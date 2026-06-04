जान्हवी कपूरनं 'पेड्डी' चित्रपटासाठी केली प्रार्थना, व्हिडिओ व्हायरल...
'पेड्डी' रिलीजपूर्वी जान्हवी कपूरनं श्रीवरी मंदिराला भेट दिली. आता तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 4, 2026 at 1:21 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता राम चरण आणि जान्हवी कपूर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला तेलुगू चित्रपट 'पेड्डी' 4 जून रोजी म्हणजेच गुरुवारी मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित झाला आहे. आता या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा होताना दिसत आहे. चित्रपटाच्या रिलीजपूर्वी अभिनेत्री जान्हवी कपूरनं आंध्र प्रदेशातील 'श्रीवारी मंदिरा'त जाऊन दर्शन घेतल्याची बातमी समोर आली आहे. फुलांचे नक्षीकाम असलेली, जांभळ्या रंगाची चमकदार रेशमी साडी परिधान करून अभिनेत्री आपल्या गाडीपासून मंदिरापर्यंत अनवाणी चालत गेली. यावेळी तिनं सोन्याचा कमरपट्टा, चोकर हार, झुमके आणि सोन्याच्या बांगड्या देखील परिधान केल्या होत्या. तिचा हा लूक खूप विशेष होता.
'पेड्डी' चित्रपटाबद्दल : जान्हवी मंदिरातून बाहेर पडत असताना ती मंदिराच्या प्रवेशद्वाराजवळ थांबली. तिनं मंदिरासमोर नतमस्तक होऊन आदरानं आपले कपाळ जमिनीला टेकवलं. आता जान्हवीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाला आहे. याला अनेकजण पसंत करत आहेत. 'पेड्डी' या चित्रपटाबद्दल सांगायचं झाल्यास, याचं दिग्दर्शन बुची बाबू सना यांनी केलंय. या चित्रपटात राम चरण आणि जान्हवी कपूर यांच्या व्यतिरिक्त बोमन इराणी, शिवा राजकुमार, जगपती बाबू ,दिव्येंदू आणि असे अनेक कलाकार आहेत. या चित्रपटात राम चरणनं एका 'क्रॉसओव्हर ॲथलीट'ची भूमिका साकारली आहे, जो क्रिकेट, कुस्ती आणि धावण्याच्या शर्यती (sprinting) या तिन्ही क्षेत्रांत पारंगत असतो.
'पेड्डी' चित्रपटाची कहाणी : या चित्रपटाची कहाणी एका ग्रामीण गावात राहणाऱ्या एक जिद्दी तरुण, तीव्र क्रीडा प्रेमीच्या जीवनावर आधारित आहे. यानंतर तो क्रिडा क्षेत्रात आपली एक नवीन ओळख बनविण्यासाठी सतत प्रयत्न करताना दिसतो. या प्रवासात त्याला प्रतिस्पर्धेतून निर्माण होणारे वैमनस्य, अहंकार आणि लोकांच्या अपेक्षांचे ओझे अशा अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. या चित्रपटामध्ये जान्हवी अचियम्मा नावाच्या एका धाडली मुलीची भूमिका करत आहे. दरम्यान या चित्रपटाचा ट्रेलर हा अनेकांना खूप पसंत आला होता. आता हा चित्रपट येणाऱ्या दिवसांमध्ये किती कमाई करेल हे पाहणं लक्षणीय असणार आहे.