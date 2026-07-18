'द इंडिया स्टोरी : स्लो पॉइझन इन प्रोग्रेस'चा अस्वस्थ करणारा ट्रेलर प्रदर्शित!
'द इंडिया स्टोरी : स्लो पॉइझन इन प्रोग्रेस'चा ट्रेलर हा सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 3:42 PM IST
हैदराबाद : शेतीमध्ये वाढत्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांमुळं निर्माण होणारे गंभीर परिणाम आणि त्यामागील अस्वस्थ करणारे वास्तव अधोरेखित करणाऱ्या 'द इंडिया स्टोरी : स्लो पॉइझन इन प्रोग्रेस' या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला. काजल अग्रवाल आणि श्रेयस तळपदे यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील विषयावर भाष्य करत, सत्याच्या शोधासाठी उभ्या राहिलेल्या संघर्षाची प्रभावी कहाणी मांडतो. ट्रेलरमध्ये उत्कंठावर्धक कथानक, भावनिक प्रसंग आणि दमदार अभिनयाची झलक पाहायला मिळते.
'द इंडिया स्टोरी'चा ट्रेलर रिलीज : त्या अनुषंगानं आमचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांच्याशी बोलताना श्रेयस तळपदे यानं सांगितलं की, "आज मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो. विशेषतः महाराष्ट्रात सध्या ज्या पद्धतीनं काम सुरू आहे आणि तुकाराम मुंढे सर ज्या धडाडीनं आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत, ते पाहून प्रत्येक नागरिकाला धक्का तर बसतोच, पण त्याचबरोबर दिलासाही मिळतो की, आपल्या आरोग्याची आणि सुरक्षिततेची काळजी घेणारी एक सक्षम यंत्रणा आहे. भेसळयुक्त दूध असो, बनावट पनीर असो किंवा कोणताही निकृष्ट दर्जाचा खाद्यपदार्थ, चूक म्हणजे चूकच. मग संबंधित ब्रँड कितीही मोठा किंवा प्रसिद्ध असला तरी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी. कायद्यापुढं सर्व समान आहेत आणि जनतेच्या हितासाठी अशी कठोर भूमिका अत्यंत आवश्यक आहे." श्रेयस तळपदे यांच्या मते, 'द इंडिया स्टोरी'मध्ये एका सामान्य व्यक्तीनं दिलेला असामान्य संघर्ष प्रभावीपणे साकारण्यात आला आहे. आशा, धैर्य आणि चिकाटीच्या बळावर मोठ्या संकटाचा सामना कसा करता येतो, याची प्रेरणादायी मांडणी या चित्रपटातून करण्यात आली आहे. ट्रेलरमधून चित्रपटाचा भावनिक आणि सामाजिक आशय प्रभावीपणे प्रेक्षकांसमोर आणण्यात आला असून, हा अनुभव मोठ्या पडद्यावर प्रत्येकानं घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
'द इंडिया स्टोरी' चित्रपटाबद्दल : झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि एमआयजी प्रॉडक्शन अँड स्टुडिओज निर्मित या चित्रपटाचं दिग्दर्शन चेतन डीके यांनी केलं आहे. चित्रपटाची कथा, पटकथा आणि निर्मिती सागर बी. शिंदे यांची आहे. चित्रपटाविषयी बोलताना दिग्दर्शक चेतन डीके म्हणालं, "'द इंडिया स्टोरी' ही केवळ मनोरंजनासाठी तयार केलेली कथा नाही. आपल्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित असलेल्या एका गंभीर वास्तवाकडे समाजाचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न आहे. ट्रेलर हा त्या प्रवासाची छोटीशी झलक आहे. या माध्यमातून प्रेक्षकांनी विचार करावा, प्रश्न उपस्थित करावेत आणि या विषयाकडे नव्या दृष्टीनं पाहावं, अशी आमची इच्छा आहे." अभिनेत्री काजल अग्रवाल म्हणाल्या, "या चित्रपटाचा भाग होणे माझ्यासाठी विशेष अनुभव आहे. माझी भूमिका अन्यायाविरोधात ठामपणे उभी राहणाऱ्या स्त्रीची आहे. सत्यासाठी लढण्याचा तिचा निर्धारच या कथेला ताकद देतो. ट्रेलर प्रेक्षकांना नक्कीच विचार करायला भाग पाडेल आणि चित्रपटाविषयीची उत्सुकता वाढवेल."
या चित्रपटाचे सहनिर्माते स्वाती विनायक सैंदाणे, अनीता जाधव, विनायक सैंदाणे, कल्पेश शाह, देवयानी खोराटे आणि प्रेम जोशी आहेत. चित्रपटाच्या तांत्रिक बाजूची जबाबदारी छायालेखक निशांत भागवत, संगीतकार मंगेश धाकडे, संकलक आशीष म्हात्रे, गीतकार शकील आझमी आणि ध्वनी संयोजक अनमोल भावे यांनी समर्थपणे सांभाळली आहे. येत्या 24 जुलै ला 'द इंडिया स्टोरी : स्लो पॉइझन इन प्रोग्रेस' जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.