'जना नायकन' चित्रपटाच्या ऑनलाइन लीकबद्दल पूजा हेगडेनं व्यक्त केली तीव्र चिंता...
'जना नायकन' चित्रपट लीक झाल्यानंतर चित्रपटसृष्टीतील अनेक स्टार्सनं यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. आता पूजा हेगडेनेही यावर आपलं मत मांडलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 11, 2026 at 2:42 PM IST
हैदराबाद : तमिळ सुपरस्टार थलपथीच्या आगामी 'जना नायगन' या चित्रपटाच्या लीकमुळं संपूर्ण चित्रपटसृष्टी संतप्त झाली आहे. या प्रकरणामुळं अनेक कलाकारांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. आता चित्रपटाची मुख्य अभिनेत्री, पूजा हेगडे हिनेही आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. शनिवारी, 11 एप्रिल रोजी, अभिनेत्रीनं तिच्या ट्विटर हँडलवर 'जना नायगन' लीकबद्दल एक निवेदन शेअर केले, ज्यात तिनं आपली निराशा व्यक्त केली आणि या प्रोजेक्टमागील कठोर परिश्रम आणि समर्पणावर प्रकाश टाकला. तिनं या घटनेला अत्यंत निराशाजनक म्हटलंय. पूजा हेगडेनं तिच्या निवेदनात लिहिलं, 'माझ्या प्रिय प्रेक्षकांनो, एक चित्रपट हा असंख्य तासांची मेहनत, सर्जनशील जोखीम, वैयक्तिक त्याग आणि तुम्हाला सर्वोत्तम अनुभव देण्यासाठी दररोज झटणाऱ्या टीमचा परिणाम असतो. आमचा चित्रपट ऑनलाइन लीक झालेला पाहून मलाच नाही, तर त्यावर काम केलेल्या प्रत्येकाला याबद्दल खूप दुःख होत आहे.'
पूजा हेगडेनं 'जना नायगन' चित्रपट लीक झाल्यानंतर केली चिंता व्यक्त : चित्रपट लीक झाल्याबद्दल बोलताना, पुजानं लिहिलं, 'हा चित्रपट बेकायदेशीरपणे लीक आणि शेअर होताना पाहणे खूप कठीण आहे. आकडेवारीमुळं नाही, तर यामुळं चित्रपटातील प्रत्येक कलाकार आणि तंत्रज्ञाला मिळायला हवा असलेला आदर मिळत नाही. 'विजयचा शेवटचा चित्रपट थिएटरमध्ये पाहण्याचे आवाहन करत पूजा म्हणाली, 'विजय सरांचा शेवटचा चित्रपट, शेवटच्या वेळी, मोठ्या पडद्यावर व्यवस्थितपणे पाहण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र यायलाच हवं, नाही का? चला तर मग तो व्यवस्थित पाहूया. वाट पाहूया. ती योग्य वेळी येईल. पायरसीला प्रोत्साहन देऊ नका. अशा प्रकारेच सिनेमा आणि कला टिकून राहतील.'
पायरसीचा निषेध : पूजा हेगडेच्या आधी, चिरंजीवी, रजनीकांत, कमल हासन, विजय देवराकोंडा, सूर्या शिवकुमार, प्रदीप रंगनाथन, कीर्ती, शिवकार्तिकेयन, विजय अँटनी, सिबी सत्यराज, शंतनू विशाल, केविन, जीवा, आणि खुशबू सुंदर यांच्यासह अनेक दक्षिण भारतीय चित्रपट कलाकारांनी 'जना नायगन' लीकवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. या स्टार्सनं पायरसीचा निषेध केला आहे आणि प्रेक्षकांना चित्रपटाला थिएटरमध्ये जाऊन पाठिंबा देण्याचे आवाहन केलं आहे. हा चित्रपट जून 2026च्या महिन्यात रिलीज होण्याची शक्यता आहे. सध्या या चित्रपटाच्या रिलीजची तारीख ही समोर आली नाही. मात्र विजयचे चाहते त्याच्या या आगमी चित्रपटाच्या रिलीजीची वाट पाहात आहेत.