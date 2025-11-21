ETV Bharat / entertainment

जुबिन नौटियाल महाकालेश्वर मंदिरात भस्म आरतीमध्ये झाला सहभागी, कैलाश खेरनं पशुपतीनाथ मंदिरात केली प्रार्थना...

गायक जुबिन नौटियालनं महाकालेश्वर मंदिरात जाऊन बाबा महाकालचं दर्शन केलं आहे. तसेच कैलाश खेरनेही पशुपतीनाथ मंदिरात प्रार्थना केली आहे.

Jubin nautiyal and kailash kher
जुबिन नौटियाल आणि कैलाश खेर (Jubin nautiyal and kailash kher (Etv bharat))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 21, 2025 at 11:11 AM IST

मुंबई : गायक जुबिन नौटियालनं महाकालेश्वर मंदिरात जाऊन बाबा महाकालची प्रार्थना केली आहे. याशिवाय गायक कैलाश खेरनं पशुपतीनाथ मंदिरात जाऊन दर्शन केलंय. आता सोशल मीडियावर या दोन्ही स्टारचे काही फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. शुक्रवारी जुबिन नंदी हॉलमध्ये बसून बाबा महाकालच्या भक्तीत तल्लीन होताना दिसला. त्यानं हात जोडून बाबांची पूजा केली. तसेच तो भस्म आरतीमध्येही सहभागी झाला होता. यावेळी गायकानं एक भजनही गायलं. गायकानं गाण्यांनी त्यांच्या चाहत्यांना यावेळी मंत्रमुग्ध केलं. आता या भजनामुळं त्यांन पुन्हा एकदा चाहत्यांचं मन जिंकलंय. दरम्यान दोन वर्षापूर्वी जुबिन हा बाबा महाकालच्या दर्शनासाठी उज्जैनला गेला होता. तसेच भस्म आरतीमध्ये सहभागी झाल्यानंतर त्याला एका शक्तीची जाणीव झाल्याचं त्यानं सांगितलं.

जुबिन नौटियाल आणि कैलास खेरनं मंदिरात केली प्रार्थना : दरम्यान भस्म आरतीनंतर, जुबिन नौटियाल यांनी गर्भगृहातून भगवान महाकालची पूजा केली आणि अभिषेक केला. दर्शनानंतर, मंदिर व्यवस्थापन समितीच्या वतीनं सहाय्यक प्रशासक आशिष फलवाडिया यांनी जुबिन नौटियालचं शाल आणि नारळ देऊन आदर सत्कार केला. दरम्यान गायक कैलाश खेर यांनी मध्य प्रदेशातील मंदसौर येथील पशुपतीनाथ मंदिरात पूजा केली. यानंतर त्यानं दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, "मंदसौरच्या भूमीवर येणं हा खूप आनंदाचा क्षण आहे. हा मेळा खूप ऐतिहासिक आहे. या मेळ्याला खूप मान्यता आहे. प्रशासन आणि मेळा समिती सर्वांनाच आपण येथे येऊन सादरीकरण करावे अशी इच्छा होती... यावेळी ते शक्य झाले." अनेकदा कैलाश खेर हे महादेवाच्या मंदिरात जाताना दिसतात.

जुबिन नौटियालनं केली भस्म आरती : तसेच गायक जुबिन नौटियालनं भारत दौऱ्यापूर्वी बाबा महाकालचं दर्शन घेतलं. जुबिननं बॉलिवूडमध्ये अनेक चित्रपटांसाठी गाणी गायली आहेत. त्यांची गाणी अनेकांना आवडतात. अनेकदा जुबिन हा उज्जैनच्या श्री महाकालेश्वर मंदिराच्या उत्कृष्ट व्यवस्थेची आणि भव्यतेचं कौतुक करत असतो. तसेच गायक जुबिन नौटियालनं सकाळच्या भस्म आरतीनंतर नंदीजींजवळ बसून बाबा महाकाल जप करत ध्यान केले. दरम्यान जुबिन नौटियालच्या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओवर आता अनेकजण कमेंट करून आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एका चाहत्यानं इंस्टाग्राम पोस्टवर लिहिलं, 'भस्म आरती ही सर्वोत्कृष्ट आहे. जय श्री महाकाल' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, ' सर्वोत्तम माणसांपैकी एक.' आणखी एकानं लिहिलं, 'हर हर महादेव.' याशिवाय अनेकजण या पोस्टवर हार्ट आणि फायर इमोजी शेअर करत आहेत.

