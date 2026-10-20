कपाळावर लाल चंद्रकोर, नजरेत गूढ भाव; रिंकू राजगुरूच्या ‘जिजाई’चं पोस्टर चर्चेत
रिंकूचा संपूर्ण चेहरा न दाखवता तिच्या डोळ्यांवर आणि कपाळावरील चंद्रकोरीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. प्रकाश आणि सावल्यांच्या अनोख्या संगमामुळे पोस्टरला गूढतेची किनार लाभली आहे.
Published : October 20, 2026 at 4:05 PM IST
मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य स्थापनेच्या संघर्षात राजमाता जिजाऊ यांचे योगदान अनमोल आहे. शिवरायांना दिलेली प्रेरणा, त्यांच्यावर केलेले संस्कार आणि प्रत्येक कठीण प्रसंगी दिलेली खंबीर साथ यामुळे जिजाऊंचं नाव इतिहासात अजरामर झालं आहे. धैर्य, स्वाभिमान आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा देणाऱ्या राजमाता जिजाऊंच्या नावाशी जोडलेला ‘जिजाई’ हा आगामी मराठी चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. अभिनेत्री रिंकू राजगुरू हिची प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाचं नवं पोस्टर नुकतेच प्रदर्शित झालं आहे.
पोस्टरमध्ये कपाळावरील लाल चंद्रकोर, डोळ्यांतील अस्वस्थता आणि नजरेतून व्यक्त होणारे विविध भाव लक्ष वेधून घेतात. रिंकूचा संपूर्ण चेहरा न दाखवता तिच्या डोळ्यांवर आणि कपाळावरील चंद्रकोरीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. प्रकाश आणि सावल्यांच्या अनोख्या संगमामुळे पोस्टरला गूढतेची किनार लाभली आहे. सोनेरी रंगातील चित्रपटाचं शीर्षक पोस्टरच्या दृश्यात्मक आकर्षणात भर घालत आहे.
तृशांत इंगळे यांचे दिग्दर्शन :
‘जिजाई’ चित्रपटातून आजच्या स्त्रीचा संघर्ष आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याची वृत्ती मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. चित्रपटाचं दिग्दर्शक तृशांत इंगळे यांनी ही माहिती दिली. पोस्टरमधून प्रेक्षकांच्या मनात कुतूहल निर्माण व्हावं आणि चित्रपटाविषयी उत्सुकता वाढावी, हा त्यामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितलं. अभिनेत्री रिंकू राजगुरूने या भूमिकेसाठी घेतलेली मेहनत आणि पडद्यावरील तिचे रूप प्रेक्षकांना भावेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
'झी स्टुडिओज'चे मराठी व्यवसाय प्रमुख बवेश जानवलेकर यांनीही चित्रपटाबद्दल उत्सुकता व्यक्त केली. नव्या आशयाचं आणि प्रेक्षकांना वेगळा अनुभव देणारे चित्रपट सादर करण्याचा 'झी स्टुडिओज'चा प्रयत्न असतो. ‘जिजाई’ हा त्याच दिशेने टाकलेला महत्त्वाचा टप्पा असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
‘जिजाई’ 20 नोव्हेंबरला चित्रपटगृहांत :
चित्रपटाच्या पोस्टरमध्ये रिंकूच्या डोळ्यांतील गूढ भाव आणि कपाळावरील लाल चंद्रकोर लक्ष वेधून घेत आहे. तिची व्यक्तिरेखा नेमकी कशी असेल आणि तिच्या संघर्षाचे स्वरूप काय असेल, याबाबत सध्या उत्सुकता आहे. चित्रपटाचे दिग्दर्शन तृशांत इंगळे यांनी केलं असून, या चित्रपटाची निर्मिती झी स्टुडिओजने केली आहे, तर कोकोनट फिल्म्स सहनिर्माता आहे. नुपूर गुहा आणि तुषार राऊत हेही सहनिर्माते आहेत.
रिंकू राजगुरूच्या प्रमुख भूमिकेतील ‘जिजाई’ हा चित्रपट येत्या 20 नोव्हेंबरला मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटातील इतर कलाकारांविषयीची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.