धर्मेंद्र यांच्या शेवटच्या 'एक्कीस' चित्रपटाच्या सेटवरील फोटो व्हायरल, चहाच्या टपरीवर बसलेला दिसला 'ही-मॅन'
धर्मेंद्र यांचा शेवटचा चित्रपट 'एक्कीस' येत्या डिसेंबर महिन्यात प्रदर्शित होणार आहे. आता चित्रपटातील अभिनेता जयदीप अहलावतनं काही फोटो सेटवरील शेअर केले आहेत.
मुंबई : अभिनेता धर्मेंद्र यांचं त्यांच्या शेवटच्या चित्रपट 'एक्कीस'च्या रिलीजपूर्वी निधन झालं. २४ नोव्हेंबर रोजी ८९व्या वर्षी या अभिनेत्याचं निधन झाल्यानंतर अनेकांनी सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट शेअर करून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. आजपासून अगदी एक महिन्यानंतर 'एक्कीस' चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात अभिनेता एक विशेष भूमिका साकारणार आहे. हा भारतीय सैनिकांच्या शौर्य आणि युद्धावर आधारित चित्रपट आहे. या चित्रपटाच्या सेटवरून धर्मेंद्रचे न पाहिलेले फोटो आता समोर आले आहेत. धर्मेंद्र यांचे सह-कलाकार जयदीप अहलावत यांनी त्यांच्या निधनानंतर त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी हे फोटो शेअर केले आहेत.
धर्मेंद्र यांच्या शेवटच्या चित्रपटाच्या सेटवरील फोटो : जयदीप अहलावत यांनी २५ नोव्हेंबर रोजी दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांना श्रद्धांजली वाहताना त्यांच्या इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, 'मी काहीही सांगू शकत नाही, फक्त एवढेच की त्या काही दिवसांत तुम्ही मला जे प्रेम दिलं ते मी आयुष्यभर लक्षात ठेवेन, सर. तुमची खूप आठवण येईल, हे जग तुमची आठवण काढेल. 'जट्ट यमला पगला दीवाना', ओम शांती.' जयदीपनं जड अंतःकरणानं धर्मेंद्र यांना श्रद्धांजली वाहिली आणि 'एक्कीस' चित्रपटाच्या सेटवरील काही फोटो देखील शेअर केले. या फोटोंमध्ये, जयदीप शूटिंगच्या ठिकाणी एका चहाच्या टपरीवर धर्मेंद्र यांच्या पायाशी बसलेला दिसत आहे. हे फोटो 'एक्कीस'च्या सेटवरील आहेत.
'या' चित्रपटात धर्मेंद्रची भूमिका काय असेल? : 'एक्कीस' हा चित्रपट भारतीय शहीद आणि परमवीर चक्र विजेते सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल यांच्या शौर्यावर आधारित आहे, ज्यांनी वयाच्या २१व्या वर्षी देशासाठी आपले जीवन अर्पण केले. अमिताभ बच्चन यांचे नातू अगस्त्य नंदा अरुण खेत्रपाल यांची भूमिका साकारणार आहेत. अरुण खेत्रपाल यांचे वडील ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल होते आणि धर्मेंद्र ही भूमिका साकारणार आहेत. ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल म्हणून धर्मेंद्र यांचा हा शेवटचा चित्रपट असेल. 'एक्कीस' चित्रपटातील त्यांचा फर्स्ट लूक धर्मेंद्र यांच्या मृत्युच्या दिवशी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटात जयदीप अहलावत देखील महत्त्वाची भूमिका साकारणार आहेत आणि अभिनेत्याचा फर्स्ट लूक धर्मेंद्र यांच्याबरोबर प्रदर्शित करण्यात आला आहे.
