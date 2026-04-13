ज्युनियर एनटीआरनं प्रशांत नीलच्या चित्रपटासाठी केलं मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन...

प्रशांत नीलसोबतच्या चित्रपटासाठी ज्युनियर एनटीआरनं केलेल्या मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशनच्या बदलाचे फोटो व्हायरल झाले आहेत.

ज्युनियर एनटीआर
Jr. NTR (Photo - ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 13, 2026 at 4:19 PM IST

हैदराबाद : दिग्दर्शक प्रशांत नीलसोबतच्या आगामी चित्रपटासाठी ज्युनियर एनटीआरनं आपल्या नवीन पिळदार लूकनं सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली आहे. या चित्रपटाचं तात्पुरते नाव 'ड्रॅगन' असं आहे. या अभिनेत्यानं सोमवारी 13 एप्रिल रोजी जिममधील काढलेला एक दमदार फोटो शेअर केला. या पोस्टला त्यानं कॅप्शन दिलंय, 'बनवले आहे, विकत घेतले नाही.' या कॅप्शनमुळं आणि त्याच्या प्रभावी शरीरयष्टीनं लगेचच चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतलंय. आता त्याच्या पोस्टवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. फोटोमध्ये, ज्युनियर एनटीआर क्लासिक बॅक डबल बायसेप्स पोझ देताना दिसत आहे, ज्यात त्याची पिळदार व्ही-टेपर शरीरयष्टी दिसून येत आहे. त्याचे रुंद खांदे, पिळदार बाहू आणि सडपातळ कंबर हे काही महिन्यांच्या मेहनतीचे फळ आहे. त्याच्या पाठीच्या वरच्या आणि मधल्या भागातील स्नायू विशेषत, मजबूत दिसत आहेत, ज्यामुळं त्याला एक दमदार, ॲक्शनसाठी सज्ज असा लूक मिळाला आहे. ज्युनियर एनटीआर प्रशांत नीलच्या चित्रपटासाठी खूप मेहनत घेत आहे.

चाहते एनटीआरच्या शारीरिक बदलानं थक्क झाले : दरम्यान, सोशल मीडियावरील चाहते एनटीआरच्या शारीरिक बदलानं थक्क झाले आहेत. एका चाहत्यानं त्याच्या पोस्टवर लिहिलं, 'अगदी बरोबर... यासाठी खूप मेहनत लागते!! अप्रतिम समर्पण, सर.' दुसऱ्यानं लिहिलं, 'उत्कृष्ट कामगिरी.' याशिवाय आणखी एकानं 'अप्रतिम' असं म्हणत फायर इमोजी त्याच्या पोस्टवर दिले आहेत. अनेक चाहत्यांनी तर चित्रपटाबद्दलचा आपला उत्साह व्यक्त करत 'त्सुनामी येणार आहे' असंही म्हटलंय. ज्युनियर एनटीआरचा नवीन लूक समोर आल्यानंतर मात्र, चित्रपट निर्मात्यांनी सांगितलं आहे की, हा प्रोजेक्ट नियोजनानुसार पुढं जात असून, त्यात आलेले कोणतेही अडथळे हे केवळ नेहमीच्या तयारीचाच एक भाग होते. सध्या अभिनेता चित्रपटासाठी आपला लूक निश्चित करण्यावर सक्रियपणे काम करत आहे.

शारीरिक स्वरूपात लक्षणीय बदल : मिळालेल्या माहितीनुसार ज्युनियर एनटीआरनं आपल्या शारीरिक स्वरूपात लक्षणीय बदल केले आहेत, ज्यात वजन कमी करणे आणि सडपातळ शरीरयष्टी मिळवणे यांचा समावेश आहे. त्यानं दाट दाढी वाढवली आहे, ज्यामुळं या ॲक्शन ड्रामासाठी अपेक्षित असलेली त्याची रांगडी प्रतिमा अधिकच उठावदार झाली आहे. ज्युनियर एनटीआर आणि प्रशांत नील यांच्या पहिल्या संयुक्त निर्मिती असलेल्या या चित्रपटानं चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण केली आहे. सध्या या चित्रपटाबद्दल अधिक माहिती काही दिवसांमध्ये येईल.

हेही वाचा :

  1. ज्युनियर एनटीआर-राम चरणसह महेश बाबूंनी एसएस राजामौली यांना वाढदिवसानिमित्त दिल्या शुभेच्छा...
  2. 'कुली' आणि 'वॉर २' चित्रपटांचे एक्स रिव्ह्यू, वाचा सविस्तर
  3. हृतिक रोशन आणि ज्युनियर एनटीआर स्टारर 'वॉर २'मधील 'जनाब-ए-आली' गाण्याचा टीझर प्रदर्शित...

ACTOR JR NTR
JR NTR HAS PHYSICAL TRANSFORMATION
UPCOMING ACTION FILM
ज्युनियर एनटीआर
DIRECTOR PRASHANTH NEEL

