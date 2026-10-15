सुपरस्टार रजनीकांतच्या 'जेलर 2'मधील इमारतीच्या स्फोटाचे दृश्य खरे ? स्टंट दिग्दर्शकानं केला खुलासा...
अॅक्शन दिग्दर्शकानं सुपरस्टार रजनीकांत सेटवर कसे वागतात याबद्दल माहिती शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 5:24 PM IST
हैदराबाद : रजनीकांतचा चित्रपट 'जेलर 2' 15 ऑक्टोबर रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला, ज्याचं ओपनिंग शो सकाळी 6 वाजता सुरू झाले. या चित्रपटात अॅक्शन आणि थरारक दृश्ये आहेत. स्टंट आणि अॅक्शन दिग्दर्शक चेतन डिसूझा म्हणतात की, ही दृश्ये तयार करण्याच्या प्रक्रियेत पात्रांना उत्कृष्टपणे सादर करण्याइतकेच त्यांना समजून घेणे महत्त्वाचे होते.
स्टंट आणि अॅक्शन दिग्दर्शक चेतन डिसूझा यांनी केला खुलासा : एका मुलाखतीत, डिसूझानं रजनीकांतसोबत काम करण्याबद्दल, दिग्दर्शक नेल्सन दिलीपकुमार यांच्यासोबत केलेल्या सहकार्याबद्दल आणि चित्रपटातील काही ॲक्शन सीन्सच्या डिझाइनबद्दल सांगितले. ट्रेलरमध्ये रजनीकांतच्या मागे दिसणारा स्फोट खरा होता, हेदेखील त्यांनी उघड केले. त्यांनी म्हटलं, "ट्रेलरमध्ये रजनी सरांच्या मागे दिसणारा स्फोट हा खरा आहे. आम्ही तो थोडा अतिशयोक्तीपूर्ण दाखवला आहे. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर तुम्हाला पडद्यामागील फुटेज पाहायला मिळेल. चित्रपटात हा एकमेव स्फोट नाही, यात आणखी अनेक आश्चर्याचे धक्के आहेत."
डिसूझानं चित्रपटातील ॲक्शन आणि भव्य दृश्यांना आकार देण्यामधील नेल्सनच्या दूरदृष्टीचे कौतुक केलं. त्याच्या मते, दिग्दर्शकाला एखाद्या सीनमधून नेमके काय हवे आहे, हे अचूकपणे माहित असते, यामध्ये थरारक दृश्यांची वेळ आणि त्याला जुळणारे संगीत यांचाही समावेश असतो. त्यांनी पुढं सांगितलं की, "दिग्दर्शक आपल्या इच्छा, सीन, संगीत आणि सादरीकरणाच्या वेळेबद्दल खूप स्पष्ट असतात. ते खूप स्पष्टवक्ता आहे. ते मला कामाबद्दल सांगायचे आणि मी त्यांना सूचना द्यायचो." त्यावर आधारित आम्ही काहीतरी नवीन तयार करायचो.
रजनीकांतसाठी ॲक्शन कशी डिझाइन केली जाते : पण डिसूझासाठी, रजनीकांतसाठी ॲक्शन डिझाइन करणे हे केवळ प्रत्येक फाईट सीन तयार करण्यापुरते मर्यादित नव्हते. पात्राला डोळ्यासमोर ठेवून दृश्यांचे नियोजन केले जात असे, ज्यात कमीत कमी हालचालींमधून विलक्षण प्रभाव निर्माण करण्यावर भर दिला जात असे. त्यांनी स्पष्ट केलं की "सर्वप्रथम, आम्ही पात्राच्या आधारावर फाईट सीन्स डिझाइन केले. त्यानुसारच लढत आहे. कमीत कमी हालचालींमधून मोठ्या गोष्टी दाखवणे ही आमची कल्पना होती."
ॲक्शन दिग्दर्शकानं हेही आठवले की, सेटवर रजनीकांतचा स्वभाव अत्यंत मनमोकळा होता. त्यांचे मोठे स्थान असूनही, सुपरस्टार हे सुनिश्चित करत असत की ॲक्शन योग्यरित्या केली जात आहे आणि टीमला काही बदलांची आवश्यकता आहे का डिसूझा म्हणाले, "जेव्हा मी काहीतरी समजावून सांगत होतो, तेव्हा रजनी सर मला विचारायचे, 'मी बरोबर करतोय का? तुम्हाला माझ्याकडून काही बदल हवे आहेत का? अशा एका प्रमुख व्यक्तीच्या तोंडून हे ऐकणे खूप दिलासादायक आहे. "त्यांच्यासाठी मोठे किंवा छोटे काही महत्त्वाचे नाही, ते सर्वांना समान वागणूक देतात."
चेतन डिसूझा कोण आहेत? : चेतन डिसूझा हे एक ॲक्शन दिग्दर्शक, स्टंट डिझायनर आणि फाईट कोरिओग्राफर आहेत, ज्यांनी अनेक भारतीय चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. त्यांच्या चित्रपटांमध्ये 'आवेशम', 'बघीरा', 'मॅक्स', 'भारती रणगल' आणि 'किंगडम' यांचा समावेश आहे, जे विविध ॲक्शन प्रकारांमधील त्यांचे कौशल्य दर्शवतात. 'जेलर 2'चे ॲक्शन दिग्दर्शक म्हणूनही त्यांचे नाव आता प्रसिद्ध आहे.
चित्रपटांच्या सेटपलीकडे, डिसूझा 'सीएफ ॲक्शन' (CF Action) या ॲक्शन डिझाइन आणि स्टंट्समध्ये माहिर असलेल्या टीमसाठी डिझाइन करतात. ते बंगळूर-स्थित मूव्हमेंट आणि ॲक्शन प्रशिक्षण केंद्र 'केऑस फॅक्टरी'चे सह-संस्थापक देखील आहेत. त्यांना मार्शल आर्ट्सचा दोन दशकांहून अधिक अनुभव आहे.