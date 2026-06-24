गूढ, साहस आणि इतिहासाचा संगम दर्शविणाऱ्या ‘इंद्रजाल’चा फर्स्ट लुक प्रेक्षकांच्या भेटीला...
‘इंद्रजाल’चा फर्स्ट लुक प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन जागेश्वर ललिता ढोबळे यांनी केलंय
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 24, 2026 at 5:34 PM IST
हैदराबाद : भारतीय इतिहास, लोकपरंपरा आणि पौराणिक कथांचा सुरेख मिलाफ असलेला आगामी हिंदी चित्रपट ‘इंद्रजाल’ सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. नुकतेच प्रदर्शित करण्यात आलेल्या चित्रपटाच्या मोशन पोस्टर आणि फर्स्ट लुकनं प्रेक्षकांची उत्सुकता कमालीची वाढवली असून, या रहस्यमय कथेमागील गुपित नेमके काय आहे, याची चर्चा रंगू लागली आहे.
गूढ खजिन्याचा शोध, जंगलातील रोमांचकारी प्रवास, पौराणिक संदर्भ आणि थरारक घटनांची मालिका अशा विविध पैलूंनी सजलेला ‘इंद्रजाल’ हा चित्रपट एका वेगळ्याच सिनेमॅटिक अनुभवाचे आश्वासन देतो. भारतीय संस्कृतीशी निगडित असलेल्या निलावंतीच्या आख्यायिकेभोवती फिरणारी ही कथा प्रेक्षकांना एका रहस्यमय विश्वात घेऊन जाणार आहे.
‘इंद्रजाल’चा फर्स्ट लुक : शिवरत्न प्रॉडक्शनच्या बॅनरखाली साकारलेला हा पहिलाच हिंदी चित्रपट असून, सौ. सुचेता अजय निकम यांनी त्याची निर्मिती केली आहे. अजय निकम आणि मंगेश वैती यांनी सहनिर्मात्यांची जबाबदारी सांभाळली आहे. दिग्दर्शक जागेश्वर ललिता ढोबळे यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले असून, मराठी चित्रपटसृष्टीत उल्लेखनीय कामगिरी केल्यानंतर ते या चित्रपटाद्वारे हिंदी चित्रपटविश्वात पदार्पण करत आहेत. यापूर्वी त्यांनी ‘ढ लेकाचा’, ‘रेष्टीभ’ आणि ‘कुलस्वामिनी’ यांसारख्या चित्रपटांचे दिग्दर्शन केले आहे.
‘इंद्रजाल’ चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटात महेश निकम, शनाया त्रिपाठी, यशराज डिंबळे, किरण माने, कल्पना सारंग, नामदेव मुरकुटे यांच्यासह दर्शना रसाळ, धीरज शर्मा, सत्यम छेत्री, राहुल कुलकर्णी, संजना देशमुख, कल्पेश जगताप, लक्ष्मी विभुते आणि योगेश दांगट यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. चित्रपटाबद्दल बोलताना दिग्दर्शक जागेश्वर ललिता ढोबळे म्हणाले, “रहस्य, थरार आणि प्रभावी कथनशैली यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न ‘इंद्रजाल’मधून केला आहे. निर्मात्या सुचेता अजय निकम यांनी माझ्या संकल्पनेवर विश्वास ठेवला आणि संपूर्ण टीमनं मनापासून साथ दिली. त्याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे.” मुख्य अभिनेता महेश निकम यांनीही आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले, “या भव्य हिंदी चित्रपटात प्रमुख भूमिका साकारणे ही माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. भूमिकेची तयारी आणि चित्रीकरणाचा प्रत्येक दिवस नवे अनुभव देणारा ठरला. आता चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे.”
चित्रपट कधी होईल रिलीज : चित्रपटाचे छायांकन आकाश सेठी यांनी केले असून, कथालेखन आणि पटकथा राज्य पुरस्कार विजेते लेखक नामदेव मुरकुटे यांची आहे. गौरव चाटी यांनी संगीत दिले असून, गीते योगेश दांगट यांनी लिहिली आहेत. उदय साळवी यांचे पार्श्वसंगीत, जान्हवी शिंदे यांची वेशभूषा, सचिन पाटील यांची निर्मिती रचना तसेच हरेश प्रेमपरम सुतार आणि विक्रमसिंह चव्हाण यांची सर्जनशील निर्मिती या चित्रपटाच्या जमेच्या बाजू आहेत. कार्यकारी निर्मात्याची जबाबदारी अशोक केंद्रे यांनी सांभाळली आहे. ‘ऑगस्ट एंटरटेनमेंट’च्या माध्यमातून प्रदर्शित होणारा ‘इंद्रजाल’ हा रहस्य आणि साहसानं परिपूर्ण चित्रपट 24 जुलै 2026 रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.