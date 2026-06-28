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चित्रपट निर्माते के. भाग्यराज यांना शासकीय सन्मानानं अखेरचा निरोप देण्यात आला...

अभिनेते, दिग्दर्शक आणि पटकथा लेखक के. भाग्यराज यांच्यावर रविवार, 28 जून रोजी बेसंत नगर येथे शासकीय अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

K Bhagyaraj
के. भाग्यराज (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 28, 2026 at 3:12 PM IST

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चेन्नई : प्रसिद्ध तमिळ चित्रपट निर्माते, अभिनेते आणि लेखक के. भाग्यराज यांचे शनिवारी चेन्नई येथे हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. ते 73 वर्षांचे होते. रविवारी बेसंत नगर येथे के. भाग्यराज यांच्यावर शासकीय अंत्यविधी करण्यात आला. इरोड जिल्ह्यातील वेल्लनकोइल येथे जन्मलेल्या भाग्यराज यांचे शनिवारी हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झाल्यानंतर अनेकांनी त्यांना सोशल मीडियाद्वारे श्रद्धांजली वाहिली होती. दरम्यान त्यांचे पार्थिव नुंगमबक्कम येथील त्यांच्या निवासस्थानी ठेवण्यात आलं होतं, याठिकाणी चित्रपट क्षेत्रातील व्यक्ती, राजकारणी आणि हजारो चाहते त्यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी जमले होते. दरम्यान श्रद्धांजली वाहणाऱ्यांमध्ये पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू आणि पर्यटन राज्यमंत्री सुरेश गोपी, दिग्दर्शक ॲटली, वेत्रिमारन आणि लिंगुसामी, तसेच अभिनेते ममूटी, नयनतारा, त्रिशा, कमल हासन, कीर्ती सुरेश आणि सूरी यांचा समावेश आहे.

पार्थिवावर संपूर्ण शासकीय सन्मानानं अंतिम संस्कार : के. भाग्यराज यांचे पार्थिव बेसंत नगर स्मशानभूमीत नेण्यात आले. जलसंपदा आणि ग्रामीण विकास मंत्री एन. आनंद आणि शालेय शिक्षण, तमिळ विकास, आणि माहिती आणि प्रसिद्धी मंत्री राजमोहन हे अंत्यविधीला उपस्थित होते. भाग्यराज यांच्या पार्थिवावर संपूर्ण शासकीय सन्मानानं अंतिम संस्कार करण्यात आला. दरम्यान अभिनेता अनिल कपूर यांनी के. भाग्यराज यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. त्यांनी एक्सवर चित्रपट निर्मात्याचा एक फोटो पोस्ट करत लिहिलं, 'के. भाग्यराज सर यांच्या निधनामुळं मला खूप दुःख आणि धक्का बसला आहे. हे विशेषतः अवास्तव वाटत आहे, कारण मला नुकतेच खुशबूच्या मुलीच्या लग्नात त्यांना भेटण्याची आणि त्यांच्यासोबत काही वेळ घालवण्याची संधी मिळाली होती. भाग्यराज सर हे एक सर्जनशील प्रतिभावान व्यक्तिमत्त्व होते, भारतीय चित्रपटसृष्टीतील त्यांचे योगदान अनेकांना माहित असलेल्या गोष्टींच्या पलीकडे खूप मोठे आहे. अनेक गाजलेल्या हिंदी चित्रपटांच्या आणि आमच्यापैकी अनेकांच्या कारकिर्दीला कलाटणी देणाऱ्या महत्त्वाच्या चित्रपटांच्या मूळ कथांचे तेच निर्माते (लेखक) होते.

