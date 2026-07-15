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'जना नायगन'च्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर, विजयचा शेवटचा चित्रपट होईल ' या' दिवशी प्रदर्शित

'जना नायगन' या चित्रपटाची रिलीज तारीख समोर आली आहे. हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

jana nayagan
'जना नायगन' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 4:50 PM IST

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हैदराबाद : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि अभिनेता थलपथी विजय यांचा 'जना नायगन' चित्रपट सध्या खूप चर्चेत आहे. दरम्यान बऱ्याचं प्रतीक्षेनंतर थलपथी विजयनं चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली. या चित्रपटाचे पोस्टर शेअर करत त्यानं त्यांच्या चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी दिली आहे. दरम्यान विजयनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं,'जना नायगन' 23 जुलै. पोस्टरमध्ये, थलपथी विजय पोलिसांच्या गणवेशात, चष्मा घालून आणि हातात तलवार घेतलेला दिसत आहे. आता अभिनेत्याचा हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज झाला आहे. बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर, चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची अधिकृत तारीख जाहीर झाल्यानंतर विजयचे चाहते देखील खूप खुश आहेत.

चित्रपटाच्या प्रदर्शनास सतत विलंब : हा चित्रपट जानेवारीमध्ये प्रदर्शित होणार होता. मात्र याला सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र मिळाले नाही, त्यामुळं हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकला नाही. दरम्यान चित्रपटाच्या प्रदर्शनास सतत विलंब होत राहिला आणि आता तो जुलैमध्ये प्रदर्शनासाठी सज्ज आहे. त्याला 'ए' प्रमाणपत्र मिळालं आहे. चित्रपटाचा कालावधी 3 तास, 3 मिनिटे आणि 52 सेकंद आहे. हा चित्रपट बऱ्याच काळापासून चर्चेत आहे. हा थलपथी विजयचा शेवटचा चित्रपट असून हा त्याच्या चाहत्यांसाठी अधिक विशेष असणार आहे. विजयनं चित्रपटांमधून निवृत्ती घेतली असून तो राजकारणात सक्रिय आहे. तो तामिळनाडूचा मुख्यमंत्री आहे. या चित्रपटामध्ये विजयचा प्रेक्षकांना ॲक्शन अवतार पाहायला मिळणार आहे. आता विजयला त्याच्या नवीन अवतारामध्ये पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत.

'जना नायगन' चित्रपटाबद्दल : तसेच 'जना नायगन' या चित्रपटाचे दिग्दर्शन एच. विनोथ यांनी केलं आहे. व्यंकट के. नारायण यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. या चित्रपटामध्ये पूडा हेगडे बॉबी देओल आणि मामिता बैजू यांच्याही महत्वाच्या भूमिका आहेत. या चित्रपटाबद्दल चाहते खूप उत्सुक आहेत. आता हा चित्रपट बॉक्सवर किती कमाई करेल यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान हा चित्रपट एप्रिलमध्ये एचडी प्रिंटमध्ये ऑनलाइन लीक झाला होता. यानंतर याप्रकरणी काही लोकांना अटक देखील करण्यात आली होती. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन एच. विनोथ यांनी केलं आहे. व्यंकट के. नारायण यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. केव्हीएन प्रोडक्शन्स ही निर्मिती संस्था आहे. या चित्रपटात पूजा हेगडे, बॉबी देओल आणि मामिता बैजू हे कलाकारही आहेत. चाहते चित्रपटाबद्दल उत्सुक आहेत. तसेच एप्रिलमध्ये हा चित्रपट एचडी प्रिंटमध्ये ऑनलाइन लीक झाला होता. या प्रकरणात काही लोकांना अटकही करण्यात आली होती.

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