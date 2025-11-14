Bihar Election Results 2025

जया बच्चन पापाराझींवर भडकली, व्हिडिओ व्हायरल...

अभिनेत्री जया बच्चननं पापाराझींना चांगलचं फटकारलं आहे. आता त्यांचा सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

Jaya Bachchan
जया बच्चन (Jaya Bachchan ( Photo - ANI))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 14, 2025 at 10:58 AM IST

मुंबई - जेष्ठ अभिनेत्री जया बच्चन पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगानं व्हायरल झाला आहे. यामध्ये ती पुन्हा एकदा पापाराझींवर भडकताना दिसत आहे. आता तिचा राग सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. अलीकडेच जया बच्चन त्यांची मुलगी श्वेता बच्चनबरोबर गुरुवारी संध्याकाळी फॅशन डिझायनर अबू जानी आणि संदीप खोसला यांनी आयोजित केलेल्या फॅशन कार्यक्रमात हजेरी लावली. हा कार्यक्रम खूप भव्य होता. या कार्यक्रमादरम्यान जया बच्चन यांचे फोटो हे काढले गेले, यानंतर त्यांनी पापाराझींना खूप सुनावलं. जया बच्चननं पापाराझींवर निशाना साधत गैरवर्तन करू नका असा इशारा दिला.

जया बच्चननं पुन्हा एकदा पापाराझींवर साधला निशाना : फॅशन डिझायनर अबू जानी आणि संदीप खोसला यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात अनेक स्टार्स उपस्थित होते. दरम्यान या कार्यक्रमात डिझायनर अबू जानीबरोबर रॅम्पवर चालणाऱ्या तब्बूसाठी जया बच्चन यांनी उभे राहून टाळ्या वाजवल्या. या कार्यक्रमाचा जया बच्चननं खूप आनंद घेतला. यानंतर काही वेळातच, जया बच्चन तिची मुलगी श्वेताबरोबर फॅशन इव्हेंटमधून बाहेर पडताना दिसली. कार्यक्रमातून बाहेर पडत असतानाच पापाराझींवर जया बच्चन संतापली. जया बच्चन ही थांबली आणि रागानं त्यांना फटकारत म्हटलं, "गैरवर्तन करणे थांबवा. गप्प बसा. फोटो काढा, ते पूर्ण करा. तुम्ही कमेंट करत राहा."

जया बच्चनवर केली यूजर्सनं टीका : यादरम्यान, जया बच्चनची मुलगी श्वेता त्यांना घेऊन जाताना दिसली. आता या व्हिडिओवर अनेकजण खूप प्रतिक्रिया देत आहेत. एका यूजरनं लिहिलं की,'बिचारे अमिताभ बच्चन कसे जगत असतील?.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'म्हणूनच तिचं ऐश्वर्या रायबरोबर जमत नाही.' आणखी एकानं लिहिलं, 'अमिताभ बच्चन यांना नोबेल पारितोषिक द्या, ते इतक्या धोकादायक महिलेचा सामना करत आहेत.' दरम्यान जया बच्चन शेवटी निर्माता करण जोहरच्या 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' या चित्रपटामध्ये दिसली होती. त्यानंतर ती कुठल्याही प्रोजेक्टमध्ये दिसली नाही.

