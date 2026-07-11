जय भानुशालीनं 'आस्क मी एनीथिंग' सत्रादरम्यान चाहत्यांना त्याच्या नात्याच्या स्थितीबद्दल दिली माहिती, वाचा सविस्तर
अभिनेता जय भानुशालीनं 'आस्क मी एनीथिंग'मध्ये त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात काय सुरू आहे, याबद्दल भाष्य केलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 10:31 AM IST
हैदराबाद : अभिनेता आणि टेलिव्हिजन होस्ट जय भानुशाली त्याची पूर्वाश्रमीची पत्नी माही विजबरोबर अधिकृतपणे विभक्त झाल्यानंतर मुलगी ताराच्या राहण्याच्या व्यवस्थेबद्दल खुलासा केला आहे. त्यानं त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरील एका मनमोकळ्या 'आस्क मी एनीथिंग' या सत्रादरम्यान चाहत्यांना त्याच्या नात्याच्या स्थितीबद्दलही सांगितलं. त्याला या सत्रादरम्यान एका चाहत्यानं असा प्रश्न केला की, 'तारा कोणाबरोबर राहते?' यानंतर जयनं सांगितलं की, तारा बहुतेक वेळा तिची आई माही विजबरोबर राहते, पण ती त्याच्यासोबतही बराच वेळ घालवते. दुसऱ्या एका प्रश्नात एका चाहत्यानं विचारलं की, 'तुमची गर्लफ्रेंड आहे का???' यावर जयनं उत्तर दिलं की, क्यों दुखती नस दाब रहे हो...इमरान हाश्मीच्या काळात, मी सलमान खानचं आयुष्य जगत आहे.
जयनं केली सलमान खानबरोबर गंमतीशीर तुलना : दरम्यान या मजेशीर उत्तरावरून असं सूचित झालं की, जय सध्या सिंगल लाईफ जगत आहे. तसेच अभिनेत्यानं मेगास्टार सलमान खानबरोबर गंमतीशीर तुलना केली, जो हिंदी चित्रपटसृष्टीत आतापर्यंत अविवाहित पुरुषांपैकी एक आहे. दरम्यान सोशल मीडियावर जय हा खूप सक्रिय असतो. तो अनेकदा तो आपल्या मुलीबरोबरचे फोटो आणि व्हिडिओ त्याच्या चाहत्यांबरोबर शेअर करत असतो. सध्या जय भानुशाली त्याच्या आगामी प्रोजक्ट्सवर लक्ष केंद्रीत करत आहे.
जय भानुशाली आणि माही विजबद्दल : दरम्यान जय आणि अभिनेत्री माही विज, ज्यांनी 2011 मध्ये लग्न केलं होतं, तसेच त्यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांच्या विभक्त होण्याची घोषणा केली. हे जोडपे त्यांची मुलगी तारा हिचे सह-पालकत्व करत आहेत. माही देखील आपल्या मुलीबरोबरचे सहलींचा आनंद घेताना किंवा घरातील फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत असते. अलीकडेच, तारा माहीबरोबर दुबईला सुट्टीसाठी गेली होती. यावेळी माहीनं तिला मिनी कूपर देऊन आश्चर्यचकितही केलं होत. तसेच हे जोडपे विभक्त झाल्यानं अनेकदा माहीचं नाव नदीम कुरैशीशी जोडले गेले. ती नदीमबरोबर दिसल्यानंतर लोक तिला ट्रोल करतात. दरम्यान माही 'सहर - होने को है' या मालिकेत काम करत आहे, तर जय हा शेवटी 'बी हैप्पी' यामध्ये दिसला होता. हा चित्रपट ओटीटीवर रिलीज करण्यात आला होता.