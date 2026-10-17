जॅकी श्रॉफनं दिवंगत स्मिता पाटील यांच्या 71व्या जयंतीनिमित्त वाहिली आदरांजली...
जॅकी श्रॉफ यांनी दिवंगत स्मिता पाटील यांच्या 71व्या जयंतीनिमित्त त्यांना सोशल मीडियावर आदरांजली वाहिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 4:40 PM IST
हैदराबाद: अभिनेता जॅकी श्रॉफ यांनी ज्येष्ठ अभिनेत्री सिमी गरेवाल यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांना 'डिवा' असे संबोधले. यासोबतच, त्यांनी 'दहलीज' चित्रपटातील आपली सहकलाकार स्मिता पाटील यांच्या 71व्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली. जॅकी यांनी इन्स्टाग्रामवर स्मिता पाटील यांना श्रद्धांजली अर्पण करत लिहिलं, 'स्मिता पाटील जी, सदैव आमच्या मनात 17 ऑक्टोबर 1955 - 13 डिसेंबर 1986.'
स्मिता पाटीलसाठी शेअर केली जॅकी श्रॉफ यांनी पोस्ट : रवी चोप्रा दिग्दर्शित 'दहलीज' हा चित्रपट 'हॅनोव्हर स्ट्रीट'वर आधारित आहे. यात जॅकी श्रॉफ, राज बब्बर आणि मीनाक्षी शेषाद्री यांनी मुख्य भूमिकेत काम केलं आहे, तर स्मिता पाटील, अरुणा इराणी, झरीना वहाब आणि शफी इनामदार यांनी सहाय्यक भूमिका साकारल्या आहेत. स्मिता पाटील यांचे 13 डिसेंबर 1986 रोजी, वयाच्या 31व्या वर्षी, प्रसूतीदरम्यान उद्भवलेल्या गुंतागुंतीमुळे निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर, त्यांचा मुलगा प्रतीक बब्बरचे याचे संगोपन मुंबईत त्यांच्या आजी आणि आजोबांनी केलं. 'गलियों का बादशाह' हा त्यांच्या कारकिर्दीतील शेवटचा चित्रपट होता.
सिमी गरेवाल यांना दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा : यानंतर, जॅकी यांनी सिमी गरेवाल यांच्यासाठी एक पोस्ट शेअर केली. शनिवारी सिमी गरेवाल 79 वर्षांच्या झाल्या असून, जॅकी यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'नेहमीच एक 'डिवा'! वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.' या पोस्टबरोबर त्यांनी 1980मधील 'कर्ज' या चित्रपटातील 'एक हसीना थी, एक दीवाना था' हे गाणेही जोडले. सुभाष घई दिग्दर्शित या सायकोलॉजिकल थ्रिलर चित्रपटात ऋषी कपूर आणि टीना मुनीम मुख्य भूमिकेत होते, तर सिमी गरेवाल यांनी 'कामिनी वर्मा' नावाची, आपल्या पतीचा खून करणारी स्त्रीची अशी भूमिका साकारली होती.
सिमी गरेवाल यांचं काम : लुधियाना येथे जन्मलेल्या सिमी गरेवाल यांनी 'दो बदन', 'साथी', 'मेरा नाम जोकर', 'सिद्धार्थ' यांसारख्या हिंदी चित्रपटांत आणि 'उदीकां' या पंजाबी चित्रपटात काम केलं आहे. त्यांनी सत्यजित रे दिग्दर्शित बंगाली चित्रपट 'अरण्येर दिन रात्री' आणि मृणाल सेन यांचा 'पदातिक' यांसारख्या चित्रपटांतही अभिनय केला आहे. याशिवाय, त्या त्यांच्या 'रेंडेव्हू विथ सिमी गरेवाल' या सेलिब्रिटी टॉक शोसाठीही ओळखल्या जातात. जॅकीबद्दल सांगायचं झालं तर त्याचा शेवटचा चित्रपट अहमद खान दिग्दर्शित 'वेलकम टू द जंगल' हा विनोदी चित्रपट होता.