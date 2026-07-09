काजल अग्रवाल आणि श्रेयस तळपदे अभिनीत, विषारी शेतीपद्धतीवर भाष्य करणाऱ्या, 'द इंडिया स्टोरी'चं नवं पोस्टर प्रदर्शित!
अभिनेत्री काजल अग्रवाल आणि अभिनेता श्रेयस तळपदे स्टारर आगामी चित्रपट 'द इंडिया स्टोरी'चं नवीन पोस्टर रिलीज करण्यात आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 9, 2026 at 5:26 PM IST
हैदराबाद : सामाजिक वास्तवावर भाष्य करणाऱ्या आगामी 'द इंडिया स्टोरी' या कोर्टरूम ड्रामाचे नवीन पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आले असून, त्यातून चित्रपटाचा आशय अधिक प्रभावीपणे समोर आला आहे. झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि एमआयजी प्रॉडक्शन अँड स्टुडिओज यांच्या संयुक्त विद्यमानं निर्मित या चित्रपटाचे दिग्दर्शन चेतन डीके यांनी केलं आहे. कथा, पटकथा आणि निर्मितीची जबाबदारी सागर बी. शिंदे यांनी सांभाळली आहे. रासायनिक कीटकनाशकांच्या अतिरेकी वापरामुळं मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या गंभीर परिणामांचा वेध घेणाऱ्या या चित्रपटात न्यायालयीन लढ्याच्या माध्यमातून एक महत्त्वाचा सामाजिक मुद्दा मांडण्यात आला आहे.
'द इंडिया स्टोरी'चं नवीन पोस्टर रिलीज : नव्या पोस्टरमध्ये काजल अग्रवाल आणि श्रेयस तळपदे यांच्या व्यक्तिरेखा कठीण परिस्थितीत अडकलेल्या दिसतात. एका धक्कादायक वास्तवाचा शोध घेत असताना त्यांना समाजाच्या तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागते, याची प्रतीकात्मक मांडणी पोस्टरमध्ये करण्यात आली आहे. भाजी बाजाराच्या गजबजलेल्या वातावरणात उभ्या असलेल्या या दोघांभोवती संतप्त विक्रेत्यांचा जमाव दिसतो. त्यांच्यावर बोटे रोखली जात असून हवेत भाज्या फेकल्या जात आहेत. दोन्ही कलाकारांच्या चेहऱ्यावरील अस्वस्थता, रोषानं भरलेली गर्दी आणि वातावरणातील तणाव यामुळे सत्य बाहेर आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना कोणत्या प्रकारच्या विरोधाचा सामना करावा लागतो, हे पोस्टर प्रभावीपणे अधोरेखित "Slow Poison in Progress..." ही टॅगलाईनही चित्रपटाचा गाभा स्पष्ट करत, नकळत समाजात पसरत असलेल्या विषारी संकटाकडे लक्ष वेधते.
दिग्दर्शक चेतन डीके यांनी केल्या भावना व्यक्त : पोस्टरविषयी बोलताना दिग्दर्शक चेतन डीके म्हणाले, "सत्य मांडण्याची किंमत अनेकदा मोजावी लागते. जेव्हा प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधात प्रश्न उपस्थित केले जातात, तेव्हा भीती आणि आक्रमकता हीच तिची पहिली प्रतिक्रिया असते. 'द इंडिया स्टोरी'मधील प्रत्येक प्रसंग प्रेक्षकांना त्यांच्या अन्नाबाबत आणि त्यामागील वास्तवाबाबत विचार करायला प्रवृत्त करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे." चित्रपटाचे सहनिर्माते स्वाती विनायक साईंदाणे, अनिता जाधव, विनायक साईंदाणे, कल्पेश शाह, देवयानी खोराटे आणि प्रेम जोशी आहेत. छायांकन निशांत भागवत यांनी केले असून, संगीत मंगेश ढाकडे यांचे आहे. संकलन आशीष म्हात्रे, गीतलेखन शकील आझमी, तर ध्वनी संयोजन अनमोल भावे यांनी केलं आहे. 24 जुलै 2026 रोजी हा चित्रपट जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये हिंदी, तेलुगू आणि तमिळ भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.