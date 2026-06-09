जान्हवी कपूरच्या 'पेड्डी' वादावर जया बच्चनसह 'या' स्टार्सनं दिल्या प्रतिक्रिया...
जया बच्चन यांनी जान्हवी कपूरच्या 'पेड्डी' वादावर प्रतिक्रिया दिली आहे. याशिवाय सहकलाकार जगपती बाबू यांनी जनतेला एक विशेष आवाहन केलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 9, 2026 at 12:28 PM IST
हैदराबाद : साऊथ अभिनेता राम चरणचा चित्रपट 'पेड्डी' प्रदर्शित झाल्यापासून वादात अडकला आहे. या चित्रपटामधील हायपरसेक्शुॲलिटी (अतिलैंगिकता), मिसोजिनी (स्त्रीद्वेष) आणि 'मेल गेज' (स्त्रियांना पुरुषांच्या दृष्टिकोनातून पाहणे) यांसारखे विषय चर्चेत आहे. दिग्दर्शक बुची बाबू सना यांनी जान्हवी कपूरला, ज्याप्रकारे रुपेरी पडद्यावर सादर केलं आहे, ती गोष्ट कोणाला आवडली नाही. अनेकजण अभिनेत्रीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. तसेच काही प्रेक्षक आरोप करत आहे की, काही दृश्ये आणि कॅमेराचा अँगल हा खूप वाईटप्रकारे वापरण्यात आला. तसेच जान्हवीनं यापूर्वीच निर्मात्यांशी संपर्क साधून यावर आक्षेप व्यक्त केला होता. दरम्यान हा वाद वाढत असताना अनेक स्टार्सनं याबद्दल आपलं मत व्यक्त केलं आहे.
जया बच्चननं केलं व्यक्त मत : ज्येष्ठ अभिनेत्री जया बच्चन यांनी 'पेड्डी'मधील जान्हवी कपूरच्या भूमिकेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, चित्रपटांमध्ये महिलांना केवळ 'ऑब्जेक्ट' म्हणून दाखवण्याच्या विरोधात आवाज उठवला आहे. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत,त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीतील एका घटनेचा उल्लेख केला, जेव्हा एका चित्रपट निर्मात्यानं त्यांना अधिक 'सेक्शुअलाइज्ड' रूपात दाखवण्याच्या प्रयत्न केला, त्यावेळी त्यांनी विरोध केला होता. त्या म्हणाल्या, "माझ्या बाबतीत कोणीही मर्यादा ओलांडण्याचे धाडस केले नाही. मला फक्त एकदाच असा वाईट अनुभव आला, जेव्हा एका दिग्दर्शकानं मला 'ऑब्जेक्ट' सारखी वागणूक दिली. त्यानंतर मी त्याच्याबरोबर कधीच काम केलं नाही." मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जया बच्चन मनोज कुमार यांच्या 'शोर' चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान घडलेल्या एका घटनेचा उल्लेख करत होत्या, ज्यात त्यांनी एका वेश्येची भूमिका साकारली होती. तसेच करीना कपूर आणि जान्हवीचे सहकलाकार जगपती बाबू हे कपूरच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. त्यांनी जान्हवीच्या भूमिकेवरून सुरू असलेल्या वादाबद्दल काही गोष्टीबद्दल सांगितलं आहे.
करीना कपूर खाननं व्यक्त केल्या भावना : करीना कपूरनं या वादाबद्दल म्हटलं, सेक्शुअलिटीचा अर्थ नेहमीच अंगप्रदर्शन करणाऱ्या कपड्यांमध्ये असणे असा होत नाही. 'कभी खुशी कभी गम' चित्रपटातील 'सूरज हुआ मद्धम' गाण्यातील काजोलकडे किंवा 'चांदनी' चित्रपटातील 'तेरे मेरे होठों पे' गाण्यातील श्रीदेवीकडे बघा. त्यांनी आपल्या शरीराचा कोणताही भाग न दाखवता पडद्यावर जादू निर्माण केली. माझी सासू (शर्मिला टागोर) 'आराधना' चित्रपटातील 'रूप तेरा मस्ताना' गाण्यात डोक्यापासून पायापर्यंत झाकलेल्या होत्या. तरीही, त्या सेक्शुअलिटीचे एक उदाहरण होत्या. माझा विश्वास आहे की, पडद्यावर सेक्सी दिसण्याचा संबंध कपड्यांशी किंवा एखाद्याला केवळ 'ऑब्जेक्ट' म्हणून सादर करण्याचं काही घेना देणं नसते."
