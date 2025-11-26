अमिताभ बच्चन यांच्याशी लग्न झाल्यानंतरही जया बच्चनला पसंत होते धर्मेंद्र, 'शोले'मध्ये 'बसंती'ची भूमिका करायची होती इच्छा....

ETV Bharat / entertainment

मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील 'ही-मॅन' धर्मेंद्र यांना जगाचा निरोप देऊन दोन दिवस उलटले आहेत, मात्र त्यांचे कुटुंब, नातेवाईक आणि चाहते अजूनही त्यांची आठवण करत आहेत. धर्मेंद्र यांना त्यांच्या चांगल्या दृष्टिकोनामुळं लोकांकडून प्रचंड प्रेम मिळालं. धर्मेंद्र यांचा चाहतावर्ग खूप मोठा आहे. कुटुंबापासून ते सेलिब्रिटींपर्यंत, चाहत्यांपासून ते अभिनेत्रींपर्यंत, सर्वजण त्यांना त्यांच्या मनात ठेवतात. अनेक प्रमुख अभिनेत्री धर्मेंद्र यांना पसंत करत असत, यामध्ये त्यांची पत्नी हेमा मालिनी यांचाही समावेश होता. लग्नानंतरही जया बच्चन यांनी त्यांच्या स्टार पतीला सांगितलं होतं की, धर्मेंद्र हे त्यांचे आवडते आहेत.

जया 'शोले'मध्ये बसंतीची भूमिका साकारू इच्छित होती : अभिनेत्री जया बच्चन आणि हेमा मालिनी करण जोहरच्या लोकप्रिय टॉक शोमध्ये एकत्र दिसल्या. यावेळी करणच्या प्रश्नाच्या उत्तरात जया बच्चन म्हटलं होतं, "धर्मेंद्र हे नेहमीच माझे आवडते आहे. जेव्हा मी त्यांना पहिल्यांदा पाहिले तेव्हा मी खूप घाबरले होते. त्याचे व्यक्तिमत्व एका ग्रीक देवासारखे होते आणि म्हणूनच मला 'शोले'मध्ये बसंतीची भूमिका करायची होती, कारण मला धर्मेंद्रबरोबर काम करायचे होते." दरम्यान, 'कौन बनेगा करोडपती'मध्ये, जेव्हा आमिर खाननं अमिताभ बच्चन यांना विचारलं, "जयाजी शूटिंगला गेल्यावर कोणत्या अभिनेत्याबद्दल असुरक्षित तुम्हाला वाटत होती" यावर बिग बींनी स्पष्टपणे सांगितले की, जया यांनी त्यांना आधीच सांगितलं होतं की, त्यांचा आवडता अभिनेता धर्मेंद्र आहे.

धर्मेंद्र यांना 'या' अभिनेत्री पसंत करत होत्या : फक्त जयाच नाही तर त्यांची पत्नी हेमा मालिनी, रेखा, मीना कुमारी आणि आशा पारेख यासारख्या दिग्गज अभिनेत्री देखील धर्मेंद्रच्या चाहत्यांमध्ये होत्या. यासर्व अभिनेत्रींनी धर्मेंद्रच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केलं आहे. याशिवाय चित्रपटांमध्ये काम करण्याचे त्यांचे अनुभव शेअर केले आहेत. धर्मेंद्र यांचे २४ नोव्हेंबर रोजी वयाच्या ८९ व्या वर्षी निधन झाले. त्यांचा वाढदिवस ८ डिसेंबर रोजी होणार होता, मात्र दीर्घ आजारामुळं त्यांच्या वाढदिवसापूर्वीच या ज्येष्ठ अभिनेत्याचं निधन झालं. त्यांच्यावर मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार सुरू होते आणि याच काळात त्यांच्या मृत्यूच्या अफवा पसरल्या होत्या.

