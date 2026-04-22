जैस्मीन सैंडलसनं कॉन्सर्टमध्ये आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर'मधील 'शरारत' गाणं गायल्यानंतर झाला वाद, वाचा सविस्तर...
पार्श्वगायिका जैस्मीन सैंडलसनं कॉन्सर्टमध्ये आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर'मधील 'शरारत' गाणं गायलं. आता यानंतर स्टेजवर सादरीकरणाच्या शैली आणि लिप-सिंकिंगबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा निर्माण झाली आहे.
Published : April 22, 2026 at 4:35 PM IST
मुंबई : प्रसिद्ध पार्श्वगायिका जैस्मीन सैंडलस, हिनं आदित्य धरच्या सुपरहिट चित्रपट 'धुरंधर'मधील 'शरारत' गाणं गायल्यानं ती खूप चर्चेत आली. अहमदाबादमधील तिच्या लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यानचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये ती स्टेवर सादरीकरण करताना दिसत आहे. स्टेजवर सादरीकरणाच्या शैलीवर अनेकजण प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. तिच्या अशा विचित्र वागण्यामुळं, विशेषतः 'शरारत' या गाण्यामुळं चाहत्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. आता लोकांचे म्हणणं आहे की, कॉन्सर्टच्या नावाखाली त्यांची फसवणूक करण्यात आली.
कॉन्सर्टमध्ये जैस्मीन सैंडलसनं डोक्यावर पाणी ओतलं : जैस्मीन सैंडलसला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केलं जात आहे. या गायिकेनं कॉन्सर्टमधील एक व्हिडिओ डिलीट केला आहे. 19 एप्रिल रोजी अहमदाबादमध्ये झालेल्या कॉन्सर्टमध्ये जैस्मीन सैंडलसनं लेहेंगा-चोली परिधान करून 'शरारत' गाणं गायलं. तिच्या सादरीकरणाच्या सुरुवातीला तिनं तिच्या डोक्यावर पाणी ओतून गाणं म्हटलं, यानंतर तिथे उपस्थित असलेले प्रेक्षक हे आश्चर्यचकित झाले. दरम्यान एका व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये जैस्मीन सैंडलस ही अनेकदा मायक्रोफोन खाली करत होती, याशिवाय पार्श्वभूमीवर गाणं सुरू असताना तिचा आवाज देखील स्पष्टपणे ऐकू येत होता. आता या दृश्याममुळं लिप-सिंकिंगबद्दल वाद सुरू झाला.
जैस्मीन सैंडलस झाली ट्रोल : दरम्यान या कॉन्सर्टमधील ही क्लिप ऑनलाइन आल्यानंतर अनेक यूजर्सनं गायिकेवर टीका करत आहे. आता या यूजर्सनं आपल्या प्रतिक्रिया याप्रकरणी दिल्या आहेत. एका यूजरनं लिहिलं, 'हा काय मूर्खपणा आहे?' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'हे लोक लाइव्ह कॉन्सर्टमध्ये थेट गातही नाहीत, हे कसले सादरीकरण आहे?' आणखी एकानं लिहिल, 'कॉन्सर्टमध्ये जे पैसे गेले ते परत द्या.' दरम्यान लिप-सिंकिंगबद्दल अनेक प्रेक्षक नाराज झाले आहेत. तसेच टीकाकारांच्या मते, केवळ हुक स्टेप्स करणे आणि पार्श्वभूमी संगीतावर लिप-सिंकिंग करणे हे खरे कलाकार असत नाही. दरम्यान जैस्मीननं सलमान खानच्या 'किक' चित्रपटातील 'यार ना मिले' या सुपरहिट गाण्यातून हिंदी चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला होता.