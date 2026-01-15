'जन नायकन' वाद, विजयच्या चित्रपटाविरुद्धची सीबीएफसीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली, मद्रास उच्च न्यायालय देईल निकाल...
'जन नायकन'च्या निर्मात्यांना न्यायालयाकडून आणखी एक झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं चित्रपटाबाबत सीबीएफसीची याचिका फेटाळून लावली आहे.
Published : January 15, 2026 at 2:15 PM IST
मुंबई : थलापती विजयच्या 'जन नायगन' चित्रपटाला आणखी एक धक्का बसला आहे. 15 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी)कडून मंजुरी मागणारी निर्मात्यांची याचिका फेटाळली. न्यायालयानं मद्रास उच्च न्यायालयाला 20 जानेवारी 2026 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी आणि निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता मद्रास उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी करेल. गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयानं अभिनेता विजयच्या तमिळ चित्रपट 'जन नायकन'च्या निर्मात्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला.
'जन नायगन' चित्रपट वादात : याचिकेत चित्रपटाच्या प्रमाणन प्रक्रियेला स्थगिती देण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठानं या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि मद्रास उच्च न्यायालयाला 20 जानेवारीपर्यंत या प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. लाइव्ह लॉ नुसार, न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले, "आम्ही सर्व न्यायाधीशांनी दाखल केल्यापासून एक किंवा दोन दिवसांत प्रकरणे निकाली काढल्यास त्यांचे स्वागत करू. परंतु सर्व प्रकरणांमध्ये असेच व्हायला हवे. हे खूप लवकर घडले आहे. हा खटला 6 तारखेला दाखल करण्यात आला आणि 7 तारखेला निकाल देण्यात आला, तर हा खटला 20 तारखेला विभागीय खंडपीठासमोर आहे आणि त्यांना अपील करण्याचा अधिकार आहे."
निर्मात्यानं आव्हान दिले : ही याचिका चित्रपटाचे निर्माते केव्हीएन प्रॉडक्शन एलएलपी यांनी दाखल केली होती. चित्रपटाला प्रमाणित करण्याच्या केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाच्या पूर्वीच्या निर्देशांना स्थगिती देणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या डिव्हिजन बेंचच्या आदेशाला निर्मात्यानं आव्हान दिले. निर्मात्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला की, "इंडस्ट्रीमध्ये अशी पद्धत आहे की, एकदा प्रदर्शनाची तारीख जाहीर झाली की, 5000 थिएटर बुक केले जातात. चित्रपटाला कटसह प्रमाणपत्र मिळते. प्रसिद्धी आधीच झाली आहे. लोक तीन महिने वाट पाहणार नाहीत." यानंतर न्यायमूर्ती दत्ता यांनी ही याचिका अकाली दाखल करण्यात आली आहे अशी टिप्पणी करत म्हटले की, "जेव्हा प्रकरण डिव्हिजन बेंचसमोर निकाली निघते, तेव्हा तुम्ही आदेशाला आव्हान देऊ शकत नाही. त्याला योग्य मंचात आव्हान द्यावे लागते."
