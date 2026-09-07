जॅकी श्रॉफ यांनी दिग्गज गायिका आणि आशा भोसले यांच्या मोठ्या भगिनी मीना मंगेशकर यांना दिल्या 95व्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा...
जॅकी श्रॉफ यांनी दिग्गज गायिका आणि आशा भोसले यांच्या मोठ्या भगिनी मीना मंगेशकर यांना त्याच्या 95व्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 12:16 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता जॅकी श्रॉफ यांनी ज्येष्ठ गायिका मीना मंगेशकर-खाडीकर यांना त्यांच्या 95व्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. या संगीत क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्तिमत्त्वाचा गौरव करताना, जॅकी यांनी सोशल मीडियावर मीना खाडीकर यांचा फोटो शेअर केला आणि लिहिलं, 'नेहमी उत्तम आरोग्य आणि आनंद लाभो.' आता त्यांनी शेअर केलेली पोस्ट सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे. या वाढदिवसाच्या पोस्टसोबत त्यांनी मोहम्मद रफी आणि मीना मंगेशकर यांनी गायलेले 'खुशियों के जमाने आये' हे गाणे पार्श्वसंगीत जोडले आहे.
मीना मंगेशकर यांचं काम : 7 सप्टेंबर 1931 रोजी जन्मलेल्या मीना मंगेशकर या दिग्गज संगीतकार आणि नाट्यकर्मी पंडित दीनानाथ मंगेशकर यांच्या कन्या आहेत. तसेच त्या लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर आणि गायक-संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर यांच्या भगिनी आहेत. दरम्यान मीना मंगेशकर-खाडीकर यांनी पार्श्वगायिका आणि संगीतकार म्हणून संगीत विश्वात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांनी हिंदी आणि मराठी अशा दोन्ही संगीत क्षेत्रांत काम केलंय. त्यांच्या हिंदी चित्रपटांमधील गाण्यांमध्ये 'मदर इंडिया' चित्रपटातील 'दुनिया में हम आये हैं', जे त्यांनी लता आणि उषा मंगेशकर यांच्याबरोबर गायले होतं. याशिवाय त्यांनी 'फागुन आया', मोहम्मद रफी यांच्यासोबत गायलं. 'आपने छीन लिया दिल' आणि 'आबरू' चित्रपटातील 'है मौसम यह मस्ताना', 'मुस्कुराना', 'दिल चुराना' ही गाणीही त्यांची आहेत. त्यांच्या लोकप्रिय मराठी रचनांसाठीही त्या ओळखल्या जातात. विशेषतः 'असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला' हे बालगीत प्रचंड लोकप्रिय झाले. 'सांग सांग भोलानाथ' ही त्यांची आणखी एक प्रसिद्ध रचना आहे.
जॅकी श्रॉफबद्दल : दरम्यान जॅकी श्रॉफ यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर ते हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अशा काही मोजक्या कलाकारांपैकी ते एक आहेत जे सेलिब्रिटींना त्यांच्या महत्वाच्या दिवशी शुभेच्छा देत असतात. दरम्यान जॅकी श्रॉफनं यांनी मुख्य नायक म्हणून सुभाष घई यांच्या 'हिरो' चित्रपटातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. या चित्रपटात त्यांच्याबरोबर अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री होत्या. ते अलीकडेच ते 'वेलकम टू द जंगल' या चित्रपटात दिसले होते. या चित्रपटात अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, दिशा पटानी आणि इतर कलाकारही होते.