'धुरंधर' गायिका जॅस्मिन सँडलसनं दिल्लीतील कॉन्सर्टमध्ये शेखर चौधरीबरोबर साखरपुड्याची केली घोषणा
'धुरंधर' फेम गायिका जॅस्मिन सँडलसनं दिल्लीतील कॉन्सर्टदरम्यान शेखर चौधरीबरोबर साखरपुड्याबद्दल तिच्या चाहत्यांना सांगितलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 11:53 AM IST
हैदराबाद : प्रसिद्ध पंजाबी गायिका जॅस्मिन सँडलसचा साखरपुडा झाला आहे. तिनं 11 जुलै रोजी दिल्लीत झालेल्या तिच्या 'द ड्रीम गर्ल इंडिया टूर'च्या पहिल्या रात्री आपल्या साखरपुड्याची घोषणा केली. इतकंच नाही तर तिनं आपल्या होणाऱ्या पतीची चाहत्यांशी ओळखही करून दिली. दरम्यान जॅस्मिनच्या साखरपुड्याच्या घोषणेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. कॉन्सर्टमधील व्हायरल व्हिडिओमध्ये, जॅस्मिन आनंदानं आपल्या होणाऱ्या पतीला मंचावर बोलावत त्याला "माझा जोडीदार" म्हटलं. गायिकेनं नंतर आपली साखरपुड्याची अंगठी उपस्थितांना दाखवली.
जॅस्मिन सँडलसनं केली साखरपुड्याची घोषणा : व्हायरल व्हिडिओमध्ये, जॅस्मिननं प्रेक्षकांना तिचा होणारा पती शेखर चौधरीची ओळख करून दिली आणि म्हटलं, "ही तीच व्यक्ती आहे जिने माझ्या या बोटात अंगठी घातली आहे." अशा प्रकारे, हजारो चाहत्यांसमोर आपल्या होणाऱ्या पतीची अंगठी दाखवून तिनं आपला आनंद साजरा केला. या घोषणेचं प्रेक्षकांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत केलं आणि लवकरच हा क्षण कॉन्सर्टमधील सर्वात चर्चेतील क्षणांपैकी एक बनला. त्यानंतर गायिका धावत आपल्या होणाऱ्या पतीकडे गेली आणि त्याला मिठी मारून आपला आनंद व्यक्त केला.
'द ड्रीम गर्ल इंडिया टूर'ची झाली सुरुवात : जॅस्मिन आणि तिच्या होणाऱ्या पतीमध्ये मंचावर एक रोमँटिक क्षण पाहायला मिळाला. त्यांनी तिच्या 'जादोन सोहन्या' या गाजलेल्या गाण्यावर एकत्र नृत्य केलं आणि त्यांच्या केमिस्ट्रीनं चाहत्यांची मनं जिंकली. मंचावरून खाली उतरण्यापूर्वी, तिच्या होणाऱ्या पतीनं तिला 'फ्लाइंग किस' दिला, ज्यामुळं ती स्पष्टपणे भावूक झाली. 'द ड्रीम गर्ल इंडिया टूर'च्या सुरुवातीसाठी जॅस्मिननं सोनेरी रंगाचा लेहंगा परिधान केला होता. दरम्यान गायिकेच्या करिअरच्या यशाच्या शिखरावर असतानाच तिच्या साखपुड्याची बातमी समोर आली आहे. जस्मिन तिच्या 'धुरंधर' आणि 'धुरंधर 2' या अलीकडील चित्रपटांच्या प्रचंड यशाचा आनंद घेत आहे. या चित्रपटांनी तिला चित्रपटसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय गायकांपैकी एक म्हणून प्रस्थापित केलं आहे. यशाच्या या लाटेवर स्वार होऊन तिनं नुकतीच तिच्या 'ड्रीम गर्ल इंडिया टूर'ची घोषणा केली आहे, जी देशभरातील तिच्या सर्वात मोठ्या 'लाइव्ह कॉन्सर्ट टूर'पैकी एक ठरणार आहे.