अनिल कपूरनं वाहिली श्रद्धांजली : यानंतर अभिनेत्यानं पुढं लिहिलं, 'त्यांच्याच साहित्यावर आधारित असलेला 'वो सात दिन' हा माझ्या कारकिर्दीतील सर्वात महत्त्वाच्या चित्रपटांपैकी एक ठरला. 'मोहब्बत' - ज्याची कथा, पटकथा आणि संवाद भाग्यराज सर यांचे होते - या चित्रपटाने आम्हाला केवळ एक अविस्मरणीय चित्रपटच दिला नाही, तर 'मारुती इंटरनॅशनल'च्या माध्यमातून निर्माता म्हणून इंद्र कुमार आणि अशोक ठकेरिया यांच्या प्रवासाची सुरुवात करण्यासही मदत केली. त्यानंतर, त्यांच्या उत्कृष्ट लेखनावर आधारित 'बेटा' हा चित्रपट ब्लॉकबस्टर ठरला आणि त्या काळातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण चित्रपट म्हणून ओळखला गेला. बोनी आणि मी याचे हक्क घेतले होते आणि इंद्र कुमार आणि अशोक ठकेरिया यांच्या प्रवासातील एका कठीण काळात ते त्यांना दिले होते. हा चित्रपट प्रचंड यशस्वी ठरला आणि आम्हा सर्वांनाच मोठी ओळख मिळवून दिली. भाग्यराज सर यांच्या प्रतिभेचे आणखी एक उल्लेखनीय उदाहरण म्हणजे 'मुझसे शादी करोगी'. डेव्हिड धवन दिग्दर्शित, साजिद नाडियादवाला निर्मित आणि सलमान खान, अक्षय कुमार आणि प्रियांका चोप्रा यांची भूमिका असलेला हा चित्रपट याची कथा आणि पटकथा भाग्यराज सर यांची होती आणि अनीस बज्मी यांनी त्याचे हिंदीत रूपांतर केले होते. हा चित्रपट प्रचंड यशस्वी ठरला आणि अक्षय कुमारच्या कारकिर्दीतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला.'

भारतीय चित्रपटसृष्टीत त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल अनिल कपूरनं पुढं लिहिलं, 'या सर्व यशाची बीजे भाग्यराज सर यांनीच पेरली होती. आम्ही त्यांच्या कथांचे हिंदी प्रेक्षकांसाठी रूपांतर केले, पण त्याचे खरे निर्माते तेच होते. त्यांच्या लेखनानं असंख्य लोकांचे आयुष्य आणि कारकीर्द समृद्ध केली, ज्यात माझाही समावेश आहे. त्यांनी अनेक पिढ्यांमधील अभिनेते, चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शकांच्या प्रवासाला आकार दिला, अनेकदा त्यांना ज्याची खरोखरच गरज होती ती ओळख किंवा श्रेय न मिळूनही त्यांनी हे कार्य केले. माझ्या कारकिर्दीत आणि संपूर्ण भारतीय चित्रपटसृष्टीत त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल मी सदैव ऋणी राहीन. त्यांनी रचलेल्या कथा आणि त्यांनी प्रेरित केलेले असंख्य लोक यांच्या माध्यमातून त्यांचा वारसा जिवंत राहील. त्यांचे कुटुंब, मित्र आणि आप्तेष्ट यांच्याप्रती मी माझ्या मनापासून संवेदना व्यक्त करतो. त्यांची खूप आठवण येईल. भाग्यराज सर, तुम्हाला भावपूर्ण श्रद्धांजली.'

भाग्यराज यांचा पहिला चित्रपट : या वर्षाच्या सुरुवातीला, श्री भाग्यराज यांनी 73 व्या वाढदिवसानिमित्त चित्रपटसृष्टीत 50 वर्षे पूर्ण केली. त्यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी पौर्णिमा भाग्यराज आणि त्यांची मुले, अभिनेता शांतनु आणि सरन्या भाग्यराज असा परिवार आहे. भाग्यराजनं 'सुवरिलाधा चित्ररंगल'मधून दिग्दर्शक म्हणून पदार्पण केलं आणि त्यानंतर 'मौना गीतांगल', 'अंधा 7 नाटक', आणि 'मुंधनाई मुदिचू' यासारखे संस्मरणीय क्लासिक्स दिले. त्याच्या चित्रपटांमध्ये प्रणय, कौटुंबिक नाटक आणि कॉमेडी यांचे मिश्रण होते, ज्यामुळं एक अनोखी सिनेमॅटिक ओळख निर्माण झाली.

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