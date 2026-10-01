जयदीप अहलावत : आधीपासूनच प्रचंड लोकप्रिय असलेल्या फ्रँचायझीचा भाग होताना अपेक्षा आणि दबावही स्वाभाविकपणे असतो!
जयदीप अहलावतनं ‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ चित्रपटाबद्दल काही गोष्टी शेअर केल्या आहेत. यात त्यानं या चित्रपटातील भूमिकेबद्दल भाष्य केलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 1:12 PM IST
मुंबई : आपल्या दमदार अभिनयानं प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवणारा अभिनेता म्हणजे जयदीप अहलावत. ‘पाताल लोक’मधील हाथीराम चौधरी असो, ‘महाराज’, ‘थ्री ऑफ अस’ यांसारख्या चित्रपटांमधील भूमिका असोत किंवा ओटीटीवरील 'द फॅमिली मॅन 3' सरकत्या विविध व्यक्तिरेखा, जयदीप यांनी प्रत्येक भूमिकेला स्वतःची वेगळी छाप दिली आहे. त्यांच्या सहज, संयत आणि प्रभावी अभिनयाचं प्रेक्षकांकडून सातत्यानं कौतुक होत आलं आहे. आता ‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ या बहुचर्चित फ्रँचायझीच्या अंतिम अध्यायात ते एका नव्या भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येणार आहेत. बॉलिवूडमधील लोकप्रिय कौटुंबिक क्राईम-थ्रिलर फ्रँचायझी ‘दृश्यम’ आता आपल्या अंतिम अध्यायाकडे वाटचाल करत आहे. विजय साळगावकरसमोर यावेळीचं आव्हान अधिक कठीण आहे. गुन्हे शाखेचे एसपी राजवीर सिंह तोमर विजयच्या प्रत्येक हालचालीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळं कायद्याला पुन्हा एकदा चकवा देत विजय साळगावकर आपला बचाव करण्यात यशस्वी ठरणार का, हा प्रश्न प्रेक्षकांना पडला आहे.
जयदीप अहलावतनं ‘दृश्यम द कन्क्लूजन’मधील भूमिकेबद्दल केलं भाष्य : विजयच्या आयुष्यातील ‘शनी’ अशीच एसपीची चर्चा चाहत्यांमध्ये रंगली असताना, या भूमिकेत दिसणाऱ्या जयदीप अहलावत यांनी ‘दृश्यम’सारख्या लोकप्रिय फ्रँचायझीचा भाग होण्याचा अनुभव सांगितला. ते म्हणाले, “एखाद्या यशस्वी फ्रँचायझीमध्ये प्रवेश करताना सर्वप्रथम आपण ज्या विश्वात प्रवेश करतोय, ते समजून घेणं ही आपली जबाबदारी असते, असं मला वाटतं. प्रत्येक फ्रँचायझीची स्वतःची एक लय असते, प्रेक्षकांशी तिचं एक वेगळं नातं असतं आणि ‘दृश्यम’चा तर एक विशिष्ट बाज आहे.” यानंतर त्यांनी पुढं सांगितलं, “मी अशा विश्वात प्रवेश करत होतो, जे आधीपासूनच प्रेक्षकांचं होतं, याची मला पूर्ण जाणीव होती. त्यांनी विजय साळगावकरसोबतचा प्रवास अनुभवला आहे, त्याची कार्यपद्धती समजून घेतली आहे आणि त्याच्याबद्दल स्वतःची मतं तयार केली आहेत. त्यामुळं राजवीरचं पात्र एखाद्या पूर्णपणे नव्या कथेत प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तीप्रमाणे साकारता येणार नव्हतं. ज्या विश्वात तो प्रवेश करत आहे, त्याची त्याला जाणीव आहे, हे त्याच्या व्यक्तिरेखेतून जाणवणं गरजेचं होतं.”
