जॅकी श्रॉफनं दिग्गज कलाकार किशोर कुमार आणि शशिकला यांच्या वाढदिवसानिमित्त वाहिली आदरांजली...
जॅकी श्रॉफनं दिग्गज कलाकार किशोर कुमार आणि शशिकला यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आदरांजली वाहिली आहे. आता अभिनेत्याची पोस्ट सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 4, 2026 at 11:05 AM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्टार जॅकी श्रॉफनं दिवंगत गायक-अभिनेता किशोर कुमार आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री शशिकला यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त 4 ऑगस्ट रोजी सोशल मीडियावर पोस्टद्वारे आदरांजली वाहिली. आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून जॅकीनं किशोर कुमार यांचा एक ब्लॅक-अँड-व्हाईट फोटो शेअर केला आणि त्यावर 'किशोर कुमार जी यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे स्मरण, नेहमीच आमच्या मनात राहणार असं लिहिलंय. दुसऱ्या एका 'स्टोरी'मध्ये, त्यांनी दिवंगत अभिनेत्री शशिकला यांचा एक ब्लॅक-अँड-व्हाईट फोटो शेअर केला. यामध्ये त्यानं लिहिलं, 'शशिकला जी,' त्यांच्या जन्माची आणि मृत्यूची तारीख 4 ऑगस्ट 1932 – 4 एप्रिल 2021.' याशिवाय अभिनेत्यानं हात जोडल्याचे इमोजी देखील पोस्ट केले आहेत.
किशोर कुमार यांना दिल्या जॅकी श्रॉफनं वाढदिवसांच्या शुभेच्छा : दरम्यान किशोर कुमार यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर, त्यांचा जन्म 4 ऑगस्ट 1992मध्ये मध्य प्रदेशात 'आभास कुमार गांगुली' या नावानं झाला होता. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात महान आणि अष्टपैलू कलाकारांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या किशोर कुमार यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात अभिनेता म्हणून केली. यानंतर त्यांनी हिंदी चित्रपटात आपल्या पार्श्वगायनामुळं जनतेचं मन जिंकलं. 'आराधना'(1969) या चित्रपटामुळं त्यांना मोठी प्रसिद्धी मिळाली. त्यानंतर ते राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, देव आनंद, जितेंद्र, धर्मेंद्र आणि ऋषी कपूर यांसारख्या सुपरस्टार्सचा आवाज बनले. 'मेरे सपनों की रानी', 'रूप तेरा मस्ताना', 'ओ मेरे दिल के चैन', 'ये शाम मस्तानी', 'पल पल दिल के पास', 'ओ साथी रे', 'हमें तुमसे प्यार कितना' आणि 'खाइके पान बनारसवाला' यांसारखी अजरामर गाणी देऊन किशोर कुमार यांनी प्रेक्षकांच्या मनात जागा निर्माण केली. किशोर कुमार यांनी गायनासोबतच अभिनय, दिग्दर्शन, निर्मिती आणि संगीत दिग्दर्शनही केलंय.
अभिनेत्री शशिकला यांच्याबद्दल : तसेत शशिकला यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर, त्यांचा जन्म 4 ऑगस्ट 1932 रोजी महाराष्ट्रातील सोलापूर येथे झाला होता. या अभिनेत्रीची भारतीय चित्रपटसृष्टीतील कारकीर्द सहा दशकांहून अधिक काळ चालली. आर्थिक अडचणींमुळं अगदी लहान वयात चित्रपटसृष्टीत पाऊल ठेवल्यानंतर, त्यांनी अनेक हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केलंय. ग्लॅमरस आणि नकारात्मक भूमिका सहजतेनं साकारण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या अभिनेत्रीनं 'आरती', 'गुमराह', 'अनुपमा', 'फूल और पत्थर', 'सुजाता', 'वक्त', 'कभी खुशी कभी गम' आणि 'मुझसे शादी करोगी' यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये काम केलंय. त्यांनी लोकप्रिय दूरदर्शन मालिकांमध्येही काम केलंय आणि भारतीय चित्रपटसृष्टीतील त्यांच्या अमूल्य योगदानाबद्दल 2007मध्ये त्यांना 'पद्मश्री' पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलंय.