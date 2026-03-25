'जुमांजी'ची रिलीज तारीख पुढं ढकलण्यात आली, वाचा सविस्तर
'जुमांजी' या चित्रपटाची रिलीज तारीख आता पुढं ढकलण्यात आली आहे. ही तारीख कुठली आहे, याबद्दल जाणून घ्या...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 25, 2026 at 10:26 AM IST
हैदराबाद : हॉलिवूड ब्लॉकबस्टर 'जुमांजी'चे आतापर्यंत दोन भाग प्रदर्शित झाले आहेत आणि दोन्ही भाग प्रेक्षकांना खूप पसंत आले. आता प्रेक्षक या चित्रपटाच्या तिसऱ्या भागाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. सुपरस्टार रॉकस्टार ड्वेन जॉन्सन स्टारर 'जुमांजी 3' आता 11 डिसेंबरऐवजी नाताळच्या दिवशी, 25 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. 'व्हायरायटी'नुसार, सोनीच्या कोलंबिया पिक्चर्सनं ड्वेन जॉन्सन आणि केविन हार्ट यांच्या 'जुमांजी 3'ची प्रदर्शनाची तारीख, नियोजित 11 डिसेंबरवरून दोन आठवड्यांनी पुढं ढकलली आहे. आता प्रेक्षकांना हा चित्रपट पाहण्यासाठी थोडी वाट पाहावी लागणार आहे. दरम्यान या धोरणात्मक निर्णयामुळं 'जुमांजी' हा चित्रपट 'ड्यून: पार्ट थ्री' आणि 'ॲव्हेंजर्स: डूम्सडे' यांच्या प्रदर्शनानंतर 18 डिसेंबर रोजीचित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल.
चित्रपटाचे दोन्ही भाग सुपरहिट ठरले : एका रिपोर्टनुसार, 'जुमांजी' हा चित्रपट आधीपासूनचं ख्रिसमस काळात प्रदर्शित झाला आहे. याची सुरुवात 1995 मध्ये रॉबिन विल्यम्स अभिनीत अॅक्शन-अॅडव्हेंचर कॉमेडीनं झाली, जो त्याच वर्षी 15 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झाला होता. नवीन 'जुमांजी' फ्रँचायझीमधील पहिला चित्रपट, 2017 चा 'वेलकम टू द जंगल', 20 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झाला आणि तो बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यशस्वी ठरला. या चित्रपटानं जगभरात 960 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त कमाई केली. हा चित्रपट त्या वर्षातील पाचवा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला.
दुसऱ्या भागानेही चांगली कामगिरी केली : 2019 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'जुमांजी: द नेक्स्ट लेवल' या सीक्वेलनेही जगभरात 800 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त कमाई केली.व्हिडिओ गेममध्ये अडकलेल्या किशोरवयीन मुलांच्या गटाच्या कथेवर आधारित असलेल्या 'जुमांजी' रिबूट मालिकेत जॉन्सन, हार्ट, जॅक ब्लॅक आणि कॅरेन गिलन यांनी भूमिका केली होती. व्हरायटीच्यानुसार, डॅनी डेव्हिटो, निक जोनास, मरिन हिंकल, बेबे न्यूविर्थ, लॅमोर्न मॉरिस आणि राइस डार्बी हे देखील सीक्वेलसाठी परत येणार असल्याचं समजत आहे. दुसरीकडे डॅन हिल्डेब्रँड आणि जॅक ज्यूक्स हे नवोदित कलाकार यात सामील झाले आहेत.जेक कासडन यांनी पूर्वीच्या दोन्ही भागाला खूप बजेट लावले होते. पहिल्या दोन चित्रपटांचे दिग्दर्शन त्यांनी केलं होतं. जेफ पिंकनर आणि स्कॉट रोझेनबर्ग यांच्याबरोबर सह-लिखित पटकथेवर आधारित तिसऱ्या चित्रपटाचे दिग्दर्शन जेक करणार आहेत. यावेळी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांनी काही धमाकेदार आणि वेगवेगळ्या गोष्टी मोठ्या पडद्यावर पाहायला मिळणार आहे.