अजय आणि तब्बूसारख्या स्टार्सबरोबर काम करण्यावर केलं भाष्य : आधीपासूनच प्रचंड लोकप्रिय असलेल्या फ्रँचायझीचा भाग होताना अपेक्षा आणि दबावही स्वाभाविकपणे असतो. याबद्दल बोलताना जयदीप म्हणाले, “माझ्या मते, चित्रीकरण सुरू होईपर्यंतच दबावाचा उपयोग होतो. त्याआधी तो तुम्हाला अशा अनेक गोष्टींचा विचार करायला लावू शकतो, ज्यांचा प्रत्यक्ष दृश्याशी काहीही संबंध नसतो. मात्र, एकदा तुम्ही सेटवर पोहोचलात की, त्या क्षणी तुमच्यासमोर असलेल्या दृश्याला तुम्ही योग्य न्याय देत आहात की नाही, एवढाच दबाव महत्त्वाचा असतो.” अजय देवगण आणि तब्बूसारख्या कसलेल्या कलाकारांसोबत काम करण्याचा अनुभवही 'दृश्यम द कन्क्लूजन’मध्ये सहभागी होताना जयदीप यांच्यासाठी विशेष ठरला. ते म्हणाले, “अजय सर आणि तब्बू मॅडम यांच्यासोबत काम करण्यामुळं माझ्यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया आणखी रंजक झाली. ज्या कलाकारांना संयमित अभिनयाची इतकी उत्तम जाण आहे, त्यांच्यासोबत काम करताना प्रसंगात उगाचच तीव्रता आणण्याची गरज भासत नाही. माझ्यासाठी आव्हान हे होतं की, राजवीर या जगाचा सुरुवातीपासूनच एक भाग असल्यासारखा वाटला पाहिजे आणि त्याच वेळी या नव्या व्यक्तीमुळं आपल्या परिचित विश्वात नेमकं काय घडू शकतं, याची उत्सुकताही प्रेक्षकांच्या मनात निर्माण झाली पाहिजे.”
अजय देवगणसोबतच्या महत्त्वाच्या प्रसंगाबद्दल ते म्हणाले, “त्या प्रसंगाच्या वेळी मी खूपच घाबरलो होतो. खरंच, त्या दृश्याच्या चित्रीकरणावेळी माझ्यावर खूप दडपण होतं, मी अतिशय अस्वस्थ आणि तणावाखाली होतो. तो प्रसंग साकारताना यापूर्वी चित्रित केलेल्या एका दृश्याच्या वेळीच्या काही आठवणीही माझ्या मनात येत होत्या. पण हा प्रसंग ज्या पद्धतीनं लिहिला आहे, तो विलक्षण आहे. खरंच, लेखन अप्रतिम आहे. आतापर्यंत ज्या संकेतांमधून ही गोष्ट पुढे नेण्यात आली आहे, त्यातील हा प्रसंग दोघांसाठीही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तो साळगावकरांसाठी जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच आमच्या तोमरच्या व्यक्तिरेखेसाठीही महत्त्वाचा आहे. किंबहुना, तो संपूर्ण कुटुंबासाठीच महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळं हा प्रसंग अतिशय सुंदरपणे लिहिला आणि साकारला गेला आहे. तो पडद्यावर तितक्याच प्रभावीपणे पोहोचला असेल, अशी मला आशा आहे.”
