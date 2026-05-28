पंतप्रधान मोदींनी नंदामुरी तारका रामाराव यांच्या जयंतीनिमित्त वाहिली आदरांजली, ज्युनियर एनटीआरनं आजोबांना पुष्पहार केला अर्पण

आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ अभिनेता नंदामुरी तारका रामाराव यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ज्युनियर एनटीआर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांना आदरांजली वाहिली आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि ज्युनियर एनटीआर (IANS/ANI)
Published : May 28, 2026 at 2:35 PM IST

हैदराबाद : नंदामुरी तारका रामाराव, जे एनटीआर म्हणूनही ओळखले जातात, आज 28 मे रोजी त्यांची 103 वी जयंती आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रसंगी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली. दरम्यान साऊथ अभिनेता ज्युनियर एनटीआरनं आपल्या आजोबांच्या 103व्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी हैदराबादमधील एनटीआर घाटाला भेट दिली. या प्रसंगी तो भावूक झाल्याचा दिसला. अभिनेता, चित्रपट निर्माते आणि आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री यांच्यासाठी आलेल्या शुभेच्छांच्या वर्षावात पंतप्रधान मोदींचा सोशल मीडियावरील संदेश हायलाईट झाला आहे. एक राजकीय व्यक्तिमत्व आणि भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक प्रतिष्ठित तारा म्हणून त्यांची आठवण काढताना पंतप्रधान मोदी यांनी लिहिलं, 'एनटीआर यांचे सार्वजनिक जीवनातील आणि मनोरंजन क्षेत्रातील कार्य पिढ्यानपिढ्या प्रेरणा देत आहे. महान एनटीआर गारू यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली. गरीब आणि वंचितांना सन्मान मिळवून देणाऱ्या लोककल्याण आणि प्रशासनाप्रती असलेल्या त्यांच्या वचनबद्धतेसाठी ते आदरानं स्मरणात राहतील.'

पंतप्रधान मोदी यांनी एनटीआर वाहिली आदरांजली : चित्रपटसृष्टीतील त्यांच्या योगदानाचे स्मरण करत पंतप्रधान मोदी पुढं म्हटलं, 'चित्रपटसृष्टीतील त्यांचे योगदान पिढ्यानपिढ्या लोकांना मोहित करत आहे. त्यांचं जीवन आणि आदर्श प्रचंड प्रेरणेचा स्रोत आहेत. माझे मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू यांच्या नेतृत्वाखालील आंध्र प्रदेशातील एनडीए सरकार, त्यांनी लोकांसाठी जपलेली स्वप्ने आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.'

एनटीआर यांच्या पत्नी लक्ष्मी पार्वती यांनी समाधीवर पुष्पहार अर्पण केला : एनटीआर यांचे नातू, नंदामुरी चैतन्य कृष्णानं एनटीआर घाटावर आजोबांच्या समाधीवर पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. यावेळी त्याच्या चेहऱ्यावर दुःख स्पष्टपणे दिसत होतं. ज्युनियर एनटीआर व्यतिरिक्त, दिवंगत एनटीआर यांच्या पत्नी लक्ष्मी पार्वती आणि मुलगी डग्गुबाटी पुरंदेश्वरी यांनीही हैदराबादमधील एनटीआर घाटावर त्यांना आदरांजली वाहिली. माध्यमांशी बोलताना लक्ष्मी पार्वती यांनी म्हटलं,"रेवंत रेड्डी यांनी येथे एक पुतळा उभारला आहे आणि या उपक्रमाबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानते. जेव्हा जेव्हा मी तेलुगू भूमी, तेलुगू लोक, तेलुगू अभिमान आणि तेलुगू अस्मितेचा विचार करते, तेव्हा सर्वात आधी माझ्या मनात एनटीआर हे नाव येते."

