अमेरिका - इस्रायल आणि इराणच्या गोंधळात चित्रपटसृष्टीतील स्टार्सनं दिली प्रतिक्रिया...

जागतिक स्तरावर सध्या गोंधळ सुरू आहे. अमेरिका - इस्रायलनं इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर अनेकजण युद्धाचा विरोध करत असून यात चित्रपटसृष्टीतील स्टार्स देखील सामील झाले आहेत.

javed akhtar and sonu sood
जावेद अख्तर आणि सोनू सूद (Photo : IANS - ANI)
Published : April 4, 2026 at 1:22 PM IST

मुंबई : अमेरिका आणि इराणमधील वाढता तणाव जागतिक स्तरावर प्रत्येक देशाला भारी पडत आहे. आता या विषयावर भारतासह अनेक देशांमध्ये चर्चा होत आहे, काही लोक याबाबत विरोध प्रदर्शन करत आहे. लोक रस्त्यावर येऊन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचा इराणवर केलेल्या हल्ल्यावर बोलताना दिसत आहेत. दरम्यान भारतात हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्टार्स देखील याविषयी सोशल मीडियावर बोलताना दिसत आहेत. अनेक स्टार्स शांतीचं आवाहन करत आहेत, तर काही जण चिंता व्यक्तही करत आहेत. आता अशा परिस्थितीमध्ये भीती आणि चिंता निर्माण झाली आहे.

जावेद अख्तरनं प्रश्न केला उपस्थित : या विषयावर प्रतिक्रिया देणाऱ्यांमध्ये जावेद अख्तर यांनी सोशल मीडियावर अमेरिका आणि इस्रायलच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'मला वाटते की, ट्रम्प आणि इस्रायलनं यावेळी मर्यादा ओलांडली आहे. जर त्यांना असे करू दिलं, तर त्याचे परिणाम संपूर्ण जगावर होईल. चीनची विश्वासार्हताही धोक्यात येऊ शकते. हे शक्तिशाली लोक इतरांना कोंडीत पकडून त्यांना प्रतिसाद देण्यास भाग पाडत आहेत.' आता जावेद अख्तर यांच्या पोस्टवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. अनेक यूजर्स हे अमेरिका आणि इस्रायलचा विरोध करताना दिसत आहेत.

सोनू सूदनं केली पुन्हा मदत : दरम्यान सोनू सूद हा नेहमीप्रमाणेच अनेकांची मदत करत असतो. यावेळी देखील त्यानं तेच काम केलंय. त्यानं तणावामुळं दुबईत अडकलेल्या व्यक्तीची मदत केली आहे. याशिवाय त्यानं अनेक लोकांसाठी मोफत निवासाची व्यवस्था केली. सोशल मीडियावर त्यानं लिहिलं आहे, 'मला आशा आहे की, सर्व काही ठीक होईल आणि मी सर्वांना सुखाच्या शुभेच्छा देतो.' सोनूच्या या कृतीमुळं त्याचं पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर कौतुक केलं जात आहे. हा स्टार कठीण काळात लोकांच्या पाठीशी उभा असून अनेकांची आता तो मदत करत आहे. तसेच अक्षय कुमारनेही या विषयावर चिंता व्यक्त केली. त्यानं शो दरम्यान लोकांना प्रार्थना करण्याचं आवाहन केलं. त्यानं म्हटलं "तुम्हाला माहीत आहेच की, सध्या जगात खूप गोंधळ सुरू आहे. अनेक ठिकाणी युद्धे सुरू आहेत, त्यामुळं आपण प्रार्थना केली पाहिजे. रात्री झोपण्यापूर्वी, आपल्या कुटुंबासाठी आणि देशासाठी एक छोटी प्रार्थना करा, जेणेकरून आपण सर्व सुरक्षित राहू."

ममूटी यांनीही दिली प्रतिक्रिया : मल्याळम सुपरस्टार ममूटी यांनीही एका कार्यक्रमात सध्या सुरू असलेल्या परिस्थितीवर भाष्य केलं. त्यांनी चित्रपटांशी संबंध जोडून हे सांगितलं की, "चित्रपटांमध्येही लढाया असतात, कधी एक जिंकतो, तर कधी दोघेही हरतात. सध्या खऱ्या आयुष्यात एक युद्ध सुरू आहे. कोण जिंकेल हे मला माहीत नाही, पण मानवतेनं जिंकावे अशी माझी इच्छा आहे." दरम्यान येत्या काही दिवसांमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात कशी परिस्थिती निर्माण होईल याबद्दल पाहाणं खूप महत्वाचं ठरेल.

