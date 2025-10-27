'जामतारा सीझन २' फेम सचिन चांदवडेचं निधन, वाचा सविस्तर...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2025 at 4:59 PM IST
मुंबई - 'जामतारा सीझन २'मधील अभिनेता सचिन चांदवडेचं वयाच्या २५व्या वर्षी निधन झाल्याची बातमी आता समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सचिननं त्याच्या राहत्या घरात आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. यानंतर त्याला तातडीनं रुग्णालयात नेले गेले, त्याची खूप प्रकृती बिघडली होती. यानंतर त्याला त्याला धुळे येथील रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. यानंतर २४ ऑक्टोबर रोजी दुपारी १२:३० वाजता उपचारादरम्यान त्यानं अखेरचा श्वास घेतला. सध्या त्याच्या आत्महत्येचे कारण अद्यापही समोर आलेले नाही. काही दिवसापूर्वी सचिननं त्याच्या नवीन प्रोजेक्टची घोषणा केली होती, याचं नाव 'असुरवन' असून यात तो मुख्य भूमिकेत दिसणार होता. त्याचा हा चित्रपट या वर्षाच्या अखेरीस प्रदर्शित होणार होता. सध्या निधनाच्या बातमीवर सचिनच्या कुटुंबियांकडून अधिकृत विधान आलं नाही.
'जामतारा सीझन २' फेम सचिन चांदवडेचं निधन : अवघ्या २५ वर्षीय अभिनेता सचिन चांदवडेनं आत्महत्या केल्याचं समोर आल्यानंतर अनेकांना धक्का बसला आहे. सचिन हा फक्त अभिनेताच नव्हता तर एक अभियंता देखील होता. तो पुण्यातील एका कंपनीमध्ये काम करत होता. त्याला अभिनय करायला खूप आवडत होता. त्यामुळेचं त्यानं चित्रपटसृष्टीत जाण्याचा निर्णय घेतला होता. लहानपणापासूनच त्याला रंगमंचावर आणि कॅमेऱ्यासमोर येण्याची इच्छा असल्यामुळं त्यानं मराठी चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला. मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये त्याला एक सुंदर संधी मिळाली. यानंतर त्यानं अभिनयावर लक्ष केंद्रित करण्याचा विचार केला. त्याचा अभिनय अनेकांना आवडतो.
सचिन चांदवडेबद्दल : दरम्यान अभिनेता सचिन चांदवडे हा महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यातील उंदीरखेडे नावाच्या गावचा रहिवासी होता. छोट्या शहरातून आलेल्या या अभिनेत्यानं खूप कमी वेळात प्रेक्षकांची मन जिंकली होती. आता सचिनच्या निधनामुळं त्याच्या गावातच नाही तर संपूर्ण तालुक्यात शोककळा पसरली आहे. सचिन चांदवडेच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. आता चित्रपटसृष्टीतील काही स्टार्स सचिनचे मित्र आणि चाहते सोशल मीडियाच्या माध्यामातून आपलं दु:ख व्यक्त करत त्याला श्रद्धांजली वाहत आहेत.