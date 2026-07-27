'इंडियन आयडॉल 16'ची विजेती ज्योतिर्मयी नायक ठरली, अरिजित सिंगचं केलं कौतुक...
'इंडियन आयडॉल 16'ची विजेती ज्योतिर्मयी नायक ठरली आहे. तिनं एका मुलाखतीदरम्यान अरिजित सिंगचं कौतुक केलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 1:10 PM IST
हैदराबाद : 'इंडियन आयडॉल 16'ची विजेती ज्योतिर्मयी नायकनं इंडियन आयडॉलची ट्रॉफी स्वत:च्या नावावर केली आहे. 24 वर्षीय गायिकेचं सध्या सोशल मीडियावर अनेकजण कौतुक करत आहेत. ज्योतीर्मयी नायक ही ओडिशाची एक पार्श्वगायिका आहे. तिनं 'इंडियन आयडॉल 16' जिंकून ट्रॉफी आणि 20 लाख रुपयांचे बक्षीस पटकावले. 'इंडियन आयडॉल'चे विजेतेपद पटकावणारी ज्योतीर्मयी ही पहिली ओडिया मुलगी ठरली आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील पार्श्वगायिका म्हणून स्वतःला स्थापित करणे तिचे पुढील ध्येय असेल. दरम्यान गायिकेनं एका मुलाखतीदरम्यान पार्श्वगायक अरिजित सिंगचं भरभरून कौतुक केलं आहे. या गायिकेनं अरिजितबरोबर काम करण्याची आपली मनापासूनची इच्छा व्यक्त केली. तसेच, त्याचं संगीत केवळ मनोरंजनापुरते मर्यादित नसून त्यात लोकांच्या मनाला दिलासा देण्याची किंवा त्यांना बरे करण्याची ताकद असल्याचेही तिनं सांगितलं आहे. अरिजितच्या पार्श्वगायनातील प्रचंड लोकप्रियतेबद्दल बोलताना ज्योतिर्मयी म्हणाली की, तो आजही असे अविस्मरणीय संगीत तयार करत आहे, जे श्रोत्यांच्या मनाला भिडते, हे पाहून तिला खूप आनंद होतो.
ज्योतिर्मयी नायकनं केलं अरिजित सिंगचं कौतुक : तिनं पुढं सांगितलं की, "मला खूप आनंद आहे कारण अरिजित सिंग केवळ गात नाहीत, तर ते आपल्या संगीताद्वारे लोकांना बरे करतात. त्यांच्या गाण्यांमध्ये प्रचंड भावपूर्णता असते आणि श्रोते त्या भावनेशी मनापासून जोडले जातात. अशा असाधारण गायकानं सुंदर संगीत निर्माण करत राहणे ही संगीत क्षेत्रासाठी खूप चांगली गोष्ट आहे." तसेच तिनं यावेळी हे सांगितलं की, तिला भविष्यात अरिजित सिंग आणि श्रेया घोषाल यांच्याबरोबर काम करायचं आहे. यानंतर तिनं म्हटलं, "अरिजित सिंग सर आणि श्रेया घोषाल मॅडम यांच्याबरोबर गाणं हे माझं स्वप्न आहे. एक दिवस हे स्वप्न नक्कीच पूर्ण होईल, अशी मी आशा बाळगून आहे."
अरिजित सिंगबद्दल : अरिजित सिंगनं नवीन पार्श्वगायनाचं काम स्वीकारण्यापासून निवृत्ती घेण्याची घोषणा केल्यानंतर काही महिन्यांनी ज्योतिर्मयीची ही प्रतिक्रिया आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी सोशल मीडियावर एक भावपूर्ण संदेश शेअर करताना अरिजितनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं 'नमस्कार, सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. इतकी वर्षे श्रोत्यांनी मला खूप प्रेम दिल्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचे आभार मानू इच्छितो. मला हे सांगताना आनंद होत आहे की, यापुढं मी पार्श्वगायक म्हणून कोणतेही नवीन काम स्वीकारणार नाही. मी यातून माघार घेत आहे. हा एक अद्भुत प्रवास होता." मात्र, अरिजितनं हे स्पष्ट केलं होतं की, तो आपली सध्याची कामे पूर्ण करेल आणि स्वतंत्र तसेच शास्त्रीय संगीताचा प्रवास सुरू ठेवेल. दरम्यान अरिजित सिंगच्या कामाबद्दल सांगायचं झालं तर त्यानं 'तुम ही हो', 'चन्ना मेरेया', 'अगर तुम साथ हो', 'केसरिया', 'लाल इश्क', 'फिर ले आया दिल', 'ए दिल है मुश्किल', 'सोच ना सके' आणि 'सतरंगा' यांसारखी अनेक लोकप्रिय गाणी गायली आहेत.