अक्षय खन्नांच्या व्यक्तिरेखेशी तुलना : दिग्दर्शक अभिषेक पाठक यांनी दाखवलेला विश्वास आणि अक्षय खन्नांच्या व्यक्तिरेखेशी तुलना होण्याबाबत ते म्हणाले, “मला जेव्हा ही कथा सांगण्यात आली, तेव्हा माझी व्यक्तिरेखा अक्षय सरांची जागा घेते आहे किंवा त्यांच्या व्यक्तिरेखेची जागा भरून काढण्यासाठी येत आहे, अशा पद्धतीनं ती मांडण्यात आली नव्हती. एका व्यक्तिरेखेचा प्रवास संपतो आणि त्यानंतर दुसऱ्या व्यक्तिरेखेचा प्रवेश होतो. त्यामुळं त्या भूमिकेचा कोणताही दबाव घेण्याचा प्रश्नच नव्हता. तुलनेचा विचार केला, तरी मला वाटत नाही की, तशी तुलना होईल. कारण हा पूर्णपणे वेगळा प्रवास आहे. या व्यक्तिरेखेची ओळखही अगदी नव्या पद्धतीने करून दिली जाते. मीरा, देशमुख कुटुंब किंवा साळगावकर कुटुंब या सर्वांशी त्याचे नवे संबंध निर्माण होतात. त्यामुळं ही व्यक्तिरेखा स्वतंत्रपणे उभी राहणारी आहे आणि तिच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही तितकाच स्वतंत्र आहे. त्यामुळं माझ्यावर कोणताही दबाव नव्हता. अभिषेकनं जेव्हा मला कथा सांगितली, तेव्हाही क्षणभर असे वाटले नाही की, ‘ही व्यक्तिरेखा दुसऱ्या कोणाच्या अस्तित्वामुळं कथेत आली आहे.’ ती स्वतःचा स्वतंत्र प्रवास करणारी व्यक्तिरेखा आहे. कथा वाचल्यानंतरही मला हेच जाणवलं. चित्रपट पाहिल्यावर तुम्हालाही ते जाणवेल. त्यांनी ही व्यक्तिरेखा अतिशय सुंदरपणे लिहिली आहे. सुरुवातीला तुम्हाला त्याबद्दल काही गोष्टी जाणवतात, कारण दिग्दर्शक आणि लेखक म्हणून अभिषेक या चित्रपटाच्या प्रवासातून आधीच गेलेला आहे. या चित्रपटासोबत त्यानं आपल्या आयुष्यातील बराच काळ व्यतीत केला आहे. त्यामुळं तोमर नेमका कोण आहे, याबाबत त्याची स्पष्टता माझ्यापेक्षा खूप अधिक होती. त्याच्या वेशभूषेपासून, केशरचनेपासून, गॉगल्सपासून ते तो नेमका काय परिधान करणार आहे इथपर्यंत प्रत्येक गोष्ट त्यानं अतिशय बारकाईनं आणि स्पष्टपणे निश्चित केली होती. जेव्हा दिग्दर्शक आणि संपूर्ण टीम एखाद्या व्यक्तिरेखेची अशी सुंदर मांडणी करतात, तेव्हा अभिनेत्याचं काम खूपच सोपं होतं. त्यातच एवढ्या उत्तम कलाकार आणि तंत्रज्ञांसोबत काम करण्याची संधी मिळाल्यामुळं एक प्रकारची सहजता आणि आत्मविश्वास निर्माण झाला. त्यामुळं कोणताही दबाव जाणवला नाही.”
‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ चित्रपटाबद्दल : अभिषेक पाठक दिग्दर्शित ‘दृश्यम द कन्क्लूजन’मध्ये अजय देवगण, तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर, जयदीप अहलावत, प्रकाश राज, कमलेश सावंत, इशिता दत्ता आणि मृणाल जाधव यांच्यासह अनेक दमदार कलाकारांची फळी पाहायला मिळणार आहेत. लोकप्रिय ‘दृश्यम’ फ्रँचायझीचा हा अंतिम अध्याय असल्यानं या चित्रपटाकडे प्रेक्षकांचं विशेष लक्ष लागलं आहे. स्टार स्टुडिओ18 प्रस्तुत आणि पॅनोरमा स्टुडिओज निर्मित या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अभिषेक पाठक यांनी केलं असून, अभिषेक पाठक, आमिल कियान खान आणि परवीझ शेख यांनी चित्रपटाचं लेखन केलं आहे. आलोक जैन, अजित अंधारे, कुमार मंगत पाठक आणि अभिषेक पाठक यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. ‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ येत्या 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.