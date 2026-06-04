जॅकी भगनानीनं बॉडीशेमिंगबद्दलचा अनुभव 'डबल डेट' शोदरम्यान केला शेअर
जॅकी भगनानी आणि त्याची पत्नी रकुल प्रीत सिंग हे 'डबल डेट' या चॅट शोमध्ये गेले. यावेळी अभिनेत्यानं बॉडीशेमिंगबद्दलचा त्याच्या अनुभवाबद्दल सांगितलं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 4, 2026 at 2:20 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता आणि निर्माता जॅकी भगनानी आणि त्याची पत्नी रकुल प्रीत सिंग, नेहा धुपिया आणि अंगद बेदी यांच्या 'डबल डेट' या चॅट शोमध्ये सहभागी झाले होते. यामध्ये अभिनेत्यानं काही अशा गोष्टीबद्दल सांगितलं, जे यापूर्वी त्यानं कधीही कुठे शेअर केलं नव्हतं. त्यांन आपल्या शारीरिक प्रतिमेबाबत आलेल्या कठीण अनुभवांबद्दल शोमध्ये चर्चा केली. लहानपणी त्याचं वजन जास्त असल्याबद्दल अनुभव शेअर करताना त्यानं म्हटलं, "तरुणपणी माझे वजन जवळपास 150 किलो होते आणि अनेकदा मला शरीराशी संबंधित असंवेदनशील टिप्पणींचा सामना करावा लागत होता.
बॉडीशेमिंगचा प्रसंग : अशाच एका प्रसंगाची आठवण करत जॅकीनं म्हटलं, "मला अजूनही आठवते, अक्षय सरांवर आधारित 'खिलाडियों का खिलाडी' हा चित्रपट आला होता. त्यावेळी निर्मात्यांमध्ये अशी चर्चा सुरू होती की, ते WWFमधील कुस्तीपटू योकोझुना याला भारतात बोलावणार आहेत आणि त्याला हिंदी चित्रपटसृष्टीत आणलं जाईल. त्यावेळी या गोष्टीची खूप चर्चा होती." अशाच एका संभाषणादरम्यान, स्वतः थोडे जाड असलेल्या एका काकानं माझ्या वडिलांना उद्देशून म्हटलं, "तुम्हाला बाहेरून योकोझुनाला बोलावण्याची काय गरज आहे? तुमच्या घरातच तर एक योकोझुना आधीच हजर आहे!"
चेष्टा करण्यापूर्वी दोनदा विचारही करत नाहीत : जॅकीनं पुढं सांगितलं, "लहानपणी लोकांसमोर तुम्ही अशा गोष्टींवर हसून विषय टाळता, पण त्या गोष्टी तुमच्या मनात मात्र कायम घर करून राहतात. 'बॉडीशेमिंग'चा लोकांवर कसा परिणाम होतो. लहानपणी किंवा वाढत्या वयात तुम्ही अनेक विनोदांचा विषय बनलेले असता. या देशात जर तुमचे वजन जास्त असेल किंवा तुमचा रंग सावळा असेल, तर लोक तुम्हाला हिणवण्यापूर्वी किंवा तुमची चेष्टा करण्यापूर्वी दोनदा विचारही करत नाहीत. उदाहरणार्थ, जर तिथे कोणीतरी हसत असेल, तर तुम्हाला वाटते की. हा माझ्यावरच तर हसत नाहीये ना? पण प्रत्यक्षात त्या व्यक्तीला तुमच्या अस्तित्वाची साधी जाणीवही नसते."
अभिनेता बनण्याचे स्वप्न : जॅकीनं त्या प्रसंगाबद्दलही सांगितलं, जेव्हा तो आपल्या वडिलांना चित्रपट निर्मितीच्या कामात मदत करत असताना त्यानं अभिनेता बनण्याचे आपलं स्वप्न व्यक्त केलं होतं."एके दिवशी मी माझ्या वडिलांना सांगितलं की, "मला अभिनेता बनायचं आहे. त्यांनी माझ्याकडे अत्यंत प्रामाणिकपणे पाहिलं आणि म्हणाले, तुझ्या सध्याच्या या अवस्थेत मी तुला लॉन्च करू शकत नाही. त्यावेळी मला खूप वाईट वाटलं, पण आज मला हे समजते की, ते मला अधिक निरोगी आणि शिस्तप्रिय बनण्याच्या दिशेनं प्रेरित करण्याचाच प्रयत्न करत होते."
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