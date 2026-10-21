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रजनीकांत अभिनीत 'जेलर 2'नं जगभरात 500 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला, वाचा सविस्तर

रजनीकांत अभिनीत 'जेलर 2'नं जगभरात 500 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर खूप वेगानं कमाई करत आहे.

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'जेलर 2' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 21, 2026 at 12:02 PM IST

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हैदराबाद : साऊथ स्टार रजनीकांतच्या ॲक्शन कॉमेडी चित्रपट 'जेलर 2'नं प्रदर्शनाचा एक आठवडा पूर्ण होण्यापूर्वीच बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे. या चित्रपटानं 6 दिवसांत जगभरात 500 कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला आहे. दसऱ्याच्या दिवशी, 20 ऑक्टोबरला प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटानं भारतात जवळपास 300 कोटीहून अधिक कमाई केली आहे. रजनीकांतचा 2023मधील चित्रपट 'जेलर' हा जगभरातील बॉक्स ऑफिसचे विक्रम मोडण्यासाठी सज्ज झाला आहे. त्याआधी, चित्रपटानं सहाव्या दिवशी किती कोटी रुपये कमावले आणि आतापर्यंत देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किती व्यवसाय केला आहे, हे जाणून घेऊया. तसेच, 'जेलर 2'न सातव्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर कशी कामगिरी करतो, हे देखील आपण पाहणार आहोत.

'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिवस 6 : 'जेलर 2'नं दसऱ्याच्या सुट्टीचा पुरेपूर फायदा घेतला. सॅकनिल्कनुसार चित्रपटानं सहाव्या दिवशी 45.55 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. चित्रपटानं पाचव्या दिवशी 42.35 कोटी कमावले होते, तर देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर यानं 59.7 कोटी कमाईसह सुरुवात केली होती. दुसऱ्या दिवशी कमाई घटून 37.10 कोटींवर पोहोचली. तिसऱ्या दिवशी चित्रपटानं 47.25 कोटी कमावले. चौथ्या दिवशी चित्रपटानं 55.85 कोटींची कमाई केली. एकूणच, 'जेलर 2'चे भारतातील निव्वळ कलेक्शन 289.14 कोटींवर पोहोचले आहे. या चित्रपटाची एकूण देशांतर्गत कलेक्शन 338.58 कोटी आहे. आता हा चित्रपट सातव्या दिवसाची कमाई 2.42 कोटींची कमाई करू शकतो, अशा अंदाज आहे.

2026 मधील तिसरा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट : 2026 हे वर्ष चित्रपटांसाठी विशेष ठरले आहे. 'धुरंधर 2' हा 500 कोटींचा टप्पा ओलांडणारा पहिला चित्रपट होता, आणि आता 'जेलर 2' हा 2026 मधील 500 कोटींची कमाई करणारा तिसरा चित्रपट ठरला आहे. चालू वर्षात केवळ 'धुरंधर 2', 'दृश्यम 3' आणि 'जेलर 2' यांनीच 500 कोटी किंवा त्याहून अधिक कमाई केली आहे.

2026 मधील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट कोणता?

1 धुरंधर 2: द रिव्हेंज 1,813.39 कोटी

2 दृश्यम 3: द कन्क्लुजन 556.22 कोटी

3 जेलर 2 - 500 कोटी (कमाई सुरू आहे...)

4 हनुमान अंश - 450.68 कोटी

5 बॉर्डर 2 - 450.19

एकूण कमाईनुसार सर्वाधिक कमाई करणारे तमिळ चित्रपट

2.0 (2018) 700–850 कोटी

जेलर (2023) 605–650 कोटी

लिओ (2023) 595–515 कोटी

कुली (2025) 514–675 कोटी

पोन्नियिन सेल्वन: 1 (2022) 488–500 कोटी (अंदाजे)

'जेलर 2'बद्दल : 'जेलर 2' हा एक ॲक्शन कॉमेडी चित्रपट असून, यात रजनीकांत मुख्य भूमिकेत आहेत. चित्रपटातील त्यांनी मुथुवल पांडियन नावाच्या एका निवृत्त जेलरचं पात्र साकारलं आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती कलानिधी मारन यांनी केली असून, नेल्सन दिलीपकुमार यांनी दिग्दर्शन केलंय. विजय कार्तिक कन्नन यांनी छायांकन केले आहे. अनिरुद्ध रविचंद्रन यांचे संगीत पुन्हा एकदा हिट ठरले आहे. 165 मिनिटांच्या या चित्रपटाचे बजेट 250 ते 350 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे.

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