जय भानुशाली मिस्ट्री गर्लबरोबर झाला स्पॉट, अभिनेत्री आरती सिंगनं दिली 'अशी' प्रतिक्रिया...

जय भानुशालीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये तो एका मिस्ट्री गर्लबरोबर दिसत आहे. आता व्हिडिओबद्दल आरती सिंगनं आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

जय भानुशाली
December 15, 2025

मुंबई - टीव्ही अभिनेता जय भानुशाली आणि माही विज त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत आहे. काही काळापूर्वी, असं म्हटलं जात होतं की, हे जोडपे घटस्फोट घेणार आहेत. मात्र, नंतर माहीनं या खोट्या बातम्या असल्याचं सांगत सर्वांना फटकारले आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी दिली होती. आता, जय भानुशालीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये तो मुंबईतील बिस्मिल कॉन्सर्टमध्ये असल्याचा दिसत आहे. त्याच्याबरोबर यात 'बिग बॉस १५'ची सह-स्पर्धक मीशा अय्यरही आहे. या दोघांना एकत्र पाहिल्यानंतर आता अनेकजण सोशल मीडियावर त्यांच्या डेटिंगबद्दल बोलत आहेत. व्हिडिओमध्ये दोघेही कॉन्सर्टचा आनंद घेत आहे.

जय भानुशाली दिसला मिस्ट्री गर्लसोबत : आता त्याच्या अफेअरच्या अफवा सोशल मीडियावर सुरू झाल्यानंतर टीव्ही अभिनेत्री आरती सिंगनं यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. सोशल मीडियावर तिची पोस्ट व्हायरल झाली आहे. या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे, 'तुम्ही लोक काहीही लिहिता. मीशा ही जयची राखी बहीण आहे. तथ्ये तपासा.' जय भानुशाली मिस्ट्री गर्लबरोबर दिसल्यानंतर, डेटिंगच्या अफवांना उधाण आलं. आता आरतीच्या पोस्टवर अनेकजण कमेंट्स करून जयच्या बाजूनं बोलताना दिसत आहेत. याशिवाय काहीजण जयला सोशल मीडियावर ट्रोल करत आहेत. आरती सिंगनं जयचा सोशल मीडियावर बचाव केला आहे.

या शोमध्ये माही विज दिसणार : दरम्यान जय आणि त्यांची पत्नी माहीबद्दल सांगायचं झालं तर त्यांनी २०११मध्ये मोठ्या थाटात लग्न केलं. हे जोडपे अनेक वर्षापासून एकत्र राहात आहेत. तसेच जय आणि माही हे २०१९ रोजी जन्मलेल्या तारा नावाच्या मुलीचे पालक आहेत. याशिवाय या जोडप्यानं राजवीर आणि खुशी नावाचे दोन मुले दत्तक घेतली आहेत. हे दोघेही या मुलांना स्वत:च्या मुलाप्रमाणे वागवतात. दरम्यान त्यांची हे तिन्ही मुले अनेकदा एकत्र दिसतात. दरम्यान माही 'सेहर होने को है' या नवीन टीव्ही मालिकेसह टेलिव्हिजनवर परतत आहे. या मालिकेत ती कौसरची भूमिका साकारत आहे. अभिनेत्री या मालिकेद्वारे जवळजवळ एक दशकानंतर छोट्या पडद्यावर परतली आहे, जी तिच्यासाठी एक मोठा कमबॅक आहे. या मालिकेत तिच्याबरोबर अभिनेता पार्थ समथान हा दिसणार आहे.

संपादकांची शिफारस