जगपती बाबू व्यक्त केल्या भावना : जान्हवीचा सहकलाकार जगपती बाबू देखील तिच्या समर्थनार्थ पुढे आले आणि त्यांनी प्रेक्षकांना चित्रपटांमधील कलाकारांच्या सर्जनशील निवडींवरून त्यांना ट्रोल करणे थांबवण्याचं आवाहन केलं. ईनाडूच्या वृत्तानुसार, जान्हवीच्या चित्रपटातील भूमिकेबद्दल बोलताना जगपती बाबू म्हणाले, "चित्रपटातील सर्जनशील निर्णयांसाठी अभिनेत्रींना ट्रोल करू नये. त्या बिचाऱ्या मुलीनं फक्त तेच केलं, जे दिग्दर्शकानं तिला करायला सांगितलं होतं. कधीकधी गोष्टी ठरवल्याप्रमाणे घडत नाहीत आणि असे होऊ शकते. या प्रकरणात, मी जान्हवी कपूरला पाठिंबा देतो. तिला वैयक्तिकरित्या लक्ष्य केले जाऊ नये. लोकांनी तिला ट्रोल करून मानसिक त्रास देऊ नये."
जान्हवीच्या चॅटचे स्क्रीनशॉट्स व्हायरल झाले : जान्हवीच्या फॅन क्लब्सनी अभिनेत्रीनं स्वतः पाठवलेल्या टेक्स्ट मेसेजेसचे अनेक स्क्रीनशॉट्स शेअर केले आहेत. सर्वाधिक शेअर झालेल्या मेसेजमध्ये, जो 30 ऑक्टोबरचा आहे, जान्हवीनं लिहिलं आहे, 'मी त्याला कमरेचे फोटो काढू नकोस असे सांगितले होते. आणि राम सर खूप चांगले आहेत, त्यांनी त्याला रागावून म्हटले, 'तू पुन्हा कधीही त्या अँगलनं फोटो काढणार नाहीस.' दुसऱ्या एका मेसेजमध्ये तिनं लिहिलं आहे की, ती कोणत्या परिस्थितीतून जात आहे याची कोणालाही कल्पना नव्हती आणि ती त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करत होती. जान्हवीनं या वादावर सार्वजनिकरित्या कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही किंवा या मेसेजेसच्या सत्यतेची पुष्टी केलेली नाही.
🚨 JANHVI KAPOOR CHATS GO VIRAL🚨— Jeet (@JeetN25) June 6, 2026
Janhvi Kapoor chats with her fanpages gone viral , where she said in September while shooting for peddi with Ram Charan
LOOK AT THIS CHATS 😳
- She was feeling discomfort while giving shots which the director was wanting .
- Director was… pic.twitter.com/Zx7sXTiFLh
As a filmmaker, I believe cinema should entertain, inspire, and connect with audiences. It should never make anyone feel uncomfortable or disrespected. We have heard the feedback regarding certain scenes in Peddi and have taken it seriously.— BuchiBabuSana (@BuchiBabuSana) June 6, 2026
I have always had immense respect for…
बुची बाबू साना यांची माफी : दिग्दर्शक बुची बाबू साना यांनी त्यांच्या एक्स या ट्विटर हँडलवरून जाहीरपणे माफी मागून या टीकेला प्रतिसाद दिला. त्यांनी लिहिलं, 'माझ्या मनात पडद्यावर आणि पडद्याबाहेरही महिलांबद्दल नेहमीच प्रचंड आदर राहिला आहे, आणि कोणत्याही स्त्री पात्राला 'ऑब्जेक्ट' म्हणून पाहण्याचा किंवा तिचा अनादर करण्याचा आमचा कधीच हेतू नव्हता. जर चित्रपटाचा कोणताही भाग अशा प्रकारे समजला गेला असेल, तर आम्ही त्या भावनांचा आदर करतो, चिंता समजून घेतो आणि मनापासून माफी मागतो.' त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की चित्रपटात आवश्यक बदल केले जातील.