरभ गोखले म्हणाले, "गणपती बाप्पाला कलेची देवता म्हटलं जातं आणि याच बाप्पाच्या आशीर्वादानं व कृपेनं आम्हा सर्व कलाकारांना काम मिळतं. त्यामुळे गणेशोत्सवात बाप्पाला मानवंदना देणं आणि कृतज्ञता व्यक्त करणं, हा या पथकाचा मुख्य उद्देश होता. पूर्वी विविध मंडळे किंवा पथके आम्हा कलाकारांना वादनासाठी बोलावायची. त्यातूनच 'आपल्या कलाकारांचं स्वतःचं एक पथक का नसावं?' असा विचार पुढे आला आणि 2014 मध्ये 'कलावंत ढोल-ताशा पथका'ची स्थापना झाली. यंदा पथकाचं 13वं वर्ष असून, या माध्यमातून कलाकारांकडून वादन केलं जात आहे."

आज 350 हून अधिक कलाकार-सदस्य

ते पुढे म्हणाले, "12 वर्षांपूर्वी जेव्हा पथकाची सुरुवात झाली, तेव्हा अगदी १०-१५ जणांनी हे पथक सुरू केलं होतं. याला हळूहळू चांगला प्रतिसाद मिळत गेला आणि आज पथकाची सदस्यसंख्या सुमारे 350 पर्यंत पोहोचली आहे. लोकांमध्ये असा समज होता की, कलावंत पथकात केवळ अभिनेते किंवा अभिनेत्रींनाच प्रवेश मिळतो; मात्र तसं मुळीच नाही. अभिनय, नृत्य, संगीत, शिल्पकला, चित्रकला किंवा कला क्षेत्राशी संबंधित कोणत्याही शाखेतील व्यक्तीला या पथकात हक्कानं प्रवेश दिला जातो. आम्ही कधीही संपूर्ण वर्षभर वादन करत नाही. वर्षातील केवळ गणेशोत्सवाचे 10 दिवसच आम्ही वादन करतो. तसंच सराव देखील काही दिवस आधी सुरू केला जातो आणि प्रत्येक कलाकार कामातून वेळात वेळ काढून सरावासाठी येत असतो.''

लक्ष्मी रोडवरील 'ती' कडक उन्हातील मिरवणूक कायम स्मरणात

या वेळी अभिनेत्री श्रुती मराठे हिने 'कलावंत ढोल-ताशा पथका'तील गणेशोत्सव मिरवणुकीतील वादनाचा एक अनुभव सांगताना सांगितलं, "एका वर्षी लक्ष्मी रस्त्यावर विसर्जन मिरवणुकीत प्रचंड कडक ऊन होतं. उन्हाच्या तीव्रतेमुळे ढोलांची पाने गरम होऊन फुटली. वादकांना डिहायड्रेशनचा त्रास झाला, तर काहींना चक्कर आली. मात्र, अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही आम्ही सर्वांनी जिद्दीनं ती मिरवणूक यशस्वीपणे पार पाडली. 15-20 किलोचा ढोल घेऊन सलग 4-5 तास उन्हात वाजवणं सोपं नसतं; पण बाप्पाच्या कृपेनं आणि एकमेकांच्या साथीनं आम्ही ते करून दाखवलं. ही आठवण माझ्या कायम स्मरणात राहील."

ढोल वादनानं मुलींना त्रास होतो का?

"ढोल बांधून वादन केल्यानं मुलींना शारीरिक त्रास होतो", असं सांगितलं जातं. याबाबत अभिनेत्री श्रुती मराठे हिला विचारलं असता ती म्हणाली, "मी स्वतः पहिल्या वर्षापासून, म्हणजेच गेली 12 वर्षे या पथकात ढोलवादन करत आहे. ढोल 15 ते 20 किलोचा असला तरी तो बांधण्याची एक शास्त्रीय पद्धत असते. ढोल बांधण्यापूर्वी शरीरावर सुती (कॉटन) ओढणी घट्ट बांधली जाते, ज्यामुळे दोरी शरीराला टोचत नाही किंवा त्वचेला काही होत नाही. यानंतर खांदा वर्तुळाकार फिरवून वादन करण्याची एक पद्धत असते. योग्य सरावानं आणि तंत्रानं वादन केल्यास फक्त स्नायूंचं गोड दुखणं होतं, कोणतीही गंभीर दुखापत होत नाही. महिला असो वा पुरुष, चुकीच्या पद्धतीनं ढोल बांधल्यास किंवा वाजवल्यासच त्रास होतो.''

वादनासाठी वेळ कसा मिळतो?

'कलावंत ढोल-ताशा पथका'तील कलाकार चित्रपट आणि मालिकांच्या चित्रीकरणामध्ये अत्यंत व्यग्र असतात. अशा व्यग्र वेळापत्रकातून ढोल-ताशा वादनासाठी वेळ कसा काढला जातो, याबाबत अभिनेत्री श्रुती मराठे हिला विचारले असता ती म्हणाली, "जेव्हा एखादी गोष्ट तुम्हाला मनापासून आवडते, तेव्हा त्यासाठी वेळ काढावा लागत नाही, तर तो आपोआप निघतो. गणपतीच्या साधारण दीड महिना आधी आमचा नियमित सराव सुरू होतो. शूटिंगच्या तारखा आणि वेळापत्रक आम्ही त्यानुसार अॅडजस्ट करतो; पण या काळात सरावालाच आमचे पहिले प्राधान्य असते. बाप्पाच्या सेवेतून मिळणारा आनंद शब्दात सांगता येणार नाही. मी हे गेल्या 12 वर्षांपासून करत असून, मला यातून खूपच आनंद मिळत आहे."

आई-वडिलांचा वादनाला होता विरोध, पण..

या वेळी पथकातील एका युवा अभिनेत्रीनं आपला अनुभव सांगताना सांगितलं, "ढोलवादनामुळे मुलींना त्रास होतो, त्यांना कंबरदुखी किंवा पोटाच्या व गर्भाशयाच्या समस्या होतात, असं सांगितलं जातं. सुरुवातीला याच गैरसमजांमुळे माझ्या आई-वडिलांनी मला अनेक वर्षे पथकात जाऊ दिलं नव्हतं. मात्र, 2022-23 मध्ये मी ठाम निर्णय घेतला आणि ढोल वाजवायला सुरुवात केली. ढोल योग्य पद्धतीनं बांधल्यास कसलाही त्रास होत नाही. माझ्या वडिलांना स्लिप डिस्क आणि फ्रोजन शोल्डरचा त्रास आहे. यंदा कलावंत पथकाकडून 'फॅमिली डे' आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात मी माझ्या वडिलांना घेऊन आले होते. त्यांनी स्वतः कंबरेला ढोल बांधून वादन केलं आणि त्यांना कोणताही त्रास झाला नाही. त्यामुळे जोपर्यंत तुम्ही प्रत्यक्ष अनुभव घेत नाही, तोपर्यंत चुकीचे समज बाळगू नका. मुलींनी आणि महिलांनी पुढे येऊन या परंपरेचा मनमुराद आनंद घेतला पाहिजे."

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TAGGED:

MARATHI CELEBRITIES DHOL PATHAK
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गणेशोत्सव
कलावंत ढोल ताशा पथक
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