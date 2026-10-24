जया बच्चनसोबतच्या फोटोसह काजोलनं दुर्गापूजेतील विशेष झलक केली शेअर...
काजोलनं दुर्गापूजेतील झलक सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. एका फोटोत अभिनेत्री जया बच्चनला मीठी मारताना दिसत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 11:56 AM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री काजोलनं शुक्रवारी रात्री आपल्या कुटुंबाबरोबरची साजरी केलेली दुर्गा पूजेची झलक सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. तिनं मुंबईतील 'नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा' पंडालमध्ये टिपलेले व्हिडिओ आणि फोटो शेअर केले आहेत. दरम्यान शेअर केलेल्या फोटोत आणि व्हिडिओत भक्ती, हास्य, एकत्र येण्याचा आनंद आणि उत्सवाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर हा व्हिडिओ आणि फोटोंचा संग्रह शेअर करताना, काजोलनं दुर्गा पूजेदरम्यान अनुभवलेल्या भावना व्यक्त केल्या. तिनं पोस्टमध्ये लिहिलं, 'दरवर्षी हे काही दिवस प्रेम, कुटुंबातील गोंधळ आणि 'भोग' (प्रसाद) वाटण्याच्या धामधुमीत अगदी पटकन निघून जातात! सर्वांचे एकत्र येणे, पोट धरून हसणे आणि आई दुर्गेसमोर नतमस्तक होणे... या आनंदाची सर कशालाही नाही! दुग्गा दुग्गा '
काजोलनं शेअर केली पोस्ट : दरम्यान काजोलनं शेअर केलेल्या संग्रहात पूजा विधींमध्ये सहभागी होताना, कुटुंबातील सदस्यांशी गप्पा मारताना आणि नातेवाईक आणि मित्रांसोबत आनंदाचे क्षण अनुभवताना ती दिसत आहे. काही क्लिप्समध्ये तिची मुले, न्यासा देवगण आणि युग देवगण, उत्सवात सहभागी होऊन भाविकांना 'भोग' वाढताना दिसत आहेत. काही दृश्यांमध्ये काजोल सुंदर लाल रंगाच्या साडीत आहे. या उत्साहामध्ये न्यासानं गोल्डन रंगाचा पारंपारिक पोशाख परिधान केला आहे आणि युगनं लाल रंगाच्या कुर्ता परिधान केला आहे. दरम्यान एका फोटोंमध्ये ज्येष्ठ अभिनेत्री आणि काजोलची आई तनुजा, तसेच तिची बहीण तनिषा मुखर्जी देखील असल्याच्या दिसत आहेत.
जया बच्चन आणि काजोल एकत्र : या उत्सवातील एक विशेष आकर्षण म्हणजे काजोल आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री जया बच्चन या एकत्र दिसल्या. उत्सवादरम्यानच्या एका फोटोमध्ये या दोघी एकमेकींना घट्ट मीठी मारताना दिसत आहेत. काजोलचा 'नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा'शी अनेक वर्षांपासून संबंध आहे. हा उत्सव तिच्या कुटुंबाशी पिढ्यानपिढ्या जोडलेला आहे. या उत्सवात मुखर्जी कुटुंबातील सदस्य नियमितपणे एकत्र येतात, भाविकांचे स्वागत करतात आणि विविध धार्मिक विधी आणि उत्सवांमध्ये उत्साहानं सहभागी होतात. हा कार्यक्रम मुखर्जी कुटुंबासाठी खूप महत्वाचा असतो.